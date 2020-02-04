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Все про:ДТП (2749) Одеська область (1152) пішохід (85) Нацполіція (8933) смерть (3809)

 Вантажівка на смерть збила 64-річного чоловіка, який йшов проїжджою частиною, на Одещині, - Нацполіція. ФОТО

Сьогодні вночі на трасі Одеса-Київ між селами Піщана Петрівка і Новогригорівка (Одеська обл.) під колесами вантажного автомобіля "DAF" загинув 64-річний пішохід.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.

Поліцейські, які працювали на місці дорожньо-транспортної пригоди, попередньо встановили, що водій - 45-річний уродженець Хмельницької області наїхав на чоловіка, який йшов по проїжджій частині дороги, коли здійснював обгін вантажівки, що їхала попереду. За висновком лікарів, водій був тверезим.

Зараз правоохоронці встановлюють всі обставини події і вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

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Вантажівка на смерть збила 64-річного чоловіка, який йшов проїжджою частиною, на Одещині, - Нацполіція 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3173613
 
 
 Топ коментарі
 
Всегда виноват . Очень много неадекватов на дороге в капюшоне и наушниках . Они думают , что они бессмертные .
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опять будет виновен водитель
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Всегда виноват . Очень много неадекватов на дороге в капюшоне и наушниках . Они думают , что они бессмертные .
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Он и есть виноват. Судя по тому, что сбил при обгоне, пешеход двигался по полосе встречного движения - строго по ПДД.
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уточню - по обочинє - вона відділена сплошною лінійєю
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Так його, щей требуло задом здати і ще раз переїхати! Злочинець міжрайонного маштабу!.Правда, рюкзаков?! ***** шастать, коли вантажівка іде на обгін вантажівки. Між іншим ''злочинець'' правил не порушив.Дебіли на вантажівках їздят як рознощики піци на роверах!
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Цей "злочинець" пішов на той світ, але встиг зламати водію життя. Ходити треба по узбіччю доріг і вночі треба мати на одягу світловідбиваючі елементи.
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так він і йшов по узбіччю, не полем же
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воно (узбіччя) сплошною відділено (на фото видно), але грузовику місця не вистачало, то він на узбіччя і виїхав
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Це фото, коли водій вантажівки вже зупинився. Де той DAF був в момент удару треба розбиратися поліції.
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пішоход йшов по пройєжжей... полагаю, по краю - тротуара там нема. Нада свєтоотражатєльні камізєльки таким пішоходам.
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Водій сам собі зламав життя,не дооцінивши обставин!
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Нада нє камізельки, а нє нада вигоражувати дебілів на дорогах!
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йа не вигоражую - винен водій. Пішоход во всьом прав, але мьортв. А камізелька збільшила п шанси пішохода
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Пешеход -тоже участник дорожного движения.Он не сам бросился под машину.Смертную казнь таким водителям.
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По дороге нужно идти по ВСТРЕЧНОЙ полосе!
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не по полосє *) а по узбіччю (воно намальовано сплошною - навіть на фото видно як грузовик заїхав на ню)
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похоже, пішоход рухався по правилам - по обочині назустріч транспорту. Та грузовик на обгоні виїхав на обочину, перетнувши сплошну, та збив пішохода в спину
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