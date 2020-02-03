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Все про:Київ (6917) суд (5755) Олег Богачук (965) Дугарь Яна (42)

 Справа про вбивство Шеремета: суд над Дугарь продовжиться завтра. ФОТОрепортаж (оновлено)

У Печерському суді відбувалося засідання щодо продовження запобіжного заходу для Яни Дугарь, підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, розглядав клопотання прокуратури суддя Віталій Писанець.

На засідання привели обвинувачену. Її адвокат Микола Ореховський заявив відвід прокурору. Суддя пішов у дорадчу кімнату, а після повернення сповістив, що заява залишається без задоволення.

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Справа про вбивство Шеремета: суд над Дугарь продовжиться завтра 02
Справа про вбивство Шеремета: суд над Дугарь продовжиться завтра 03
Справа про вбивство Шеремета: суд над Дугарь продовжиться завтра 04
Справа про вбивство Шеремета: суд над Дугарь продовжиться завтра 05

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Справа про вбивство Шеремета: суд над Дугарь продовжиться завтра 06
Справа про вбивство Шеремета: суд над Дугарь продовжиться завтра 07
Справа про вбивство Шеремета: суд над Дугарь продовжиться завтра 08
Справа про вбивство Шеремета: суд над Дугарь продовжиться завтра 09
Справа про вбивство Шеремета: суд над Дугарь продовжиться завтра 10

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Справа про вбивство Шеремета: суд над Дугарь продовжиться завтра 11
Справа про вбивство Шеремета: суд над Дугарь продовжиться завтра 12
Фото: Олег Богачук

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Після цього адвокати попросили суд про можливість відтворення відеоматеріалів і перенесення в приміщення з можливістю перегляду. Клопотання було підтримано суддею, однак принесена техніка не дозволила відтворити відео.

Розгляд перенесено на 14 годину 4 лютого.

Справа про вбивство Шеремета: суд над Дугарь продовжиться завтра 13
Справа про вбивство Шеремета: суд над Дугарь продовжиться завтра 14
Справа про вбивство Шеремета: суд над Дугарь продовжиться завтра 15

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Справа про вбивство Шеремета: суд над Дугарь продовжиться завтра 16
Справа про вбивство Шеремета: суд над Дугарь продовжиться завтра 17
Справа про вбивство Шеремета: суд над Дугарь продовжиться завтра 18
Справа про вбивство Шеремета: суд над Дугарь продовжиться завтра 19
Справа про вбивство Шеремета: суд над Дугарь продовжиться завтра 20
Фото: Олег Богачук

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захист Антоненка виступає проти продовження термінів слідства на 4 місяці. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка. Пізніше Печерський суд переглянув запобіжний захід Яні Дугар і змінив її з цілодобового домашнього арешту на нічний.

3 лютого 2020 року було несподівано призначено розгляд клопотань про продовження запобіжних заходів для обвинувачених. Через те, що адвокатів пізно повідомили, розгляд щодо Юлії Кузьменко перенесли на 10 ранку 4 лютого, щодо Андрія Антоненка - на 11 ранку того ж дня.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3173542
 
