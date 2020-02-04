 Автор підручника "Всесвітньої історії" Щупак розповів, чому на його сторінках з'явився Кіану Рівз

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив автор книги, історик Ігор Щупак.
"Чому в шкільному підручнику розміщено не оригінальне фото, а мем? У цього є своя коротка історія. Коли дизайнер підручника, який разом зі мною підбирав ілюстрації до книги, показав мені сторінку зі світлиною, "доповненою" Кіану Рівзом, - я спочатку не побачив цієї маленької фігурки. Але потім, помітивши мем, запропонував залишити його. Я згадав, як наприкінці 1990-х років в одному навчальному посібнику було поміщено портрет Октавіана Августа з підписом "Юлій Цезар". За довгі роки використання книги це помітили і написали про це... нуль читачів", - заявив Щупак.
Напередодні в соціальних мережах почали поширювати фотографії підручника "Всесвітньої історії" для 10 класу 2018 року. У параграфі "США в міжвоєнний період" оприлюднено видозмінену фотографію "Обід на хмарочосі" 1932 року. На ній домальовано актора Кіану Рівза.
Книга писалась не самим историком, а "литературными неграми", которые просто решили приколоться.
What?
То есть историческую фотографию сознательно исказили, и не в каком нибудь комиксе а УЧЕБНИКЕ...?
Или автор этого учебника Щупак идиот.., или придумал историю что бы скрыть свой прокол...
В обоих случаях это омерзительно...
типа ты всех этих "исторических личностей" на фото знаешь?
а "в учебнике" жирным написал потому что на экзамене спрашивать будут кто эти люди?
потому что придумал такую истрию
Иностранцы о Московии, часть 5: фальсификация Флетчера
Кандидат исторических наук, директор Украинского института изучения Холокоста «Ткума», директор Музея «Память еврейского народа и Холокост в Украине», эксперД ОБСЕ, обладатель награды «Заслуженный работник образования Украины» и автор десятков учебников . Это говорит О МНОГОМ !