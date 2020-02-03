 "Бандерівське гасло", - росЗМІ про привітання Ердоганом українських військових фразою "Слава Україні". ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, видання РИА Новости написало у твіттері: "Сьогодні Ердоган прибув із офіційним візитом в Україну. Президент Туреччини привітав почесну варту бандерівським гаслом "Слава Україні!""
Низка інших російських видань також назвали вітання "бандерівським".
"Взгляд"
MK.ru
Нагадаємо, президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган сьогодні прибув з офіційним візитом до Києва.
Бо від Зелебенського я не чув "Слава Україні"!
Ердоганич, пора трохи наваляти "їхтамнєтам" у Сирії. Щось вони трохи "булки розслабили".
Путлєра бубочка боїться.
ото,тепер москалі нехай заперечать,що турки не бандерівці)))
- Ukraine!
- O? Slava ********!
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Отличный понедельник!
хай на Эрдогана погавка
У козака Мамая - всё тюркское: шаровары, килич, тютюн, оселедець, чоботы, и даже имя.
теперь все Президенты и Премьеры здороваются с почетным караулом "бендеровским лозунгом"
Слава Україні !
Засунув ******* в жеппу ятаган
- Да, слушаю.
- Слава Україні!!!
- Владимир, давай, только, без этого.
- Без чого?
- Ну, Слава Украине!
- Героям Слава!!!