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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:опитування (471) партія (176) рейтинг (302) Батьківщина (352) Слуга народу (626) Голос партія (127) Сила і Честь (11) Європейська Солідарність (239) Опозиційна платформа - За життя (31)

 Рейтинг партій: "Слуга народу" - 42,2%, ОПЗЖ - 13,5%, ЄС - 9,5%, "Батьківщина" - 8,1%, "Голос" - 3,4%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Чотири політичні сили подолали б 5% прохідний бар'єр, якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом, і всі вони представлені в парламенті поточного скликання.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" наприкінці січня, передає Цензор.НЕТ.

Так, згідно з оприлюдненими результатами опитування, проведеного "Рейтингом" 22-26 січня 2020 року, рейтинг "Слуги народу" становить 42,2% серед тих, хто визначився і має намір голосувати (або 35,5% серед тих, хто має намір голосувати).

Читайте на "Цензор.НЕТ": 64% українців очікують від Зеленського припинення війни на Донбасі, 45% - очікують посилення боротьби з корупцією, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

За партії "Опозиційна платформа - За життя" - 13,5% (або 11,4% серед тих, хто має намір голосувати) респондентів, "Європейська Солідарність" - 9,5% (або 8% серед тих, хто має намір голосувати), "Батьківщина" - 8,1% (або 6,9% серед тих, хто має намір голосувати), "Сила і честь" - 3,6% (3,0% серед тих, хто має намір голосувати), "Голос" - 3,4% (2,9% серед тих, хто має намір голосувати).

Тих, хто не визначився зі своїми вподобаннями, - близько 15,9% опитаних.

При цьому на запитання, "Чи взяли б Ви участь у виборах Верховної Ради, якби вони відбулися найближчим часом", "Однозначно так" відповіли 65% опитаних, "Швидше так" - 13%, "Швидше ні" - 6%, "Точно ні" - 14% і 2% не змогли дати відповідь.

Соціологічне дослідження було проведено 22-26 січня 2020 р., аудиторія дослідження - населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Рейтинг партій: Слуга народу - 42,2%, ОПЗЖ - 13,5%, ЄС - 9,5%, Батьківщина - 8,1%, Голос - 3,4%, - опитування Рейтингу 01
Рейтинг партій: Слуга народу - 42,2%, ОПЗЖ - 13,5%, ЄС - 9,5%, Батьківщина - 8,1%, Голос - 3,4%, - опитування Рейтингу 02
Рейтинг партій: Слуга народу - 42,2%, ОПЗЖ - 13,5%, ЄС - 9,5%, Батьківщина - 8,1%, Голос - 3,4%, - опитування Рейтингу 03
Рейтинг партій: Слуга народу - 42,2%, ОПЗЖ - 13,5%, ЄС - 9,5%, Батьківщина - 8,1%, Голос - 3,4%, - опитування Рейтингу 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3173636
 
