 Чиновника Секретаріату Кабміну затримали на хабарі 2,5 млн гривень, - ДБР. ФОТОрепортаж

Співробітника Секретаріату Кабінету міністрів затримали на гарячому в момент отримання хабаря, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Чиновник Секретаріату Кабміну з залученням посередника вимагав від представника суб'єкта підприємницької діяльності 2,5 мільйона гривень. "Відкат" призначався за підписання актів прийому-передачі виконаних будівельних робіт та відкликання судових позовів до підрядника", - сказано в повідомленні.

Провадження розслідують за ст. ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу (вимагання та одержання неправомірної вигоди).

Також читайте: Голові Чернівецької облради пред'явлено підозру в отриманні $180 тис. хабаря, - САП і НАБУ

Якщо вину чиновника буде доведено, йому загрожує позбавлення волі строком від 5 до 10 років із конфіскацією майна і позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.











