 В Одесі демонтували останній барельєф Жукова. ВІДЕО+ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Думская".
Зазначається, що проросійськи налаштовані громадяни намагалися перешкодити, але до бійки справа не дійшла - сторони обмежилися словесною перепалкою. Пам'ятна дошка покинула своє місце і була вивезена на машині в невідомому напрямку.
Учасник подій Олександр Єршов розповів, що патріотичні організації п'ять років домагалися демонтажу барельєфа відповідно до закону "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного тоталітарних режимів", під дію якого Жуков підпадає - як один з керівників тоталітарного радянського держави і Комуністичної партії Радянського Союзу.
после 2014-го я лично понял что у нас в принципе не может быть одной истории и общих героев со страной агрессором которая оккупировала наши территории и убивает украинских граждан
вот не знаю - говорили они это или нет, но подтвержденный факт военных потерь СССР - Германия 10 к 1 (некоторые историки дают разрыв и больше) в пользу Германии..
Мясник жуков, такой же как и остальные советские генералы...
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именно это они и сделали
у нормальных людей вызывает токо раздражение и брезгливость
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у ваты это вызывает раздражение
то за а так просто попиарились
историю нужно знать какая она не была
а может есть у жукова и заслуги
/в декримилизации послевоенной Одессы /