 
 Топ коментарі
 
А кто платит этому "Рейтингу"? Рейтинг партий: "Слуга народа" - 42,2%, ОПЗЖ - 13,5%, ЕС - 9,5%, "Батькивщина" - 8,1%, "Голос" - 3,4%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 6614
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Много в стране зебилов , ой много🤔🤔🤔. А все из-за рашки, населившей Украину манкуртами за 500 лет и 2 голодомора...
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та да. перед выборами тоже так говорили
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Это из цикла - что покажут - тому и верить?
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Ха... главзебил со своими поцами проседает. Наконец поцики зебилоиды выбравшие это недорозумение начинают подозревать что их лихо н...*****. И в истерике штампуются купленные рейтинги. Не так давно было ниже 40%, а тут опа, уже больше. Зеленые наверное поднялись на пару пунктов благодаря внедрению счета за транспортировку газа? Или рекомендаций по продаже домашних животных за оплату коммунальных счетов? Этими рейтингами только лохов комить можно. Жаль что этих лохов у нас 73% дегенератов которые добрались к избирательным участкам.
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На следующие выборы подсунут им нового голобородьку и всё повторится.
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Да тут и подсововать не прейдется. Побегут утб-тбнеры покупать что б и дальше хавать по г+г того ж "халапаротька". Я вот с недавних пор даже с этими зелеными крепостными даунами перестал спорить ибо слушать то что эти дегенераты несут просто стало невыносима.
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Печально это всё: 42,2+13,5=55,7% - за совок.
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Более половины их этих 55% это те кому более 60-ти лет. Долго на этих пенсиях они не протянут.
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Дуже цікавий факт за ОПЗЖ в більшості люди за 55+. Це для них нові комуняки.
Самі нормально не жили та іншим не дамо - оце новий сенс За Життя.
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Найпопулярніша фраза 2020 року буде - я за це не голосував.
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Вот эти 42% или упоротые(такие будут у цыган спрашивать о будущем и верить, что ромам все непременно надо отдать все деньги, иначе беда) либо просто дебилы.
Иначе, объяснить эту тупость не возможно.
13,5%-враги.
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Дурдом... Під час війни націоналісти набирають 2,5%. Зате решта лайна набирає 8 і 12 і 42%. 😨
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так лайно сидит дома, а воюют и погибают за них другие.
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Ну які націоналісти, такий і рейтинг. Це ж не гоміків по вулицям вилавлювать, поки медведчук ще живий
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ні, це не дурдом, це Україна. А подача світла в окупований Крим? А міністр енергетики , який в кабаку бухає разом з терористами на окупованій території?...
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/// А ведь у каждого был хотя бы один знакомый порохобот, который участливо заглядывал в глаза и растерянно спрашивал: «Вы что, е*анулись?». (с) ///


Так многие люди осознанно голосовали не ЗА Зелю, а ПРОТИВ Порошенко. Это забыли уже? Зеля и получил такую поддержку, потому что открыто противопоставлял себя Пороху. И даже обещал его посадить. Так что всё нормально - это сознательный выбор электората.
Правда, Зе много чего другого наобещал, но это уже другая история)
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Вы обратили внимание, как с приходом ЗЕ деградировал простой нарид?
В прошлом он и Томос, и Безвиз, и танки в Армию, и Джавелины на 3-д принтере печатал, и кровососу Коломойскому хоботок прищемил, и по метру отвоевывал оккупированную часть Донбасса, и оккупанта шинковал как капусту, и воду в аннексированный Крым перекрыл, и от российских энергоресурсов отказался, и санкций х*йлу полную "торбу" натыкал, и пенсию с зарплатой регулярно себе подымал.

А сейчас. Разводит войска, перестает стрелять, сокращает расходы на Армию, компенсирует убытки Коломойскому, приветствует оккупанта хутина с Новым годом, возвращает к власти рыгов и их схемы по энергоносителям, покупает тачки маме Дубинского, ставит профанов-журнашлюх в руководство стратегическими отраслями и назначает им зарплату по 500 тысяч гривен, а себе замораживает пенсию.
"Слуги" начали тестировать реакцию общества на "давайте продавать воду в Крым".
Вопрос: как эти сволочи видят Договор поставки:
- Украина продает воду аннексированной части Украины. Москва на это никогда не пойдет.
- Украина продает воду России. Признание Крыма российским.

Долбое*ы, проголосовавшие за Зеленского, поймите же остатками своего мозга: поставка воды в Крым - это юридическое признание права собственности РФ на Крым, так как договор поставки будет заключен на ОФИЦИАЛЬНОМ уровне. Зеленский легитимизирует аннексию территории Украины Россией. Зеленский выставляет дураком Эрдогана, заявившего о непризнании Крыма российским. Зеленский делает абсурдными санкции США и ЕС против РФ из-за оккупации полуострова. Зеленский превращает нашу страну в посмешище.

Проголосовали за клоуна, и власть стала походить на цирк. Странно, не правда ли? Ведь ничего не предвещало, да?

А ведь у каждого был хотя бы один знакомый порохобот, который участливо заглядывал в глаза и растерянно спрашивал: «Вы что, е*анулись?». (с)
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соєвий імбіцил все переверне з ніг на голову
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мало им было "чюдес" от брехливых "слуг". как в "кин-дза-дза" - "нарiду нравится!"

