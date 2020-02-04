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 Бойового медика Клавдію Ситник, яка загинула на Донбасі, провели в останню путь на Харківщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

4 лютого, в селищі міського типу Зачепилівка Харківської області відбулося прощання із загиблим українським бойовим медиком Клавдією Володимирівною Ситник (дівоче прізвище - Король).

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеосюжеті ТСН.

Клавдія Володимирівна Ситник (дівоче прізвище - Король). 1986 року народження, сержант, старший бойовий медик механізованої роти 93-ї окремої механізованої бригади, яка загинула 1 лютого вдень у районі населеного пункту Новотошківське Попаснянського району Луганської області від наскрізного осколкового поранення в грудну клітку, якого зазнала під час обстрілу наших позицій з боку найманців РФ коли доставляла медикаменти на позиції.

Клавдія Ситник народилася 24.02.1986 року. Закінчила Красноградський медичний коледж, була фельдшером за освітою, проходила практику на "швидкій допомозі". У лютому 2017 підписала трирічний контракт на військову службу. Проходила службу в 54-ій ОМБр, у жовтні 2019 перейшла в 93-тю бригаду.

У неї залишилися батьки, сестра і дочка.

Також дивіться: Побратими попрощалися з бойовим медиком Клавдією Ситник, яка загинула на Донбасі 1 лютого, - 93-тя ОМБр. ВIДЕО

Бойового медика Клавдію Ситник, яка загинула на Донбасі, провели в останню путь на Харківщині 01
Бойового медика Клавдію Ситник, яка загинула на Донбасі, провели в останню путь на Харківщині 02
Бойового медика Клавдію Ситник, яка загинула на Донбасі, провели в останню путь на Харківщині 03
Бойового медика Клавдію Ситник, яка загинула на Донбасі, провели в останню путь на Харківщині 04

Фото - видання Об'єктив ТВ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3173790
 
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