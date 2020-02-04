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Матеріали за темою:
Все про:Луганськ (291) спецпризначенці (125) Бутусов Юрій (1215) диверсія (44)

 3 роки тому воїни 8-го полку спецпризначенців Іванчук і Дєєв знищили в Луганську заступника командувача 2-м АК ЗС РФ Анащенка, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Рівно 3 роки тому, 4 лютого 2017 року, майор 8-го полку спецпризначенців Сергій Іванчук і солдат 8-го полку Іван Дєєв знищили в центрі Луганська начальника "народної міліції", заступника командувача 2-м армійським корпусом ЗС РФ на Донбасі Олега Анащенка.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Особисто Іванчук підійшов до машини Анащенка, встановив міну, і після того як Анащенко, впевнений, що тут йому ніщо не загрожує, сів у свій джип, підірвав одного з ватажків терористів "ЛДНР", - повідомив журналіст.

3 роки тому воїни 8-го полку спецпризначенців Іванчук і Дєєв знищили в Луганську заступника командувача 2-м АК ЗС РФ Анащенка, - Бутусов 01
3 роки тому воїни 8-го полку спецпризначенців Іванчук і Дєєв знищили в Луганську заступника командувача 2-м АК ЗС РФ Анащенка, - Бутусов 02

"Приголомшливий подвиг і відчайдушна сміливість. Іванчук - кадровий офіцер ЗСУ, начальник інженерної служби 8-го полку, який все життя готувався здійснювати диверсії в тилу ворога, і виявився справжнім спецпризначенцем не тільки в кар'єрі, але перш за все по духу. На жаль, наших диверсантів ворогові вдалося схопити, Іванчук і Дєєв зазнали  в тюрмах російських спецслужб звірячі тортури і катування, їх морили голодом, ламали кістки, били електричним струмом. Вони вижили дивом", - зазначив головний редактор "Цензор.НЕТ".

Читайте також: Поховань закатованих терористами людей у Луганську дуже багато, майже всі можу показати, - ексв'язень "ЛНР" Секацький

3 роки тому воїни 8-го полку спецпризначенців Іванчук і Дєєв знищили в Луганську заступника командувача 2-м АК ЗС РФ Анащенка, - Бутусов 03

3 роки тому воїни 8-го полку спецпризначенців Іванчук і Дєєв знищили в Луганську заступника командувача 2-м АК ЗС РФ Анащенка, - Бутусов 04

"Їх засудили на великі терміни, і неабияке щастя, що їх вдалося обміняти в грудні 2019 - живими б їх з катівень ФСБ не випустили. Неймовірні воїни характером і мотивацією. Попри все, ворогові не вдалося їх зламати. А їхні подвиги стануть важливими сторінками історії української армії і сил спеціальних операцій. Вони гідні найвищих нагород країни. Батьківщина ніколи не забуде ваш подвиг!" - резюмував Бутусов.

3 роки тому воїни 8-го полку спецпризначенців Іванчук і Дєєв знищили в Луганську заступника командувача 2-м АК ЗС РФ Анащенка, - Бутусов 05

На фото - Герої після полону: майор Сергій Іванчук ліворуч, солдат Іван Дєєв - праворуч.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3173719
 
   
 Топ коментарі
 
Если бы такое, не дай Бог, произошло сейчас, то военнослужащих затягали бы по судам и сбу... Спасибо гавнокоммандующему, что запретил стрелять!!!
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"Иванчук и Деев перенесли в тюрьмах российских спецслужб зверские пытки и истязания, их морили голодом, ломали кости, били электрическим током. Они выжили чудом", - отметил главред "Цензор.НЕТ".

З новим гівнокомандуючим вони скоро можуть зазнати подібних тортур в українських СІЗО (або бути переданими в ОРДЛО для "народного суда").
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Слава Героям Украины! 3 года назад воины 8-го полка спецназа Иванчук и Деев уничтожили в Луганске замкомандующего 2-м АК ВС РФ Анащенко, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6367
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Если бы такое, не дай Бог, произошло сейчас, то военнослужащих затягали бы по судам и сбу... Спасибо гавнокоммандующему, что запретил стрелять!!!
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Их вообще-то вытащили 2 месяца назад отнюдь не благодаря Порошенко.
Соевая срань тогда еще забрасывала гавнецом обмен.
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Перечитай мой пост еще раз и оцени нелепость своего
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Перечитай еще раз свой пост сам и оцени его нелепость.
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их выменяли на убийц беркутов и харьковских уродов
а твой зеленый членограй - дрянь редкая
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Верно - их выменяли на убийц - а иначе бы их не отдали. Для тебя было бы лучше, чтобы эти герои сгинули в подвалах ФСБ?

