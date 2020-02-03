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 Суспільство, Фоторепортаж
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 До Києва прибув новий борт: у реанімації лежать тяжкопоранені воїни, - волонтерка Юсупова просить українців про допомогу в лікуванні українських бійців. ФОТОрепортаж

До Києва прибув борт з пораненими воїнами.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомила волонтерка Наталя Юсупова, передає Цензор.НЕТ.

"По Бориспільському шосе знову мчали швидкі з мигалками, поранених воїнів привезли в центральний госпіталь, війна триває ... В січні почалося серйозне загострення на фронті, 13 убитих і понад 30 поранених, тільки за останні дві доби вбита медик і поранені п'ятеро наших бійців. Це жахлива трагедія. На фото поранень страшно дивитися, ще страшніше бачити це в реальності, прострелені ноги, руки, животи, органи. В реанімації лежать дуже важкі воїни, дуже сподіваюся, що вони залишаться живі. Лікарі без відпочинку і волонтери намагаються допомагати, чим тільки можемо", - розповіла волонтерка.

"Звіт за січень. Оплатила дві хімії воїнам з онко, 25 тис. і 37 тис. грн, 10 тис. і 10 тис. На підтримувальні медикаменти (Віктору та Олександру) 7 тис. Рюкзак для фронтових медиків, 5400 на турнікети, 3500 і 6700 куртки, штани та кофти, 1800 мед для реанімації та 6 тис. на відділення, 3 тис. спецхарчування для онко + вода, йогурти, соки + ще якісь витрати. Всі чеки публікую, виходить більш як 100 тис.", - відзвітувала Юсупова.

Також читайте: Під час дводенного візиту Помпео знайшов час заїхати в госпіталь до українських воїнів, - волонтер Юсупова

"У лютому потрібно буде ще сплатити дві хімії 37 тис. І 24 тис. Я дякую кожному, хто допомагає нашим захисникам, кожна копійка, це порятунок життя. Велике спасибі за візити і посилки. Прошу не істерити, де держава, лікарі роблять унікальні операції і ставлять на ноги, абсолютно безкоштовно. Витрати були, є і будуть!!! Завжди потрібні пелюшки під рани, спорткостюми, футболки, кава, соки, йогурти і солодке. Ми з Вами громадяни цієї країни, де йде війна і не можемо бути байдужими. Нагадую, що мене завжди можна знайти у відділенні травматології з обіду, адреса Госпітальна, 18, метро Печерськ. Карти для допомоги 4627 0551 5012 8394 приват і 5358 3853 2000 2464 монобанк, Юсупова Наталя", - закликала волонтерка українців допомагати пораненим воїнам у лікуванні.

До Києва прибув новий борт: у реанімації лежать тяжкопоранені воїни, - волонтерка Юсупова просить українців про допомогу в лікуванні українських бійців 01
До Києва прибув новий борт: у реанімації лежать тяжкопоранені воїни, - волонтерка Юсупова просить українців про допомогу в лікуванні українських бійців 02
До Києва прибув новий борт: у реанімації лежать тяжкопоранені воїни, - волонтерка Юсупова просить українців про допомогу в лікуванні українських бійців 03
До Києва прибув новий борт: у реанімації лежать тяжкопоранені воїни, - волонтерка Юсупова просить українців про допомогу в лікуванні українських бійців 04
До Києва прибув новий борт: у реанімації лежать тяжкопоранені воїни, - волонтерка Юсупова просить українців про допомогу в лікуванні українських бійців 05
До Києва прибув новий борт: у реанімації лежать тяжкопоранені воїни, - волонтерка Юсупова просить українців про допомогу в лікуванні українських бійців 06
До Києва прибув новий борт: у реанімації лежать тяжкопоранені воїни, - волонтерка Юсупова просить українців про допомогу в лікуванні українських бійців 07
До Києва прибув новий борт: у реанімації лежать тяжкопоранені воїни, - волонтерка Юсупова просить українців про допомогу в лікуванні українських бійців 08
До Києва прибув новий борт: у реанімації лежать тяжкопоранені воїни, - волонтерка Юсупова просить українців про допомогу в лікуванні українських бійців 09
До Києва прибув новий борт: у реанімації лежать тяжкопоранені воїни, - волонтерка Юсупова просить українців про допомогу в лікуванні українських бійців 10
До Києва прибув новий борт: у реанімації лежать тяжкопоранені воїни, - волонтерка Юсупова просить українців про допомогу в лікуванні українських бійців 11
До Києва прибув новий борт: у реанімації лежать тяжкопоранені воїни, - волонтерка Юсупова просить українців про допомогу в лікуванні українських бійців 12
До Києва прибув новий борт: у реанімації лежать тяжкопоранені воїни, - волонтерка Юсупова просить українців про допомогу в лікуванні українських бійців 13
До Києва прибув новий борт: у реанімації лежать тяжкопоранені воїни, - волонтерка Юсупова просить українців про допомогу в лікуванні українських бійців 14
До Києва прибув новий борт: у реанімації лежать тяжкопоранені воїни, - волонтерка Юсупова просить українців про допомогу в лікуванні українських бійців 15
До Києва прибув новий борт: у реанімації лежать тяжкопоранені воїни, - волонтерка Юсупова просить українців про допомогу в лікуванні українських бійців 16
До Києва прибув новий борт: у реанімації лежать тяжкопоранені воїни, - волонтерка Юсупова просить українців про допомогу в лікуванні українських бійців 17
До Києва прибув новий борт: у реанімації лежать тяжкопоранені воїни, - волонтерка Юсупова просить українців про допомогу в лікуванні українських бійців 18

