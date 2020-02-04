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 Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого. ФОТОрепортаж

4 лютого відбулося перше засідання третьої сесії Верховної Ради дев'ятого скликання. Депутати звільнили міністра розвитку громад і територій Олену Бабак і призначили на цю посаду Дениса Шмигаля. Крім того, було проголосовано низку законопроєктів.

Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 01

Гончарук у прем'єрській ложі

Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 02

Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 03

Спікер Разумков звітує про роботу ВР за минулу сесію

Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 04

У центрі секретар РНБО Данілов і омбудсмен Денісова

Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 05

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Милованов

Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 06
Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 07

Прем'єр Гончарук у президії ВР

Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 08

Консультації спікера Разумкова і співголови фракції "Слуга народу" Арахамії

Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 09

Ложа Кабміну

Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 10
Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 11
Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 12
Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 13

Активні жестикуляції прем'єра Гончарука і міністра фінансів Маркарової

Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 14

Гончарук і Арахамія 

Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 15

Вакарчук в залі ВР

Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 16

Банер з іменами загиблих воїнів

Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 17

Фото з конституцією 

Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 18
Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 19

Вступ Тимошенко

Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 20

Міністр фінансів Маркарова і віцеспікер Стефанчук

Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 21

Маркарова і Милованов 

Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 22
Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 23
Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 24

Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 25

Розмова Гончарука і новопризначеного віцепрем'єр-міністра України - міністра розвитку громад і територій України Шмигаля

Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 26

Після розмови зі Шмигалем Гончарук взяв себе за горло

Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 27
Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 28

Виключений із фракції "Слуга народу" Антон Поляков прийшов в актуальній футболці, пов'язаній зі скандалом у фракції монобільшості

Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 29

"Слуга народу" Ткаченко

Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 30
Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 31

Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 32
Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 33

Гончарук перед голосуванням з кадрових перестановок у Кабміні

Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 34

Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 35
Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 36
Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 37

Альона Бабак перед голосуванням за її відставку попросила депутатів: "Відпустіть мене з Богом і дайте мені свободу"


Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 38

Верховна Рада призначила Дениса Шмигаля на посаду віцепрем'єр-міністра України - міністра розвитку громад і територій України.

Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 39

Рабінович і Арахамія

Зменшення кількості нардепів, призначення міністром Шмигаля і рука на горлі Гончарука, - перший день роботи ВР третьої сесії 4 лютого 40

Разумков, Рабінович і Стефанчук

Фото - Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3173770
 
 
 Топ коментарі
 
Бридко дивтитися на блювотне зелене болото.
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Влада прагне мати більше ручних депутатів.
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Влада прагне мати більше ручних депутатів.
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Та авторитарну державу, де всі важелі влади належать маленькому зеленому гному. Ну, як на расєі.
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Ещё бы с прошлого века новости постили
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как по мне, то они все там в ВР какие -то слепые...вроде б и не враги (все) , но...чужие, что ли... одно благо шо действия чужих делают своих - своими
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Це економічно вигідно для гаранта і їого спонсорів.
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Оставить максимум 50 депутатов, сразу станет невозможно прятатьсяза кого то, голосовать за того парня, и сворачивать друг на друга.
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А в чому суть справи? Чому «слуги» не хочуть скоротити витрати на ВР, підвишують собі з/п і прагнуть отримувати з/п ще й за того хлопця, якого скоротять. Суть справи пояснив нардеп від ЕС, ось що він сказав: «Раду потрібно скоротити до одного депутата. Юзіка. Менше депутатів - краще державі? Зе-команда пропонує внести зміни до Конституції та зменшити кількість нардепів до 300. Цікаво, а чому не 95? 95 квартал влаштуємо. Щоб кількість депутатів відповідала суті того, що тут відбувається! Може проблема у якості? Серед «слуг», яких до влади привів Зеленський, є людина, яка гвалтувала неповнолітніх. Людина, яка пропонує продати собаку, щоб сплатити за газ. Людина, яка «знімає» секспрацівниць прямо у залі Ради. Якщо монобільшість дійсно хоче зменшити видатки на Верховну Раду, то нехай підтримають мій законопроект про зниження зарплат для депутатів. Не словом, а ділом. Більше аргументів - у моєму виступі». Олексій Гончаренко.
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Навіть не стала роздивлятись всі світлини. Огидне зекодло зрадників України.
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