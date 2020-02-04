 Вантажівка на смерть збила 64-річного чоловіка, який йшов проїжджою частиною, на Одещині, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.

Поліцейські, які працювали на місці дорожньо-транспортної пригоди, попередньо встановили, що водій - 45-річний уродженець Хмельницької області наїхав на чоловіка, який йшов по проїжджій частині дороги, коли здійснював обгін вантажівки, що їхала попереду. За висновком лікарів, водій був тверезим.

Зараз правоохоронці встановлюють всі обставини події і вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

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