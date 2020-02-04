 Кінець епохи здорового глузду, Путін у пошуках жертви. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

Знаємо!
Між рядків
Кінець епохи елітних собак
"Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаааку ..."
Є така партія!
У пошуках жертви
Тільки валютою
Кінець епохи здорового глузду
Більше фотошопів дивіться тут
Знаємо!
Між рядків
Кінець епохи елітних собак
"Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаааку ..."
Є така партія!
У пошуках жертви
Тільки валютою
Кінець епохи здорового глузду
Більше фотошопів дивіться тут
Z148
Собаки врятують Україну ( С)
А зелених до дідька.
влада надихає на гумор.
супер!
....забыл как шутить...
если будет работать 25 часов в сутки, 8 дней в неделю !
Anfisa Piterskaya
Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу..* Картина Владимира Маковского «Посещение бедных» 1874 год
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Michael Avrinsky
Средняя продолжительность жизни после выхода на пенсию. Причём эта инфографика была составлена до повышения пенсионного возраста, т.е. в России сейчас 6 лет
Розумієте, куме, після того, як обрали, президент з собою районного бика у Верхону Раду забрав. А той отримав державну зарплату, і почав київьких лярв собі замовляти, йому ніколи до свого району доїхати, щоб корівок запліднити.
Аааа, то тепер зрозуміло, чого в нашому районі поголів'я овець зменшується - в нас барана в Раду забрали...