 3 роки тому воїни 8-го полку спецпризначенців Іванчук і Дєєв знищили в Луганську заступника командувача 2-м АК ЗС РФ Анащенка, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Про це на своїй сторінці у Facebook написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Особисто Іванчук підійшов до машини Анащенка, встановив міну, і після того як Анащенко, впевнений, що тут йому ніщо не загрожує, сів у свій джип, підірвав одного з ватажків терористів "ЛДНР", - повідомив журналіст.
"Приголомшливий подвиг і відчайдушна сміливість. Іванчук - кадровий офіцер ЗСУ, начальник інженерної служби 8-го полку, який все життя готувався здійснювати диверсії в тилу ворога, і виявився справжнім спецпризначенцем не тільки в кар'єрі, але перш за все по духу. На жаль, наших диверсантів ворогові вдалося схопити, Іванчук і Дєєв зазнали в тюрмах російських спецслужб звірячі тортури і катування, їх морили голодом, ламали кістки, били електричним струмом. Вони вижили дивом", - зазначив головний редактор "Цензор.НЕТ".
"Їх засудили на великі терміни, і неабияке щастя, що їх вдалося обміняти в грудні 2019 - живими б їх з катівень ФСБ не випустили. Неймовірні воїни характером і мотивацією. Попри все, ворогові не вдалося їх зламати. А їхні подвиги стануть важливими сторінками історії української армії і сил спеціальних операцій. Вони гідні найвищих нагород країни. Батьківщина ніколи не забуде ваш подвиг!" - резюмував Бутусов.
На фото - Герої після полону: майор Сергій Іванчук ліворуч, солдат Іван Дєєв - праворуч.
Соевая срань тогда еще забрасывала гавнецом обмен.
а твой зеленый членограй - дрянь редкая
"а твой зеленый членограй"
Он законноизбранный президент Украины, хотя я за него и не голосовал. А если ты его таковым не считаешь - значит ты не считаешь себя гражданином Украины.
если ты не признаешь сантехника лётчиком - значит,и не пассажир ты вовсе
ну ты красава..
...
Це на параші "нет россии без путина". Нам оці холопські моделі - чужі. Крапка.
Их вообще-то вытащили 2 месяца назад отнюдь не благодаря Порошенко.
Соевая срань тогда еще забрасывала гавнецом обмен.
04.02.2020 16:30
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З новим гівнокомандуючим вони скоро можуть зазнати подібних тортур в українських СІЗО (або бути переданими в ОРДЛО для "народного суда").
По факту получается что это зелесвин агент кремля,а не петя как ты его обсирал когда он был законноизбранным президентом.
А Петю твоего я не обсирал, а критиковал по существу его зашквары и вранье и выражал ему свою поддержку, когда он делал правильные инужные для страны вещи.
То есть я старался и стараюсь быть объективным в отличие от тебя, говномета.
Горловка перешла под контроль Безлера 14 числа,а концерт был 17.
Без разрешения ФСБ их бы туда не впустили.
Так что кончай врать.
тут таке або вони тебе стережуть і ти змерзнеш в холодній хаті або тебе грабують в теплій але собак заберуть газовщики
Старайся лучше.
Ограниченные личности.
После того как его сожгли на костре цивилизованные христиане что то изменилось?
А сєпар тепер на коцерті у Кобзона на VIP місцях