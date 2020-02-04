 Захисні комбінезони, взуття та маски: китайська діаспора в Україні відправила в Ухань гуманітарну допомогу. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Синьхуа Новости" в Facebook.
Зазначається, що в місто доставлять 55 тисяч медичних масок, 501 захисний комбінезон, 747 пар захисних окулярів і 760 пар захисного взуття.
Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.
Фото: Синьхуа Новости" /Facebook
Особо доставляет " возможно предположительно".
В Ульяновской области решили с сегодняшнего дня отменить занятия в общеобразовательных организациях
В Ульяновской области решили с сегодняшнего дня отменить занятия в общеобразовательных организациях и в учреждениях, которые занимаются дополнительным образованием. Это делается с целью предотвратить распространение коронавируса в России. Пока карантин в школах объявлен из-за превышения в полтора раза порога заболеваемости гриппом. В Ульяновской области до 24-го февраля будет ограничено проведение массовых, культурных и спортивных мероприятий в закрытых помещения, - сообщает сайт 73online.ru.https://echo.msk.ru/news/2582066-echo.html
К чему я? Сейчас в Приморье - 23 С. Никакой воздушно капельный, никакие перила в автобусах. Заразится, надо сподобиться.
Исследователи предполагают, что вспышка коронавируса в китайском городе Ухань могла начаться из-за местного деликатеса - супа с летучими мышами. Об этом сообщает The Sun.
Согласно новому исследованию, опубликованному в Китайском научном бюллетене, обнаруженный у людей вирус имеет много общего с тем, что встречается у фруктовых летучих мышей.
Также известно, что первыми заразившимися новым вирусом были жители Ухани, которые посещали или работали на местном рынке морепродуктов. В свою очередь, суп из летучих мышей считается популярным блюдом, особенно в Ухани, его также готовят в качестве уличной еды.