 Рейтинг партій: "Слуга народу" - 42,2%, ОПЗЖ - 13,5%, ЄС - 9,5%, "Батьківщина" - 8,1%, "Голос" - 3,4%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Про це свідчать дані опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" наприкінці січня, передає Цензор.НЕТ.

Так, згідно з оприлюдненими результатами опитування, проведеного "Рейтингом" 22-26 січня 2020 року, рейтинг "Слуги народу" становить 42,2% серед тих, хто визначився і має намір голосувати (або 35,5% серед тих, хто має намір голосувати).

Читайте на "Цензор.НЕТ": 64% українців очікують від Зеленського припинення війни на Донбасі, 45% - очікують посилення боротьби з корупцією, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

За партії "Опозиційна платформа - За життя" - 13,5% (або 11,4% серед тих, хто має намір голосувати) респондентів, "Європейська Солідарність" - 9,5% (або 8% серед тих, хто має намір голосувати), "Батьківщина" - 8,1% (або 6,9% серед тих, хто має намір голосувати), "Сила і честь" - 3,6% (3,0% серед тих, хто має намір голосувати), "Голос" - 3,4% (2,9% серед тих, хто має намір голосувати).

Тих, хто не визначився зі своїми вподобаннями, - близько 15,9% опитаних.

При цьому на запитання, "Чи взяли б Ви участь у виборах Верховної Ради, якби вони відбулися найближчим часом", "Однозначно так" відповіли 65% опитаних, "Швидше так" - 13%, "Швидше ні" - 6%, "Точно ні" - 14% і 2% не змогли дати відповідь.

Соціологічне дослідження було проведено 22-26 січня 2020 р., аудиторія дослідження - населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.







