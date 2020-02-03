EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Події
  6661  12
Все про:Іллічівськ (29) порт (192)

 У порту "Чорноморськ" обрушилися стіни сховища з сіркою. ФОТО

В Одеській області в порту "Чорноморськ" стався обвал стін сховища, з якого висипалася велика кількість гранульованої сірки.

НП сталася на першому вантажному терміналі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Від переповнення сховища тут стався обвал стінок, висипалася значна кількість гранульованої сірки", - сказали в порту.

Зазначається, що обійшлося без жертв і потерпілих. Водночас у порту констатують, що внаслідок обвалення було пошкоджено вантажний потяг. Наразі з'ясовуються причини та обставини події.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Небезпечний коронавірус: у морських портах України запроваджено посилені протиепідемічні заходи

Сірка - небезпечна, горюча речовина. При роботі з нею персонал має одягати спеціальний одяг; зберігають речовину в закритих циліндрах і контейнерах, у сухих приміщеннях. На відкритих майданчиках в атмосферне повітря виділяється сірководень, негативно впливаючи на навколишнє середовище.

У порту Чорноморськ обрушилися стіни сховища з сіркою 01

У порту Чорноморськ обрушилися стіни сховища з сіркою 02
У порту Чорноморськ обрушилися стіни сховища з сіркою 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3173547
 
 
 Топ коментарі
 
Пора вызывать священника, провести обряд очищения. Привяжите этого!
У порту "Чорноморськ" зруйнувалися стіни сховища з сіркою - Цензор.НЕТ 7534
 показати весь коментар
 
Перевернулся железнодорожный вагон. Видимо он был попросту перегружен . Рядом та же сера лежит насыпью под погрузку .То ли её так хранить нельзя , тогда дело вовсе не в перевернувшемся вагоне , то ли простое нарушение техники безопасности
 показати весь коментар
 
не успел Зе туркам отдать
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Нє очєнь ли сільно сказано?
Там вроде развалілся всєго лішь морской контейнєр, куда грузілі сєру.
Нє?
 показати весь коментар
 
Здається,шо він просто перекинувся...
 показати весь коментар
 
Перевернулся железнодорожный вагон. Видимо он был попросту перегружен . Рядом та же сера лежит насыпью под погрузку .То ли её так хранить нельзя , тогда дело вовсе не в перевернувшемся вагоне , то ли простое нарушение техники безопасности
 показати весь коментар
 
 
Вагоны так разгружаются. Открываются замки и опрокидуется на бок. Похоже при выгрузке не зацепили колесную тележку или она сорвалася с крепления - вагон перевернулся.
 показати весь коментар
 
 
Пора вызывать священника, провести обряд очищения. Привяжите этого!

 показати весь коментар
 
 
Опять дельфины на берег повылазят по *неизвестным причинам*, а у отдыхающих волосы в море останутся
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору