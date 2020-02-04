 Кінець епохи здорового глузду, Путін у пошуках жертви. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

Знаємо!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми працюємо над реформами 25 годин на добу і 8 днів на тиждень, - Зеленський

Між рядків

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я недавно в політиці, не навчився відповідати на чутливі питання, - Брагар попросив вибачення за пораду продати собаку, щоб оплатити комуналку

Кінець епохи елітних собак

"Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаааку ..."

Є така партія!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський мусить вибачитися за те, що привів до влади недолугих депутатів, - Климпуш-Цинцадзе

У пошуках жертви

Тільки валютою

Кінець епохи здорового глузду

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я би запропонувала йому продати мізки!": ВВС поспілкувалося з пенсіонеркою Колючою, якій "слуга народу" Брагар запропонував продати собаку

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