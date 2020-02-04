 Рейтинг партій: "Слуга народу" - 42,2%, ОПЗЖ - 13,5%, ЄС - 9,5%, "Батьківщина" - 8,1%, "Голос" - 3,4%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Про це свідчать дані опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" наприкінці січня, передає Цензор.НЕТ.
Так, згідно з оприлюдненими результатами опитування, проведеного "Рейтингом" 22-26 січня 2020 року, рейтинг "Слуги народу" становить 42,2% серед тих, хто визначився і має намір голосувати (або 35,5% серед тих, хто має намір голосувати).
За партії "Опозиційна платформа - За життя" - 13,5% (або 11,4% серед тих, хто має намір голосувати) респондентів, "Європейська Солідарність" - 9,5% (або 8% серед тих, хто має намір голосувати), "Батьківщина" - 8,1% (або 6,9% серед тих, хто має намір голосувати), "Сила і честь" - 3,6% (3,0% серед тих, хто має намір голосувати), "Голос" - 3,4% (2,9% серед тих, хто має намір голосувати).
Тих, хто не визначився зі своїми вподобаннями, - близько 15,9% опитаних.
При цьому на запитання, "Чи взяли б Ви участь у виборах Верховної Ради, якби вони відбулися найближчим часом", "Однозначно так" відповіли 65% опитаних, "Швидше так" - 13%, "Швидше ні" - 6%, "Точно ні" - 14% і 2% не змогли дати відповідь.
Соціологічне дослідження було проведено 22-26 січня 2020 р., аудиторія дослідження - населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.
Самі нормально не жили та іншим не дамо - оце новий сенс За Життя.
Иначе, объяснить эту тупость не возможно.
13,5%-враги.
Так многие люди осознанно голосовали не ЗА Зелю, а ПРОТИВ Порошенко. Это забыли уже? Зеля и получил такую поддержку, потому что открыто противопоставлял себя Пороху. И даже обещал его посадить. Так что всё нормально - это сознательный выбор электората.
Правда, Зе много чего другого наобещал, но это уже другая история)
В прошлом он и Томос, и Безвиз, и танки в Армию, и Джавелины на 3-д принтере печатал, и кровососу Коломойскому хоботок прищемил, и по метру отвоевывал оккупированную часть Донбасса, и оккупанта шинковал как капусту, и воду в аннексированный Крым перекрыл, и от российских энергоресурсов отказался, и санкций х*йлу полную "торбу" натыкал, и пенсию с зарплатой регулярно себе подымал.
А сейчас. Разводит войска, перестает стрелять, сокращает расходы на Армию, компенсирует убытки Коломойскому, приветствует оккупанта хутина с Новым годом, возвращает к власти рыгов и их схемы по энергоносителям, покупает тачки маме Дубинского, ставит профанов-журнашлюх в руководство стратегическими отраслями и назначает им зарплату по 500 тысяч гривен, а себе замораживает пенсию.
"Слуги" начали тестировать реакцию общества на "давайте продавать воду в Крым".
Вопрос: как эти сволочи видят Договор поставки:
- Украина продает воду аннексированной части Украины. Москва на это никогда не пойдет.
- Украина продает воду России. Признание Крыма российским.
Долбое*ы, проголосовавшие за Зеленского, поймите же остатками своего мозга: поставка воды в Крым - это юридическое признание права собственности РФ на Крым, так как договор поставки будет заключен на ОФИЦИАЛЬНОМ уровне. Зеленский легитимизирует аннексию территории Украины Россией. Зеленский выставляет дураком Эрдогана, заявившего о непризнании Крыма российским. Зеленский делает абсурдными санкции США и ЕС против РФ из-за оккупации полуострова. Зеленский превращает нашу страну в посмешище.
Проголосовали за клоуна, и власть стала походить на цирк. Странно, не правда ли? Ведь ничего не предвещало, да?
А ведь у каждого был хотя бы один знакомый порохобот, который участливо заглядывал в глаза и растерянно спрашивал: «Вы что, е*анулись?». (с)
Остальные всегда пляшут под дудку СМИ.
Особливо - "голос".
Треба змінювати вже на "шепіт".
под диктовку
Богдана или Ермака???
Хотя что тут смешного? Они говорят правду и не скрывают своих намерений. В стране есть люди, которым такая позиция нравится. И их, судя по всему, не мало...
На кого рассчитана эта муйня? Я так полагаю, что остальные 20% просто тупо приписаны слугам коломойского, т.о.
"Слуга народа" - 42,2% - 20% = 22,2% это реальный рейтинг слуг российского народа