 Студентка-іноземка за $ 4,3 тис. "замовила" колишнього чоловіка, його мали вбити за кордоном, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Оперативники спецслужби отримали інформацію, що іноземка, яка навчається в одному з вишів обласного центру, підшукує виконавця для здійснення вбивства.
Правоохоронці встановили, що жінка планує "прибрати" свого колишнього чоловіка. Мотивом стало те, що після розлучення їхня спільна дитина залишилася з батьком, а саму жінку суд зобов`язав сплачувати аліменти. Життя колишнього чоловіка вона оцінила в 4,3 тисячі доларів США. При цьому вбивство мало бути скоєне за кордоном та виглядати як нещасний випадок, що забезпечило б їй алібі.
Правоохоронці затримали замовницю та "кілера" у момент передачі авансу - $500 поряд із будинком, де жінка винаймала квартиру.
У межах відкритого кримінального провадження за п. 11 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене на замовлення) Кримінального кодексу України зловмисниці повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 15 років.
Думал шо все в курсе уже давно, шо все киллеры в интернете - это мусора или избушники.
а то, что под носом клоуны Украину по частям сдают - это мелочи....
Очень много ополченцев убила Амина Акуева, с виду такая видная, красивая, импозатная женщина, но там руки по локоть в крови....... человек 20 завалила не меньше. перед тем как сама на кладбище отправилась...... Не удивлюсь если донецкие ополченцы рассказами о ней досихпор детей пугают.
Кацапо-лугандонские гамадрилы, что ли?
Так у них детей не бывает, детёныши разве шо.
Так чем больше их зажмурят- тем лучше, в том числе и вам, скрепно-духовным.
А у нас кацапня напала и отобрала Крым и пол Донбасса.
Ваш текст вранье...