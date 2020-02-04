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 Прикордонник за $500 обіцяв "влаштувати" на військову службу до Держприкордонслужби. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Львові затримали офіцера, який підозрюється у вимаганні хабарів за сприяння у призову до Державної прикордонної служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Проведені оперативні заходи дозволили встановити, що затриманий отримав від цивільної особи 500 доларів США. За неправомірну вигоду офіцер, використовуючи своє службове становище, обіцяв влаштувати особу на військову службу в прикордонному відомстві.

"Під час слідчих заходів міжвідомча група виявила 500 доларів США. Кошти, загорнуті у папір, були заховані в службовому приміщенні, до якого має доступ військовослужбовець, з якою затриманий перебуває у родинних стосунках. Крім того, в приміщенні виявили ще два схожі згортки, в яких було, 500 та 600 доларів США відповідно", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Прикордонник погорів на хабарі начальству в 20 тис. за збереження місця служби, - ДБР. ФОТОрепортаж

Прикордонник за $500 обіцяв влаштувати на військову службу до Держприкордонслужби 01
Прикордонник за $500 обіцяв влаштувати на військову службу до Держприкордонслужби 02
Прикордонник за $500 обіцяв влаштувати на військову службу до Держприкордонслужби 03
Прикордонник за $500 обіцяв влаштувати на військову службу до Держприкордонслужби 04
Прикордонник за $500 обіцяв влаштувати на військову службу до Держприкордонслужби 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3173651
 
 
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Служба в ЗЕлёных войсках полностью коррумпированная, не то что было при Петре Алексеевиче. Импичмент ЗЕлени- русофилу)))
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О... все, у пограничников корупция одоленна, последнего негодяя поймали. Вы издеваетесь, так это куда не упхнись, особенно в сельское местности, где работы нет. Там в сельских советах и госучреждениях пенсов, которые присосались к рабочим местам только ногами вперед выносят. А на их места дети и внуки на шесть поколение вперед расписаны. И то, с учетом борыша начальнику. А что б так, с улицы устроится так сума минимум на 2 умножается. Так что новость, ну пипец! Прям я не знаю, 500 баксов.
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