 "Бандерівське гасло", - росЗМІ про привітання Ердоганом українських військових фразою "Слава Україні". ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, видання РИА Новости написало у твіттері: "Сьогодні Ердоган прибув із офіційним візитом в Україну. Президент Туреччини привітав почесну варту бандерівським гаслом "Слава Україні!""

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Ердоган зустрінуться сьогодні в Києві. Графік заходів

Низка інших російських видань також назвали вітання "бандерівським".

"Взгляд"

MK.ru

Нагадаємо, президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган сьогодні прибув з офіційним візитом до Києва.