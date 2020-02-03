 Адвокати обвинуваченого у справі про вбивство Шеремета Антоненка не встигли прибути на розгляд продовження арешту, засідання перенесли на завтра. ФОТОрепортаж

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, розглядав клопотання прокуратури суддя Віталій Писанець.
На засідання привели обвинуваченого, в зал відразу пустили прокурора і слідчого. Журналістів допустили пізніше.
Адвокатів на засіданні не було, оскільки їх попередньо не повідомили про нього.
Як розповів Цензор.НЕТ захисник Антоненка Леонід Маслов, про засідання їм стало відомо сьогодні ввечері. Двоє з трьох адвокатів були в Харкові. До Києва одразу виїхав Дмитро Круговий, він прибуде в столицю приблизно опівночі. Про це повідомили суд.
На засіданні обвинувачений заявив, що не отримував клопотання. Прокурор просить суд відкласти розгляд, оскільки немає захисників.
Суд погодився. Розгляд відбудеться 4 лютого об 11:00.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
«Слуги» завтра ухвалюють закон, за яким зможуть садити будь-кого.
Йдеться про законопроект відомий, як про "ворів у законі". При чому ці самі «вори» (це не русизм, а термін із законопроекта) згадуються тут лише «в тому числі». Не кажучи вже про відсутність визначення, хто вони такі. А жорстоким репресіям на підставі таких формулювань поліція зможе піддати практично будь-кого. - http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/99611/Dovichne_z_konfiskacijeju_za_zlochynnyj_vplyv_Slugy