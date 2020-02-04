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 Суспільство, Фоторепортаж, Здоров'я
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 Захисні комбінезони, взуття та маски: китайська діаспора в Україні відправила в Ухань гуманітарну допомогу. ФОТОрепортаж

Китайська діаспора в Україні відправила до китайського міста Ухань, яке є епіцентром поширення нового коронавірусу, засоби протиепідемічного захисту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Синьхуа Новости" в Facebook.

Зазначається, що в місто доставлять 55 тисяч медичних масок, 501 захисний комбінезон, 747 пар захисних окулярів і 760 пар захисного взуття.

Захисні комбінезони, взуття та маски: китайська діаспора в Україні відправила в Ухань гуманітарну допомогу 01

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

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Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.


Захисні комбінезони, взуття та маски: китайська діаспора в Україні відправила в Ухань гуманітарну допомогу 02
Захисні комбінезони, взуття та маски: китайська діаспора в Україні відправила в Ухань гуманітарну допомогу 03
Захисні комбінезони, взуття та маски: китайська діаспора в Україні відправила в Ухань гуманітарну допомогу 04
Захисні комбінезони, взуття та маски: китайська діаспора в Україні відправила в Ухань гуманітарну допомогу 05
Фото: Синьхуа Новости" /Facebook

Захисні комбінезони, взуття та маски: китайська діаспора в Україні відправила в Ухань гуманітарну допомогу 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3173602
 
 
 Топ коментарі
 
Очень надежный источник - на уровне агенства ОБС.
Особо доставляет " возможно предположительно".
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Могут скрываться, а могут не скрываться - в любом случае ваши источники информации не заслуживают абсолютно никакого доверия.
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"Защитные комбинезоны, обувь и маски: китайская диаспора в Украине отправила в Ухань гуманитарную помощь" - тем самым лишив украинцев защиты. это будет стоить нам МНОГО жизней
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хотите прикол, корона вирус бот в чате говорит, что в раше возможно предположительно инфицировано 4К чел.
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Очень надежный источник - на уровне агенства ОБС.
Особо доставляет " возможно предположительно".
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Из-за того что там авторитаризм, данные могут скрываться.
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Могут скрываться, а могут не скрываться - в любом случае ваши источники информации не заслуживают абсолютно никакого доверия.
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11:30, 04 февраля 2020
В Ульяновской области решили с сегодняшнего дня отменить занятия в общеобразовательных организациях
В Ульяновской области решили с сегодняшнего дня отменить занятия в общеобразовательных организациях и в учреждениях, которые занимаются дополнительным образованием. Это делается с целью предотвратить распространение коронавируса в России. Пока карантин в школах объявлен из-за превышения в полтора раза порога заболеваемости гриппом. В Ульяновской области до 24-го февраля будет ограничено проведение массовых, культурных и спортивных мероприятий в закрытых помещения, - сообщает сайт 73online.ru.https://echo.msk.ru/news/2582066-echo.html
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Там превышение порога заболевалеваемости простого гриппа, да и вообще, при чем здесь Самара?
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А вообще, я как-то был в одном местечке, при температуре -52 С. Плюешь, а на землю падает льдинка. Усложнил эксперимент (повторять, настоятельно не рекомендую). Пописал.. Град льдинок.
К чему я? Сейчас в Приморье - 23 С. Никакой воздушно капельный, никакие перила в автобусах. Заразится, надо сподобиться.
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Ну заработали на рынке в Киеве - имеют право!!!
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Люди миллиарды тратят на оружие , а уничтожить всех может невидимый и ооочень маленький вирус .
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Вот по этому правильно мы сделали что отказались от ядерного оружия. Но нужно было развивать вирусологию. Щас бы закинули хворь на лугондн, крысм или мацкву Захисні комбінезони, взуття та маски: китайська діаспора в Україні відправила в Ухань гуманітарну допомогу - Цензор.НЕТ 9810
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зробити такий вірус - теж недешеве задоволення
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Меньше надо собак и летучих мышей жрать на грязных рынках, не помирали бы тогда от всяких вирусов
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Вирусологи обшарили весь рынок. "Збудника" не нашли.
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"Защитные комбинезоны, обувь и маски: китайская диаспора в Украине отправила в Ухань гуманитарную помощь" - тем самым лишив украинцев защиты. это будет стоить нам МНОГО жизней
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Интересно, маски и комбезы на Ализаказыли до того ?
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А где "Мотор Сiч" китайская, не подскажешь? Китайцы земли в Украине арендуют размером с Бельгию.. Это в твоей голове они в Сибири.
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Сначала китайцы купили в Китае маски и обувь, а потом послали в Китай маски и обувь.
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А не надо было всяку дрянь жрать!!! Теперь и сами забоели и эпидемия ваша всему миру представляет серьезную угрозу. (не поймут я узкоглазых. вам жрать там больше нечего?) Жители Ухани могли заразиться вирусом, попробовав местный деликатес
Исследователи предполагают, что вспышка коронавируса в китайском городе Ухань могла начаться из-за местного деликатеса - супа с летучими мышами. Об этом сообщает The Sun.
Согласно новому исследованию, опубликованному в Китайском научном бюллетене, обнаруженный у людей вирус имеет много общего с тем, что встречается у фруктовых летучих мышей.
Также известно, что первыми заразившимися новым вирусом были жители Ухани, которые посещали или работали на местном рынке морепродуктов. В свою очередь, суп из летучих мышей считается популярным блюдом, особенно в Ухани, его также готовят в качестве уличной еды.
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