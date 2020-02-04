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Все про:хабар (2885) Кабмін (3286) Правоохоронні органи (733) ДБР (839)

 Чиновника Секретаріату Кабміну затримали на хабарі 2,5 млн гривень, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

За цю суму керівник управління Секретаріату Кабміну обіцяв підписати акти прийому-передачі будівельних робіт і відкликати судові позови до підрядника.

Співробітника Секретаріату Кабінету міністрів затримали на гарячому в момент отримання хабаря, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС.

У пресслужбі МВС зазначається: "Оперативники Управління стратегічних розслідувань в м. Києві Нацполіції, слідчі Теруправління ДБР, розташованого у м. Києві за процесуального керівництва прокуратури Київської області викрили у хабарництві начальника одного з управлінь Секретаріату Кабінетів міністрів України та його довірену особу.

Останній, будучи у ролі посередника, отримав від керівника комерційної структури два мільйони гривень "відкату" для подальшої їх передачі посадовцю. Лише за умови отримання вказаної суми керівник управління державної структури погодився підписати акти виконаних робіт за раніше укладеним договором.

Наразі керівника структурного підрозділу Секретаріату Кабінету Міністрів та його довірену особу затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. З місця затримання вилучено два мільйони гривень, одержаних у якості неправомірної вигоди.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст.368 КК України. Тривають слідчі дії"

Чиновника Секретаріату Кабміну затримали на хабарі 2,5 млн гривень, - Нацполіція 01

Чиновника Секретаріату Кабміну затримали на хабарі 2,5 млн гривень, - Нацполіція 02
Чиновника Секретаріату Кабміну затримали на хабарі 2,5 млн гривень, - Нацполіція 03
Чиновника Секретаріату Кабміну затримали на хабарі 2,5 млн гривень, - Нацполіція 04
Чиновника Секретаріату Кабміну затримали на хабарі 2,5 млн гривень, - Нацполіція 05
Чиновника Секретаріату Кабміну затримали на хабарі 2,5 млн гривень, - Нацполіція 06
Чиновника Секретаріату Кабміну затримали на хабарі 2,5 млн гривень, - Нацполіція 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3173791
 
 
 Топ коментарі
 
Вообще не плохо бы поехать в Кончу и всем подряд задать вопрос - откуда бабки на особняки ?
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Корупцію вже поборано? Чи ще ніт? Чиновника Секретариата Кабмина задержали на взятке в 2,5 млн гривен, - ГБР - Цензор.НЕТ 3881
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Очередная попытка завалить коррупционеров баблом провалилась.
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Вообще не плохо бы поехать в Кончу и всем подряд задать вопрос - откуда бабки на особняки ?
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конча поїде в кончу?! можливо, пристроїтись!
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А как в Закарпатье требуют с застройщиков откаты в ГАСК !!!
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А хіба у ГАСК є інші функції крім відкатів ? Чиновника Секретариата Кабмина задержали на взятке в 2,5 млн гривен, - ГБР - Цензор.НЕТ 7559
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Ну шо ж , Свинарчуков по ходу , уже переловили ,, теперь начали зеленчуков . Чиновника Секретариата Кабмина задержали на взятке в 2,5 млн гривен, - ГБР - Цензор.НЕТ 987 ..
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В цьому питанні у нас відмінна спадкоємність поколінь і в Уряді і в Верховній Раді.
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норм донат а ты простолюдин бомжуй в атб нищенка
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Очередная попытка завалить коррупционеров баблом провалилась.
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мимо мендельштрассе вопросы не решаются...
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А шо это шухрич на 112-м вдруг закартавил? До этого искусно маскировался под этнического украинца?
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А где же имя? Страна должна знать своих герое в лицо!!!
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дійшли до того, що "своїх" здають?! гончаруку, ПНХ гнида,економіка в дупі.
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Хроника одного Президента ...

04.02.2020 г.

Группа представителей украинских фармацевтических компаний явилась к Данилову с рассказами о необходимости срочной разработки противовирусного препарата против вируса 2019nCoV. Хотят 2 млрд. гривен в качестве государственной программы.

Денис Шмыгаль, креатура Рината Ахметова, стал вице-премьером, министром развития громад и территорий.

Ермак готовится занять место главы ОПУ. и уже все рассказывает, как эффективно будет работать этот орган при нем. Куратор Ермака Сергей Приходько стал помощником премьер-министра РФ Мишустина.
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А ведь такие взятки давно. И только сейчас взялись...
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Надо было зарплату чиновнику не в 5 раз поднимать, а в 10(!) - тогда бы он взяток точно не брал бы!
Да, зе-бильчики?

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Хто відповідає за "свій" секретаріат? Зашквареному дебіло, потрібно видати "премію"?!!!
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..да не взятка это совсем, а Дань! Данына! Чиновника Секретариата Кабмина задержали на взятке в 2,5 млн гривен, - ГБР - Цензор.НЕТ 6927 ..традиция такая еще с древних времен..всегда ж старшИне детишкам на молочишко носили....так и продолжают.. Чиновника Секретариата Кабмина задержали на взятке в 2,5 млн гривен, - ГБР - Цензор.НЕТ 6927...
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"руководитель управления Секретариата Кабмина" это топ-уровень или уже нет?
а то зеля с гончаруком говорят, что уже коррупции нет.
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Вот, это нормальная сумма взятки. А зачем там мелочиться.
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ну вот...это уровень кабмина...
ото в мешочке 2,5 млн грн?... как зарплата директора Укрпочты... с премией....за месяц)))))
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вінавати тє, хто нє платіл достойную зарплату!!!! Дайтє людЯм по тріста тищ - і карупція отступіт в ізумлєнії
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Ага если дать высокие зарплаты, не будут брать взятки. Попробовали, не получилось....
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Каких, блин, вам зарплат не хватает? - сказал бы Петро. Для кого 144 реформы?
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Вообще-то, если вы внимательно прочтете статью (хотя бы первый абзац), то поймёте, что это никакая НЕ ВЗЯТКА!
Ну где же здесь "взятка"?
Это же наглые и беспредельные:
ВЫМОГАТЕЛЬСТВО и ШАНТАЖ!
Ещё и подкреплённые лжесвидетельством в суде, превышением служебного положения, подлогом и тд. и т.п.
В общем, "полный букет".

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