 Чиновника Секретаріату Кабміну затримали на хабарі 2,5 млн гривень, - ДБР. ФОТОрепортаж

Співробітника Секретаріату Кабінету міністрів затримали на гарячому в момент отримання хабаря, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
"Чиновник Секретаріату Кабміну з залученням посередника вимагав від представника суб'єкта підприємницької діяльності 2,5 мільйона гривень. "Відкат" призначався за підписання актів прийому-передачі виконаних будівельних робіт та відкликання судових позовів до підрядника", - сказано в повідомленні.
Провадження розслідують за ст. ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу (вимагання та одержання неправомірної вигоди).
Якщо вину чиновника буде доведено, йому загрожує позбавлення волі строком від 5 до 10 років із конфіскацією майна і позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.
04.02.2020 г.
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Да, зе-бильчики?
а то зеля с гончаруком говорят, что уже коррупции нет.
ото в мешочке 2,5 млн грн?... как зарплата директора Укрпочты... с премией....за месяц)))))