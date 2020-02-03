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Все про:амфетамін (12) Вінниця (186) наркотики (902) СБУ (5094)

 Діяльність нарколабораторії з прибутком близько 600 тис. грн на місяць блокували у Вінниці, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Вінниці співробітники Служби безпеки України викрили та припинили діяльність нарколабораторії з виготовлення амфетаміну. Щомісяця ділки виробляли і збували наркотиків в середньому на 600 тис. грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що наркобізнес організували кілька мешканців обласного центру. Лабораторію із виробництва наркотиків вони облаштували у квартирі одного з них. "Товар" збували гуртовими партіями через мережу дилерів на території регіону, а також продавали особисто місцевим наркозалежним особам. Щомісяця із "конвеєра" наркоділків виходило до 2 кілограмів психотропної речовини.

У межах відкритого раніше кримінального провадження співробітники СБУ провели 5 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів справи та у транспортному засобі, що належить учаснику угруповання. Під час слідчих дій вилучено підготовлені для продажу трамадол та амфетамін, а також зброю і засоби ураження.

Наразі чотирьом активним учасникам групи повідомлено про підозри у вчиненні злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів. Вирішується питання щодо обрання зловмисникам запобіжних заходів.

Дивіться також: Співробітника Нацполіції затримали під час продажу амфетаміну в Чернівецькій області, - ДБР. ФОТОрепортаж

Тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, причетних до наркобізнесу.

Діяльність нарколабораторії з прибутком близько 600 тис. грн на місяць блокували у Вінниці, - СБУ 01
Діяльність нарколабораторії з прибутком близько 600 тис. грн на місяць блокували у Вінниці, - СБУ 02
Діяльність нарколабораторії з прибутком близько 600 тис. грн на місяць блокували у Вінниці, - СБУ 03
Діяльність нарколабораторії з прибутком близько 600 тис. грн на місяць блокували у Вінниці, - СБУ 04
Діяльність нарколабораторії з прибутком близько 600 тис. грн на місяць блокували у Вінниці, - СБУ 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3173478
 
 
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блокировка, это смена собственника лаборатории ? Деятельность нарколаборатории с прибылью около 600 тыс. грн в месяц блокировали в Виннице, - СБУ - Цензор.НЕТ 1327
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а лаборанты где?....со страху даже УЗРГМ не тем концом вставили))
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Скільки реклами... Не хочуь гівнюки за 10к гривень працювати, хочуть жити як чинуші і депутати...
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