Рейтинг партий: "Слуга народа" - 42,2%, ОПЗЖ - 13,5%, ЕС - 9,5%, "Батькивщина" - 8,1%, "Сила и честь" - 3,6%, "Голос" - 3,4%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 584
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лично я верю в пса и его бессметрного лидера, небесного заступниа украины, ее ума. чести и совести - святого петра мальдивского, дай бог здоровья его печени и селезенке
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иконку ***** проглоти - однозначно поможет вере...!
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хранишь бога в желудке, шобы никто н нашел?
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если за пзжо отдают голоса, то население больное.
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это все тот-же "йугавасток". по регионам видно.
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Отнюдь. "ПЗЖО" - это отстойник совковых военпенсов, их отпрысков, всяких "идеологических работников КПСС" и прочего отребья. Их действительно очень много.
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Чем больше обсираются зеленые тем тем чаще и радостнее рейтинги
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Брехня этот рейтинг... как и все остальное в Украине.
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Опрос подтверждает, что люди не хотят ни песа, ни опзж, ни матькивщину, ни свободу, ни голос. 42 не как за , а как предпочтение перед другими. Полгода такой херни и их не будет. В Украине на верху либо вор, либо бесхребетный.
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Всё согласно науке. В любом обществе, при любом режиме, около 10% населения имеют способность к логическому мышлению и критическому анализу информации.
Остальные всегда пляшут под дудку СМИ.
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Ті самі 10% приходиться на людей з психічними розладами
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Зебилы кололись, плакали, но продолжали верить в клоуна.
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Ну ничего, скоро рейтинг Слуги Урода будет ниже плинтуса
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Просрать за пару месяцев 30% - это уже отличный результат.
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Які 30 процентів? У них і на виборах стільки було. Тільки Вакарчук втратив свої голоси.
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Як тільки плісняві вляпуються в велике лайно, так і з'являються тріумфальні рейтинги "підтримки"
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Дуже реальні цифри.
Особливо - "голос".
Треба змінювати вже на "шепіт".
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42% ще не хочуть визнавати. що вони лохи.
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дивна ми нація, за нас роблять все, навіть рейтинги складають. пригадуєте "двое из ларца"?!
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Писали рейтинги
под диктовку
Богдана или Ермака???
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Рейтинг немножко устаревший - правда, баба Люба и Шарик?
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Как это не смешно, но у ОПЗЖ самый стабильный рейтинг.
Хотя что тут смешного? Они говорят правду и не скрывают своих намерений. В стране есть люди, которым такая позиция нравится. И их, судя по всему, не мало...
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Мєріканєц, всі говорять правду, вже 30 років, одна суцільна правда, з усіх боків.
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без разницы песы.рыги или слуги. главное абы не Юля
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Увы, нет ни одной партии, которой хотелось отдать свой голос.
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Петросян? Квартал 95? или просто юморист-самородок?
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сли бы Славко на корпоративах не подрабатывал был бы выше!
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Дык вроде опять у вас на выборы лезет безсменный?
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Если сложить "Слуга народа" - 42,2%, ОПЗЖ - 13,5%, ЕС - 9,5%, "Батькивщина" - 8,1%, "Сила и честь" - 3,6%, "Голос" - 3,4%, то в сумме получим ровно 80,3%
На кого рассчитана эта муйня? Я так полагаю, что остальные 20% просто тупо приписаны слугам коломойского, т.о.
"Слуга народа" - 42,2% - 20% = 22,2% это реальный рейтинг слуг российского народа
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враньё это всё. Украине нужен диктатор который уничтожит олигархов и их ставленников!
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чи нарід іпанутий,чи соціологи брехливі
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Вчора на Еспересо показували соц.опитування іншої соц. групи. Не запам'ятав якої. Там рейтинг був інший. СН-39%, зажопики - 13,9% Батьківшина 10,8%, ЄС 10,5%.Свобода 4,6% Голос - 4,3%.
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