"а твой зеленый членограй"
Он законноизбранный президент Украины, хотя я за него и не голосовал. А если ты его таковым не считаешь - значит ты не считаешь себя гражданином Украины.
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Скоро они все будут говорить что секс с козой это вынужденная мера - лишь бы не барыга.
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вон оно че ,Михалыч 3 года назад воины 8-го полка спецназа Иванчук и Деев уничтожили в Луганске замкомандующего 2-м АК ВС РФ Анащенко, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1995
если ты не признаешь сантехника лётчиком - значит,и не пассажир ты вовсе 3 года назад воины 8-го полка спецназа Иванчук и Деев уничтожили в Луганске замкомандующего 2-м АК ВС РФ Анащенко, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1995
ну ты красава..
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Сантехника летчиком? Ты отрицаешь законность президентских выборов в Украине?
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А если ты его таковым не считаешь - значит ты не считаешь себя гражданином Украины.
...
Це на параші "нет россии без путина". Нам оці холопські моделі - чужі. Крапка.
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Отож, що ми не Росія і незамінних лідерів у нас немає - кого народ України обрав на законних виборах - той і є президентом - і ваші особисті уподобання не мають жодного значення при цьому.
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Ты, дрянь зеленогнойная,и я не считаю осла оманского, работающего на интересы кремля президентом Украины, как и сотни тысяч наших людей. Но я больший гражданин Украины, чем ты, падаль. Я 3 года своей жизни отдал фронту, пока ты тут за руцкий мир звиздел с дивана, и на свое шкуре прочувствовал всю прелесть мордорских тварей, и сейчас был бы на фронте, если бы не последствия ранения. А ты, со своей конченной бубочкой играл членом по роялю, и работал как и моника нелох на интересы рашки и брехню разводил в космических масштабах в СМИ. Что твой п... клован сделал для армии? А? Почему ты, тварь не пошел на фронт? Вот пойди повоюй, хренов "гражданин" он видите ли Украины, потом будешь п...ть везде, кремлевский ушлепок.
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Громадянське суспільство України голосувало за Порошенка в другому турі. Не тому що він ідеальний, а тому що він зберігав національну незалежність. Ще частина цього суспільства взагалі не голосувала. Разом це складає десь 35% від загального числа виборців. Решта - духовні спадкоємці колонізаторів, патріоти свого шлунка, або просто нікчеми. Отак і живемо. Чому бідні - бо дурні. Чому дурні - бо бідні.
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В результате всех действий нынешнего погибших стало больше а не меньше. Может, всё же, что-то не так он делает?
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А може прогуглиш сводку по загиблим за січень по всіх роках, притрушене, і не будеш триндіти?
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Tierre

Их вообще-то вытащили 2 месяца назад отнюдь не благодаря Порошенко.
Соевая срань тогда еще забрасывала гавнецом обмен.
04.02.2020 16:30
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"Иванчук и Деев перенесли в тюрьмах российских спецслужб зверские пытки и истязания, их морили голодом, ломали кости, били электрическим током. Они выжили чудом", - отметил главред "Цензор.НЕТ".

