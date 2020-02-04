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 В Одесі демонтували останній барельєф Жукова. ВІДЕО+ФОТО

Активісти низки патріотичних організацій та студенти Одеського національного університету імені Мечникова демонтували барельєф радянського маршала Георгія Жукова, який висів на стіні будинку № 62 по вулиці Новосельського в Одесі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Думская".

Зазначається, що проросійськи налаштовані громадяни намагалися перешкодити, але до бійки справа не дійшла - сторони обмежилися словесною перепалкою. Пам'ятна дошка покинула своє місце і була вивезена на машині в невідомому напрямку.

Учасник подій Олександр Єршов розповів, що патріотичні організації п'ять років домагалися демонтажу барельєфа відповідно до закону "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного тоталітарних режимів", під дію якого Жуков підпадає - як один з керівників тоталітарного радянського держави і Комуністичної партії Радянського Союзу.

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В Одесі демонтували останній барельєф Жукова 01
В Одесі демонтували останній барельєф Жукова 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3173723
 
   
 Топ коментарі
 
мрачный день для ваты...

вот не знаю - говорили они это или нет, но подтвержденный факт военных потерь СССР - Германия 10 к 1 (некоторые историки дают разрыв и больше) в пользу Германии..
Мясник жуков, такой же как и остальные советские генералы...

В Одессе демонтировали последний барельеф Жукова - Цензор.НЕТ 6643
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Слава Богу - комуністично московського упиря зняли зі стіни В Одессе демонтировали последний барельеф Жукова - Цензор.НЕТ 7880
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пох
после 2014-го я лично понял что у нас в принципе не может быть одной истории и общих героев со страной агрессором которая оккупировала наши территории и убивает украинских граждан
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Слава Богу - комуністично московського упиря зняли зі стіни
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Скорее не упыря, а мародера. На крови солдат воровал ж.д. составами. Маршал, ***...
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тю...думал лично труханов зубилом ковырял...
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Я уж сегодня не ждал ни одной хорошей новости
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в Харькове еще упырь остался и Вататутин в Киеве.... ..
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мрачный день для ваты...

вот не знаю - говорили они это или нет, но подтвержденный факт военных потерь СССР - Германия 10 к 1 (некоторые историки дают разрыв и больше) в пользу Германии..
Мясник жуков, такой же как и остальные советские генералы...

В Одессе демонтировали последний барельеф Жукова - Цензор.НЕТ 6643
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Им больше нечем заняться? Раз такие свободные во время рабочей неделе, то лучше бы улицы по-подметали или мусорную кучу где-то разгребли. Вот за такие дела им бы все дружно сказали спасибо. А то шо они делают - у нормальных людей вызывает токо раздражение и брезгливость.
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У нормальных? А ты знаешь, сколько нормальных, талантливых людей, эта мразь в землю положила, ради своего любимого кумира сралина, ты ещё у себя портрет адика повесь
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или мусорную кучу где-то разгребли
--
именно это они и сделали

у нормальных людей вызывает токо раздражение и брезгливость
--
у ваты это вызывает раздражение
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LOFT - архитектурный стиль, сформированный в Украине в период Революции Достоинства. Колорита стилю лофт добавляют характерные необработанные кирпичные и бетонные стены, особенно когда на них когда когда -то висели изображения или контуры палачей....
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Новая тема вылить ведро помоев кацапскому сливному бачку. А как мне то от горения их пердаков и подобных, как бальзам на душу. Ну вот радость хоть напейся, но не пью.
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Не будет покоя. Великим Героям Украины, пока стоит ото недоразумение (ссылка)
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А каменного истукана, Катьку №2, по чьей указке палач Гжегож Потемски уничтожал украинцев когда снесете, одесситы?
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Давно пора стереть с памяти народа Украины фамилию этого палача войны и мира на украине!! Таких извергов как жуков свет ещё не видел!! Угробить 17-20 млн советских солдат ради какого -то разваленного рейхстага!! И что??? Всё ровно рейхстаг пришлось отдать, добровольно и с позором!!! А кто вернёт жизни наших павших солдат??? Правду говорят, что красная, коммунистическая зараза хуже фашизма!!
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Бездарного унтер-офицеришку прибрали. Респект!
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Хотелось бы знать, чем заниматься будете, когда все разрушите и развалите, когда все на металлом здатите?
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В Одессе демонтировали последний барельеф российского оккупанта Жукова.
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О боже! Сегодня у русского мира, украинской ваты и зебобиков траур!
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если заполнили освободившееся место
то за а так просто попиарились
историю нужно знать какая она не была
а может есть у жукова и заслуги
/в декримилизации послевоенной Одессы /
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Понаехала, как нашествие тараканов, бандеровская мразь в славный град Одессу. Как их выдворить обратно на свою историческую родину. Зачем нам это горе дано судьбой.
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