EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Події
  4385  25
Матеріали за темою:
Все про:хабар (2885) Кабмін (3286) Правоохоронні органи (733) ДБР (839)

 Чиновника Секретаріату Кабміну затримали на хабарі 2,5 млн гривень, - ДБР. ФОТОрепортаж

За цю суму керівник управління Секретаріату Кабміну обіцяв підписати акти прийому-передачі будівельних робіт і відкликати судові позови до підрядника.

Співробітника Секретаріату Кабінету міністрів затримали на гарячому в момент отримання хабаря, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Чиновник Секретаріату Кабміну з залученням посередника вимагав від представника суб'єкта підприємницької діяльності 2,5 мільйона гривень. "Відкат" призначався за підписання актів прийому-передачі виконаних будівельних робіт та відкликання судових позовів до підрядника", - сказано в повідомленні.

Провадження розслідують за ст. ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу (вимагання та одержання неправомірної вигоди).

Також читайте: Голові Чернівецької облради пред'явлено підозру в отриманні $180 тис. хабаря, - САП і НАБУ

Якщо вину чиновника буде доведено, йому загрожує позбавлення волі строком від 5 до 10 років із конфіскацією майна і позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.

Чиновника Секретаріату Кабміну затримали на хабарі 2,5 млн гривень, - ДБР 01

Чиновника Секретаріату Кабміну затримали на хабарі 2,5 млн гривень, - ДБР 02
Чиновника Секретаріату Кабміну затримали на хабарі 2,5 млн гривень, - ДБР 03
Чиновника Секретаріату Кабміну затримали на хабарі 2,5 млн гривень, - ДБР 04
Чиновника Секретаріату Кабміну затримали на хабарі 2,5 млн гривень, - ДБР 05
Чиновника Секретаріату Кабміну затримали на хабарі 2,5 млн гривень, - ДБР 06
Чиновника Секретаріату Кабміну затримали на хабарі 2,5 млн гривень, - ДБР 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3173791
 
 
 Топ коментарі
 
Вообще не плохо бы поехать в Кончу и всем подряд задать вопрос - откуда бабки на особняки ?
 показати весь коментар
 
Корупцію вже поборано? Чи ще ніт? Чиновника Секретариата Кабмина задержали на взятке в 2,5 млн гривен, - ГБР - Цензор.НЕТ 3881
 показати весь коментар
 
Очередная попытка завалить коррупционеров баблом провалилась.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Вообще не плохо бы поехать в Кончу и всем подряд задать вопрос - откуда бабки на особняки ?
 показати весь коментар
 
 
конча поїде в кончу?! можливо, пристроїтись!
 показати весь коментар
 
 
А как в Закарпатье требуют с застройщиков откаты в ГАСК !!!
 показати весь коментар
 
 
А хіба у ГАСК є інші функції крім відкатів ? Чиновника Секретариата Кабмина задержали на взятке в 2,5 млн гривен, - ГБР - Цензор.НЕТ 7559
 показати весь коментар
 
 
Ну шо ж , Свинарчуков по ходу , уже переловили ,, теперь начали зеленчуков . Чиновника Секретариата Кабмина задержали на взятке в 2,5 млн гривен, - ГБР - Цензор.НЕТ 987 ..
 показати весь коментар
 
 
В цьому питанні у нас відмінна спадкоємність поколінь і в Уряді і в Верховній Раді.
 показати весь коментар
 
норм донат а ты простолюдин бомжуй в атб нищенка
 показати весь коментар
 
Очередная попытка завалить коррупционеров баблом провалилась.
 показати весь коментар
 
 
мимо мендельштрассе вопросы не решаются...
 показати весь коментар
 
 
А шо это шухрич на 112-м вдруг закартавил? До этого искусно маскировался под этнического украинца?
 показати весь коментар
 
 
А где же имя? Страна должна знать своих герое в лицо!!!
 показати весь коментар
 
 
дійшли до того, що "своїх" здають?! гончаруку, ПНХ гнида,економіка в дупі.
 показати весь коментар
 
Хроника одного Президента ...

04.02.2020 г.

Группа представителей украинских фармацевтических компаний явилась к Данилову с рассказами о необходимости срочной разработки противовирусного препарата против вируса 2019nCoV. Хотят 2 млрд. гривен в качестве государственной программы.

Денис Шмыгаль, креатура Рината Ахметова, стал вице-премьером, министром развития громад и территорий.

Ермак готовится занять место главы ОПУ. и уже все рассказывает, как эффективно будет работать этот орган при нем. Куратор Ермака Сергей Приходько стал помощником премьер-министра РФ Мишустина.
 показати весь коментар
 
 
А ведь такие взятки давно. И только сейчас взялись...
 показати весь коментар
 
Надо было зарплату чиновнику не в 5 раз поднимать, а в 10(!) - тогда бы он взяток точно не брал бы!
Да, зе-бильчики?

 показати весь коментар
 
 
Хто відповідає за "свій" секретаріат? Зашквареному дебіло, потрібно видати "премію"?!!!
 показати весь коментар
 
..да не взятка это совсем, а Дань! Данына! Чиновника Секретариата Кабмина задержали на взятке в 2,5 млн гривен, - ГБР - Цензор.НЕТ 6927 ..традиция такая еще с древних времен..всегда ж старшИне детишкам на молочишко носили....так и продолжают.. Чиновника Секретариата Кабмина задержали на взятке в 2,5 млн гривен, - ГБР - Цензор.НЕТ 6927...
 показати весь коментар
 
 
"руководитель управления Секретариата Кабмина" это топ-уровень или уже нет?
а то зеля с гончаруком говорят, что уже коррупции нет.
 показати весь коментар
 
 
Вот, это нормальная сумма взятки. А зачем там мелочиться.
 показати весь коментар
 
 
ну вот...это уровень кабмина...
ото в мешочке 2,5 млн грн?... как зарплата директора Укрпочты... с премией....за месяц)))))
 показати весь коментар
 
 
вінавати тє, хто нє платіл достойную зарплату!!!! Дайтє людЯм по тріста тищ - і карупція отступіт в ізумлєнії
 показати весь коментар
 
 
Ага если дать высокие зарплаты, не будут брать взятки. Попробовали, не получилось....
 показати весь коментар
 
Каких, блин, вам зарплат не хватает? - сказал бы Петро. Для кого 144 реформы?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору