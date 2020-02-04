 Студентка-іноземка за $ 4,3 тис. "замовила" колишнього чоловіка, його мали вбити за кордоном, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби отримали інформацію, що іноземка, яка навчається в одному з вишів обласного центру, підшукує виконавця для здійснення вбивства.

Правоохоронці встановили, що жінка планує "прибрати" свого колишнього чоловіка. Мотивом стало те, що після розлучення їхня спільна дитина залишилася з батьком, а саму жінку суд зобов`язав сплачувати аліменти. Життя колишнього чоловіка вона оцінила в 4,3 тисячі доларів США. При цьому вбивство мало бути скоєне за кордоном та виглядати як нещасний випадок, що забезпечило б їй алібі.

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Правоохоронці затримали замовницю та "кілера" у момент передачі авансу - $500 поряд із будинком, де жінка винаймала квартиру.

У межах відкритого кримінального провадження за п. 11 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене на замовлення) Кримінального кодексу України зловмисниці повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 15 років.





