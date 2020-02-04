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 Кінець епохи здорового глузду, Путін у пошуках жертви. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка фотожаб від "Цензор.НЕТ"

Кінець епохи здорового глузду, Путін у пошуках жертви. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 01

Знаємо!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми працюємо над реформами 25 годин на добу і 8 днів на тиждень, - Зеленський

Кінець епохи здорового глузду, Путін у пошуках жертви. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 02

Між рядків

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я недавно в політиці, не навчився відповідати на чутливі питання, - Брагар попросив вибачення за пораду продати собаку, щоб оплатити комуналку

Кінець епохи здорового глузду, Путін у пошуках жертви. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 03

Кінець епохи елітних собак

Кінець епохи здорового глузду, Путін у пошуках жертви. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 04

"Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаааку ..."

Кінець епохи здорового глузду, Путін у пошуках жертви. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 05

Є така партія!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський мусить вибачитися за те, що привів до влади недолугих депутатів, - Климпуш-Цинцадзе

Кінець епохи здорового глузду, Путін у пошуках жертви. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 06

У пошуках жертви

Кінець епохи здорового глузду, Путін у пошуках жертви. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 07

Тільки валютою

Кінець епохи здорового глузду, Путін у пошуках жертви. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 08

Кінець епохи здорового глузду

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я би запропонувала йому продати мізки!": ВВС поспілкувалося з пенсіонеркою Колючою, якій "слуга народу" Брагар запропонував продати собаку

Більше фотошопів дивіться тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3173792
 
   
 Топ коментарі
 


Anfisa Piterskaya
Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу..* Картина Владимира Маковского «Посещение бедных» 1874 год

Конец эпохи здравого смысла, Путин в поисках жертвы. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6391 Конец эпохи здравого смысла, Путин в поисках жертвы. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6143
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я бы ещё им и ермолку колорадскую надел...
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#конец_путинизма #стерх #ихтамнет #***** #дедпобеды
Кінець епохи здорового глузду, Путін у пошуках жертви. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5093

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Шкода, що нема жабки на міністерку, яка сказала, що всі силові структури в Україні під ковпаком у Мюллєра. Пардон, у Моніки.
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Гуси врятували Рим.
Собаки врятують Україну ( С)
А зелених до дідька.
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то народна творчість.
влада надихає на гумор.
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А почему про клоуна пороха нет фотожаб, как это ничтожество пиарится на своих встречах.
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ты при Порохе машину выиграл - а всё ещё недоволен...)))
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А причем Зе к вранью, если это исключительно прерогатива порохатого идиота? Ничего не попутал, бот?
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25 часов... 8 дней в неделю.. 100500 дней в году...
Конец эпохи здравого смысла, Путин в поисках жертвы. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6658

....забыл как шутить...
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это чо,к следующим выборам оно так выглядеть будет?
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нет, так он будет через год выглядеть!
если будет работать 25 часов в сутки, 8 дней в неделю !
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Вспомнил за собак. Конец эпохи здравого смысла, Путин в поисках жертвы. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7128.
Конец эпохи здравого смысла, Путин в поисках жертвы. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3620
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криворукие зебилы даже фотошоп сделать не могут. Тени от собаки вообще нет Кінець епохи здорового глузду, Путін у пошуках жертви. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5075
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Anfisa Piterskaya
Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу..* Картина Владимира Маковского «Посещение бедных» 1874 год

Конец эпохи здравого смысла, Путин в поисках жертвы. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6391 Конец эпохи здравого смысла, Путин в поисках жертвы. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6143
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Та ну... У бабки ковры на стенах, чего не могут позволить даже арабские шейхи... Кінець епохи здорового глузду, Путін у пошуках жертви. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1450
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шота расейка какая то укороченая Конец эпохи здравого смысла, Путин в поисках жертвы. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2273.уже все решено?

Michael Avrinsky
Средняя продолжительность жизни после выхода на пенсию. Причём эта инфографика была составлена до повышения пенсионного возраста, т.е. в России сейчас 6 лет

Конец эпохи здравого смысла, Путин в поисках жертвы. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5927
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Вопрос проэкции. Меньше Гренлсндии в другой проэкции.
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Давайте темку про Порошенко ато я уже переживаю за ЗЕбилятников..бедненькие уже ни в какие темы не заходят, а только тема про Порошенко мгновенно все ЗЕбилы налетают...Значит новости мониторят, названия читают...
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"Мы работаем над реформами 25 часов в сутки и 8 дней в неделю", - остальное время отдыхаем!
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Зєля оголосив 2020й "Роком математики" Кінець епохи здорового глузду, Путін у пошуках жертви. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7441
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зепутатики не угомонятся - словили хайп) срали они на всех, в том числе и на зебобу, который все равно их не разгонит -он больше никогда не возьмет столько мест в раде... Так что наблюдаем, как зешобла топит в дерьме зелю)))
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Новий дорожний знак: "Зєлю геть. Дострокові"
Кінець епохи здорового глузду, Путін у пошуках жертви. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3716
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Куме, а скажіть мені, а чого, коли Зеленського президентом обрали, в сусідньому районі корови доїтись перестали?
Розумієте, куме, після того, як обрали, президент з собою районного бика у Верхону Раду забрав. А той отримав державну зарплату, і почав київьких лярв собі замовляти, йому ніколи до свого району доїхати, щоб корівок запліднити.
Аааа, то тепер зрозуміло, чого в нашому районі поголів'я овець зменшується - в нас барана в Раду забрали...
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