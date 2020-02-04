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Все про:замовне вбивство (78) Івано-Франківськ (127) СБУ (5100)

 Студентка-іноземка за $ 4,3 тис. "замовила" колишнього чоловіка, його мали вбити за кордоном, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Івано-Франківську співробітники Служби безпеки України запобігли замовленому вбивству громадянина однієї з країн Євросоюзу і затримали організатора злочину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби отримали інформацію, що іноземка, яка навчається в одному з вишів обласного центру, підшукує виконавця для здійснення вбивства.

Правоохоронці встановили, що жінка планує "прибрати" свого колишнього чоловіка. Мотивом стало те, що після розлучення їхня спільна дитина залишилася з батьком, а саму жінку суд зобов`язав сплачувати аліменти. Життя колишнього чоловіка вона оцінила в 4,3 тисячі доларів США. При цьому вбивство мало бути скоєне за кордоном та виглядати як нещасний випадок, що забезпечило б їй алібі.

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Правоохоронці затримали замовницю та "кілера" у момент передачі авансу - $500 поряд із будинком, де жінка винаймала квартиру.

У межах відкритого кримінального провадження за п. 11 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене на замовлення) Кримінального кодексу України зловмисниці повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 15 років.

Студентка-іноземка за $ 4,3 тис. замовила колишнього чоловіка, його мали вбити за кордоном, - СБУ 01
Студентка-іноземка за $ 4,3 тис. замовила колишнього чоловіка, його мали вбити за кордоном, - СБУ 02
Студентка-іноземка за $ 4,3 тис. замовила колишнього чоловіка, його мали вбити за кордоном, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3173606
 
 
 Топ коментарі
 
для СБУ это архиважная спецоперация...... можно сказать - мирового масштаба......
а то, что под носом клоуны Украину по частям сдают - это мелочи....
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"Ополченцы" - это кто такие?
Кацапо-лугандонские гамадрилы, что ли?
Так у них детей не бывает, детёныши разве шо.
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Не поняв а шо киллер был не подставной? Как они их тогда вычислили?
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Киллер был настоящий, а СБУ - подставное! Но студента видать зажала 100 баксов и ее сдали нищему следователю как гуманитарную помощь...
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Подставной, в кавычках жеж написано.
Думал шо все в курсе уже давно, шо все киллеры в интернете - это мусора или избушники.
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для СБУ это архиважная спецоперация...... можно сказать - мирового масштаба......
а то, что под носом клоуны Украину по частям сдают - это мелочи....
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Ааахренеть! Совет от Сереги - не ходите в ночные клубы, где подают хреново паленую водку! И после пятого коктейля старайся не говорить - кивай головой и виляй ягодицами, как уходя от погони.
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Все беды у мужиков,- от баб. А если хорошо подумать, то и войны,- тоже... (я это сказал не в защиту геев)
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Куда делась цензурная статья про Зигфрида???
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)))))))) свобода слова. колличество срача зашкалило )
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Наверно Бутусу позвонили з ЗСУ и дали "просраться".
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Что за статья, о контрактнике ВСУ? Так она на месте.
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А чего, если киллер подставной, на него наручники одевают?
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не пойму,зачем женщине иностранке сидеть в паршывой Украине снимать квартиру в Ивано-Франковске и учится еще и в вузе? в чем соль?
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Разговаривал с одним Атошником, так он мне тоже говорил, что на войне самые отважные, безбашенные и жестокие воины ето бабы. особенно с дорбовольческих батальйонов. Если при определенных обстоятельствах мужики пытаются еще поговорить, найти какие то варианты.............. то баба кончит противника сразу - контрольным в голову без вопросов.
Очень много ополченцев убила Амина Акуева, с виду такая видная, красивая, импозатная женщина, но там руки по локоть в крови....... человек 20 завалила не меньше. перед тем как сама на кладбище отправилась...... Не удивлюсь если донецкие ополченцы рассказами о ней досихпор детей пугают. Студентка-іноземка за $ 4,3 тис. "замовила" колишнього чоловіка, його мали вбити за кордоном, - СБУ - Цензор.НЕТ 2657
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"Ополченцы" - это кто такие?
Кацапо-лугандонские гамадрилы, что ли?
Так у них детей не бывает, детёныши разве шо.
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я имею ввиду местных жителей, которые воюют против сил ВСУ и не приняли постмайдановскую власть. Студентка-іноземка за $ 4,3 тис. "замовила" колишнього чоловіка, його мали вбити за кордоном, - СБУ - Цензор.НЕТ 3336
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Это которые шахтёры-трактористы под чутким руководством ихтамнетов?
Так чем больше их зажмурят- тем лучше, в том числе и вам, скрепно-духовным.
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а как же слова президента Зеленского что украинцев нельзя делить на "правильных" и "неправильных"????? А то получается что у нас гражданский конфликт, вы так не счиаете???
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Я не знаю шо там у вас.
А у нас кацапня напала и отобрала Крым и пол Донбасса.
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т.е. таки террористы..... Знал лично Амину.
Ваш текст вранье...
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Амина Акуева была профессиональным. хорошо подготовленным снайпером и выполнила много успешных боевых задач. или ето не правда???
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Жаль, что у нас таких "баб" ка вы описали почти нет...А российско-террористических ополченцев жалеть не надо - они убийцы в отпуску.
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Вы правы. Сейчас таких почти не осталось. Конечно с таким образом жизни, для многих ето стало дорогой в один конец. Сегодня убила ты, а завтра грохнули тебя. Если посмотреть архив сайта Цензора я помню несколько таких статей. Была там пулеметчица, снайперша ( помоему живая досихпор) и еще несколько молодых отчаянных добробаток. Храбрые женщины ничего не скажешь, Я например и близко на такие вещи не способен.
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