З новим гівнокомандуючим вони скоро можуть зазнати подібних тортур в українських СІЗО (або бути переданими в ОРДЛО для "народного суда").
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Тільки по факту все навпаки - саме з новим головнокомандуючим вони опинилися на волі у грудні минулого року.
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Твой новый гавнокомандующий - четырежды уклонист.. Бггг...
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Мой? Значит ты не гражданин Украины? Так нелепо спалился...
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А твой гавнокомандующий Петя вообще работал на комунистов и ссср
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помутнение рассудка - последствия секса с козой
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Только благодаря героическим усилиям генералиссимуса Вована оманского солнце встает.
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А что - к обмену он теперь тоже не имеет отношения? Или имеет, когда нужно покритиковать, что отпустил беркутовцев и не имеет, когда нужно похвалить, что добился освобождения наших героев? Двойные стандарты?
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Лучше расскажи кто его впустил в оккупированную Горловку на гастроли кто гарантировал ему безопасность в 2014 году.
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А зачем мне лучше говорить то, что не имеет отношения к данной теме? Или у вас задача обсирать законноизбранное руководство Украины при любых раскладах?
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Как раз имеет самое прямое.
По факту получается что это зелесвин агент кремля,а не петя как ты его обсирал когда он был законноизбранным президентом.
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Давай не путать твои наркоманские фантазии с фактами, ок?
А Петю твоего я не обсирал, а критиковал по существу его зашквары и вранье и выражал ему свою поддержку, когда он делал правильные инужные для страны вещи.
То есть я старался и стараюсь быть объективным в отличие от тебя, говномета.
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Ну вот и скажи объективно мог ли не агент кремля приехать на гастроли в оккупированную Горловку без разрешения ФСБ.
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Горловка на тот момент еще не была оккупированной - по сути там все конкретно началось именно в день концерта, вряд-ли квартал или кто-то другой мог предположить подобное заранее. А концерт был явно запланирован очень сильно заранее.
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Не правда.
Горловка перешла под контроль Безлера 14 числа,а концерт был 17.
Без разрешения ФСБ их бы туда не впустили.
Так что кончай врать.
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собаки вдома є?

тут таке або вони тебе стережуть і ти змерзнеш в холодній хаті або тебе грабують в теплій але собак заберуть газовщики
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При Порошенко обміняли 3000 людей і щось ніяка потвора, з шанувальників зеленського, про це не пам'ятає.
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Когда петя разговаривал с путиным по телефону они кричали что это зрада,а теперь когда зелесвин разговаривает они орут что это перемога.
Ограниченные личности.
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А що - заслуги одного мають перекреслювати заслуги іншого?
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А ви впевнені що то заслуга зеленського? Про обмін моряків ще домовлялися наприкинці каденції Пороха.
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Звісно я певен, бо по-перше ***** категорично відмовлялся обмінюватися із Порошенком останні пару років, а по-друге - обмін у грудні не мав жодного відношення до моряків - це був вже другий обмін Зелі - моряків обміняли у першому.
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Помню как бубочка истерил когда Климкин дал ответ на ноту РФ - "У меня задания от пуйла вернуть рашку в ПАСЕ, а ты и МИД их Морским трибуналом пугаете"
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Наших моряков, отдали бы не позднее 11.09 , по решению международного суда, т.к. если бы не отдали, во все порты мира мокшанским кораблям запретили бы входить, а наш ********** конченный, отдал цемаха за моряков, а завел на моряков уголовное дело по требованию раши. Так что моряки по сути благодаря твоему говнокомандующему получили очередное уголовное дело против себя. А клован это сделал по просьбе *****. Ну любит наш клован *****, лезет везде к нему без мыла в опу, унижается все время перед ним, клован- агент кремля, сдающий интересы страны мордору и явно не бесплатно.
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Вообще то пленных **** отдает для пиара своего агента зебубочки.
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в платежках за транспортировку солнца ничего не будет сказано?
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Вообще то один еретик утверждал что это планета Земля двигается,а не солнце.
После того как его сожгли на костре цивилизованные христиане что то изменилось?
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надо писать майор такой-то,при участии 95-го квартала...
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спасибо вам Юрий, что вы никогда не забываете написать о настоящих героях, о Воинах с большой буквы..., потому что на фоне новостей о том, кто у кого и сколько украл и как ему за это удалось избежать наказания, такие истории поддерживают веру в людей и нашу победу...
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Справжні герої України.
А сєпар тепер на коцерті у Кобзона на VIP місцях 3 года назад воины 8-го полка спецназа Иванчук и Деев уничтожили в Луганске замкомандующего 2-м АК ВС РФ Анащенко, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9816
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Беречь героев некому. Баканов охраняет Коломойского и его бизнес, Аваков воюет с атошниками.
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не хочется о плохом . но ..хер бы их выпустили .если бы не завербовали . ну то я так думаю . а шо все мне похеру .
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Ну, тебе, наверное, похету, т.к. ты просто кацап. Да еще номерной
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Да... не радуют нас уже смажеными кацапами... Только и остаётся вспоминать те славные времена...
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