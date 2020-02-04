 Чиновника Секретаріату Кабміну затримали на хабарі 2,5 млн гривень, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Співробітника Секретаріату Кабінету міністрів затримали на гарячому в момент отримання хабаря, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС.

У пресслужбі МВС зазначається: "Оперативники Управління стратегічних розслідувань в м. Києві Нацполіції, слідчі Теруправління ДБР, розташованого у м. Києві за процесуального керівництва прокуратури Київської області викрили у хабарництві начальника одного з управлінь Секретаріату Кабінетів міністрів України та його довірену особу.

Останній, будучи у ролі посередника, отримав від керівника комерційної структури два мільйони гривень "відкату" для подальшої їх передачі посадовцю. Лише за умови отримання вказаної суми керівник управління державної структури погодився підписати акти виконаних робіт за раніше укладеним договором.

Наразі керівника структурного підрозділу Секретаріату Кабінету Міністрів та його довірену особу затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. З місця затримання вилучено два мільйони гривень, одержаних у якості неправомірної вигоди.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст.368 КК України. Тривають слідчі дії"











