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Все про:актор (71) підручники (32)

 Автор підручника "Всесвітньої історії" Щупак розповів, чому на його сторінках з'явився Кіану Рівз

Канадський актор Кіану Рівз потрапив на сторінки українського підручника "Всесвітньої історії" для 10 класу цілеспрямовано

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив автор книги, історик Ігор Щупак.

"Чому в шкільному підручнику розміщено не оригінальне фото, а мем? У цього є своя коротка історія. Коли дизайнер підручника, який разом зі мною підбирав ілюстрації до книги, показав мені сторінку зі світлиною, "доповненою" Кіану Рівзом, - я спочатку не побачив цієї маленької фігурки. Але потім, помітивши мем, запропонував залишити його. Я згадав, як наприкінці 1990-х років в одному навчальному посібнику було поміщено портрет Октавіана Августа з підписом "Юлій Цезар". За довгі роки використання книги це помітили і написали про це... нуль читачів", - заявив Щупак.

Автор підручника Всесвітньої історії Щупак розповів, чому на його сторінках зявився Кіану Рівз 01

Напередодні в соціальних мережах почали поширювати фотографії підручника "Всесвітньої історії" для 10 класу 2018 року. У параграфі "США в міжвоєнний період" оприлюднено видозмінену фотографію "Обід на хмарочосі" 1932 року. На ній домальовано актора Кіану Рівза.


Автор підручника Всесвітньої історії Щупак розповів, чому на його сторінках зявився Кіану Рівз 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3173793
 
   
 Топ коментарі
 
А теперь правда:
Книга писалась не самим историком, а "литературными неграми", которые просто решили приколоться.
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я правильно понял что детям сознательно впарили туфту в учебнике "Всемирной истории" ?

То есть историческую фотографию сознательно исказили, и не в каком нибудь комиксе а УЧЕБНИКЕ...?

Или автор этого учебника Щупак идиот.., или придумал историю что бы скрыть свой прокол...

В обоих случаях это омерзительно...
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А собственно что там исторически искажено? На фотографии рабочие на строительстве небоскреба. Одним больше - одним меньше. В чем искажена историческая действительность? Что, таки небоскреб не построили? Или рабочие там не сидели? Так вот, я наверное тайну открою. Они не на небоскребе сидят. Говорят есть данные, что фотография постановочная и сидят они не на высоте, а просто фотограф ракурс такой подобрал. Автор учебника "Всемирной истории" Щупак рассказал, почему на его страницах появился Киану Ривз - Цензор.НЕТ 9796
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А теперь правда:
Книга писалась не самим историком, а "литературными неграми", которые просто решили приколоться.
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Скоріше за все, прикололися дизайнери під час верстки, а автор фотки не роздивлявся...
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я правильно понял что детям сознательно впарили туфту в учебнике "Всемирной истории" ?

То есть историческую фотографию сознательно исказили, и не в каком нибудь комиксе а УЧЕБНИКЕ...?

Или автор этого учебника Щупак идиот.., или придумал историю что бы скрыть свой прокол...

В обоих случаях это омерзительно...
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А собственно что там исторически искажено? На фотографии рабочие на строительстве небоскреба. Одним больше - одним меньше. В чем искажена историческая действительность? Что, таки небоскреб не построили? Или рабочие там не сидели? Так вот, я наверное тайну открою. Они не на небоскребе сидят. Говорят есть данные, что фотография постановочная и сидят они не на высоте, а просто фотограф ракурс такой подобрал. Автор учебника "Всемирной истории" Щупак рассказал, почему на его страницах появился Киану Ривз - Цензор.НЕТ 9796
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Кстати - вот тут действительно искажение исторической фотографии
Автор учебника "Всемирной истории" Щупак рассказал, почему на его страницах появился Киану Ривз - Цензор.НЕТ 9520
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ты просто шутку не понял.
типа ты всех этих "исторических личностей" на фото знаешь?
а "в учебнике" жирным написал потому что на экзамене спрашивать будут кто эти люди?
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Можно в учебнике и бывший кабмин Сени или Гроси дорисовать, все-равно уже никто не знает кто там был! Автор підручника "Всесвітньої історії" Щупак розповів, чому на його сторінках з'явився Кіану Рівз - Цензор.НЕТ 8996
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автор идиот
потому что придумал такую истрию
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Щупак Ігор Якович - директор Музею «Пам'ять єврейського народу та Голокост в Україні», Українського інституту вивчення Голокосту «Ткума», кандидат історичних наук, Ph. D., заслужений працівник освіти України (2018 р.).----статті---Опыт изучения и преподавания истории Холокоста в постсоветской Украине. Евреи в постсоветских странах. Самосознание и образование. Иерусалим. 2008-----До дискусії щодо характеристики Волинської трагедії як геноциду та співставлення її з Голокостом---Холокост в Украине: Рейхскомиссариат «Украина», Губернаторство «Транснистрия»: монография.===-Уроки Голокосту в українській історичній науці та освіті: від наративу до осмислення й постановки суспільного питання про покаяння (до 75-ї річниці Бабиного Яру)
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Жиди та кацапи капля за каплею формують в свідомості світової спільноти переконання , про те що головними винуватцями холокосту є українці . Це щоб потім було зручніше виправдувати перед світом виникнення "Нового Ієрусалиму" на землях України , так як було з палестинцями . При цьому тема Голодомору - 33 в Україні старанно ними затушовується . При цьому стає зовсім непомітною роль головного архітектора Голодомору кагановича та виконавця хатаєвича і армії в 60% богообраних в рядах НКВС . Котрі і втілювали в реальність цей найстрашніший злочин в історії людства . Тому Ізраїль і до сьогодні не визнає Голодомор геноцидом .
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Щупак, хватит дискредитировать учебник по истории! Это же не "желтая пресса"!! Хоть и что-то подобное уже было...
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ну в духе этого Щупака)) Это шутка, говорит, была Автор підручника "Всесвітньої історії" Щупак розповів, чому на його сторінках з'явився Кіану Рівз - Цензор.НЕТ 2359
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Оце народ колись був довбанутий! Якісь самогубці, а не робітники!
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На цих будівлях хмарочосів працювали переважно або ірландці, або індєйці, і перщі і другі не цінували своє життя Автор учебника "Всемирной истории" Щупак рассказал, почему на его страницах появился Киану Ривз - Цензор.НЕТ 3944
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Краще не забудьте там написати про фіноугрів/московинів як вони були у рабстві Золотої Орди, а потім при Петрі I ом - бєсноватом, вкрали історію Київської Руси, знищуючи історичні документи про Велике Князівсте Литовське, Кримське ханство, знищували і підробляли історичні записи західних дипломатів, науковців, істориків про дикий люд Московії і ії дикунські звичаї - дітям України це обов язково треба знати.

Иностранцы о Московии, часть 5: фальсификация Флетчера
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А кто такой вообще ЩУПАК ?
Кандидат исторических наук, директор Украинского института изучения Холокоста «Ткума», директор Музея «Память еврейского народа и Холокост в Украине», эксперД ОБСЕ, обладатель награды «Заслуженный работник образования Украины» и автор десятков учебников . Это говорит О МНОГОМ !
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такий мем має сенс, коли і вчитель про нього знає, щоб спрямувати дітей. вчитель знає?
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Тупая отмазка, точно как у того депутата, который засветился на переписке со шлюхами, а потом проблеял, что он типа провокацию специально устроил.
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