 
 Топ коментарі
 
І скільки часу триватиме цей цирк ?
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Не знаю цю "Olha Olha". Зараз роздивляюсь її нік. Вона винна в убивстві Гандзюк. Дуже хочу помилитись, але здається це так.
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С больной вероятностью, до президентских выборов.
Веть такую откровенную "чернуху", не примет даже столь коррумпированный суд.
Поэтому, будут продлевать и продлевать.
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С больной вероятностью, до президентских выборов.
Веть такую откровенную "чернуху", не примет даже столь коррумпированный суд.
Поэтому, будут продлевать и продлевать.
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Будут сидеть. Убийцы.
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Надеюсь, что ты как нибудь станешь подобной жертвой мусорского произвола.
Ничто так не отрезвляет, как личный опыт.
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Точно. І щоб пройшов і крізь допити з ламанням кісток і відбиванням нирок, і крізь електрошок та підвішування, ще й крізь прес-хати (де зсучені можуть і відтрахати у дупу - і потім на зону пасивним **********).
"Будут сидеть! Убийцы! Че тут разбираться?!" Тьху, лайно!
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Ти якого дідька оголошуєш їх вбивцями без рішення суду (і навіть не бачивши матеріалів справи)?
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Не знаю цю Яну. Зараз роздивлялася її обличчя. Вона винна в убивстві Шеремета.Дуже хочу помилитись.
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Психологія.
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эскпердка!
Тобі прямий шлях у зекоманду!
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не психологія, а психіатрія... за тобою плаче
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Якщо маєш власну думку - пацієнт психіатра?
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Если делаешь выводы по фотографиям человека, то таки да.
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думка - від слова думати... а це не про тебе Справа про вбивство Шеремета: суд над Дугарь продовжиться завтра - Цензор.НЕТ 2607
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Це тобі, жаба зєльона, після якої "доріжки" музика навіяла?
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волнуется, тебя бы туда - ты бы тоже волновалась.
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Звичайно.
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Не знаю цю "Olha Olha". Зараз роздивляюсь її нік. Вона винна в убивстві Гандзюк. Дуже хочу помилитись, але здається це так.
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Щось мені здається, що Olha Olha маніячка, на совісті якої - 69 італійців, яких вона зґвалтувала страпоном та повідгризала прутні, після чого висмоктала всю кров...
Точно! Зуб даю! Карабінери, взяти цю чупакабру!
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Не будет отвода с вероятностью 99%
Это ведь не Кернеса судят.
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Правильный и хороший закон , пускай сажают тех , кто за этих зебилов голосовал , а я уже в Дании , меня не посадят!
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Відвід прокурору це дурня, імітація роботи захисника...
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Так кто из них самый виноватый? Дугарь или Шеремет?
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Вполне вероятно, что атошники были втянуты в эту мокруху: Шеремет работал на радио Вести, которое гиперпатриоты почему-то считали пророссийским; видимо, их сбила с толку фамилия его владельца - Гужвы, капитал которого имел российское происхождение..
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Может по сценарию рязанского сахара работали. Мол "смотрите агенты кремля прям тут!".
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А кто из них по сути боевой атошник то? Медики или музыкант?
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Музыкант
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Вполне, тогда обстановка была такая, что из-за каждого угла на тебя типа смотрел агент фсб. Атошники долго не разбирались и поверили...
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Тут, схоже, був замовник.
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Заказчик скорее украинский, чем из-за поребрика.
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Россми уже три дня пишут про след СБУ и тут такая веселенькая компания трололей .
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Може просто переводять стрілки, щоб, наприклад, відвести підозру від медведчука і К?
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Гебня она и есть гебня..
Мочканули Шеремета и стрелки переводят.
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СБУ не было смысла: не такие там дураки, чтобы не разобраться в по сути безобидной личности Шеремета.
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Под крутой охраной Медведчук ходил.
А Гужва только под наркотой мог ходить.
Как то не сходится у вас.
Не тянет Шеремет на агента влияния.
Думайте еще.
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А я и говорю, что не тянет - преувеличили и заказчики и исполнители его роль.
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Сходство в гиперболизации его значения есть.
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Взагалі, то непогана ниточка тягнеться до корчинського(Яна і жінка корчинського) ,а від нього і до медведчука недалеко. Згадайте: УНА-УНСО, коваленко.
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Епічна комедія: "Зеленський відмовляє турецького Гостя промовляти гасло "Слава Україні"Справа про вбивство Шеремета: адвокат Дугарь Ореховський заявив відвід прокурора, суддя відмовив - Цензор.НЕТ 7787
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Виновна или нет решать суду. Позиция прокуратуры пока слабовата. Как минимум нужно доказать отсутствие алиби. На одной бумажке далеко не поедешь.
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Так зачем она видеокамеры возле дома Шеремета фотографировала?
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