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3173454
 
   
 Топ коментарі
 
Ты признаешь, что новое руководство так организовало работу, что не в состоянии обойтись без волонтеров, которые раньше уже были не нужны?.... В Киев прибыл новый борт: в реанимации лежат тяжелораненые воины, - волонтер Юсупова просит украинцев о помощи в лечении украинских бойцов - Цензор.НЕТ 8257
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Е нє! Ще зарано. Мудрий нарід ще не до кінця прочуствував початок ери Халяви!
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никакой истерики, спокойно плачу 1.5% военного сбора с ЗП
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Вот я думаю если волонтер Юсупова обратится с вопросом о помощи для раненых к жыденышу Брагару. Что он ответит? Неужели тоже скажет собак продавать. Если, что против евреев ничего не имею.
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Я теж проти євреїв нічого не маю, але от проти жидів...
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Помпео, ну, нехай навіть для галочки, але таки відвідав цей госпіталь. А, ну так: самі винні - відстрілюються. "Надо просто перестать стрелять". (с) Ну, припинили, а бандюки - ні. І що? Де плани "Б", "В" і т.д. Тут немає таких планів: або ми їх, або вони нас. І вже просто як знущання звучить "Приєднання України до ДНР/ЛНР". Немає слів До Києва прибув новий борт: у реанімації лежать тяжкопоранені воїни, - волонтерка Юсупова просить українців про допомогу в лікуванні українських бійців - Цензор.НЕТ 5951
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Тут одно из двух - или в военных госпиталях Украины раненых бойцов отказываются бесплатно лечить или эта "хирург-доброволец" просто ворует деньги, волонтёрит так сказать.
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Андруша,там же написано что лечат их бесплатно.
Деньги идут на медикаменты.
Тебя что заклинило?
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Я только представил себе американского бойца в американском же госпитале военном где ему так и говорят - в аптеку за углом побежал! Вот ты своим тупым ограниченным умом поймешь что ты написал? Вот это заскринят враги так сказать и начнут говорить друг другу - "Видите! Нет, вы видели! Укропы своих раненых заставляют себе лекарства покупать!"
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Ты явный *******.
В том что они покупают лекарства виноват не кабмин,а врачи и волонтеры.
Надо покупать молча сопя в две дырки,а то враги узнают и будут смеяться?
Рассказывай это там электорату зеленского.
Ты мошенник и вор.
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А теперь представь нормальный пацан хочет записаться в ЗСУ. Он думает и ему обещают, что в случае ранения его ждет чистая палата со всеми удобствами и мудрые врачи. А нифига вот! Ждет тебя "волонтер" возле койки со списком чего тебе купить надо для лечения. Ну а насчет вора так это явно на ком то шапка горит.
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Так сними ролик.
Главным героем можешь советника по медицине взять.
Доктор Комаровский в палате ( можно в Израиле госпиталь для съемок арендовать),а потом такой попадает хлопец в свинарник,медикаментов нет,а доктор из ролика в Бурятии подгорешим бурятам лекции читает.
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А зачем снимать? Вон вверху фотки и текст. Смысл такой, что привозят раненых бойцов ЗСУ в свинарник и лечить не будут пока юсупова денег не насобирает.
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Затем что это ролик для облапошивания населения,какие любит снимать твой президент.
А по факту свинарник и юсупова деньги собирает.
Вот тебя и колбасит.
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А че ты нервничаешь? Лохи и без меня бабла занесут достаточно. В чем проблема? Не скрою, твой ответ будет крайне интересен.
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От "главного украинца" Зеленского надо требовать, а не у простых украинцев просить.
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Откуда раненых везут?? Из Африки что-ли? Каждый день читаю сводки из АТО - 5 обстрелов.. раненых нет. 7 обстрелов - раненых нет. А тут все везут и везут.. **** клоун врет что-ли своему народу??
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У кого-то мама любит скорость и закон один для всех а кто то сидит в окопах и собирает деньги на лечение.
Почему при зеленом волонтеры до сих пор собирают деньги на лечение??? Эпоха бедности закончилась же.
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Зебіли, чому Зе досі не зупинив війну?
Йому вигідно наживатись на війні?
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Люди не жлобтесь. Если бы каждый читающий эту новость скинул по гривне на помощь,а коментирющий по 10 грн, то раненные солдаты были бы обеспечны медикаментами.
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Ты что больной чтоли? Раненые находятся в госпитале. Это военные! У них контракт и бесплатное лечение после ранений! Все необходимые медикаменты у них должны быть и есть! Иначе и быть не может.
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Иди нахрен.
Вор и мошенник.
Едь в рашке лекции читать как доктор Комаровский.
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Счас ты лопнешь и Интернет погаснет для тебя навсегда.
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Повторяй эту мантру, каждый раз когда тебя попросят о помощи. Чтоб на душе спокойно было.
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Вот я не верю что ты веришь сепарским каналам, уверяющим что с бойцов ЗСУ в военных госпиталях требуют деньги за лечение!
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Если бы в 14м году украинцы не помогали военным, потому что " У них контракт и бесплатное лечение после ранений", то Украины как государства уже бы не было.
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обнаглела княжна юсупова по этому вопросу к мародеру пэтьке
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А шо, шлюха янелохская не может помочь? Это же её благоверный приказал "не стрелять", там самым приговорив бойцов ВСУ к расстрелу. Сходила бы, порадовалась за гениального говнокомандующего. Зебилы! Избрав такого деятеля - вы все соучасники убийства!
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Был в военном госпитале Часов Яр,затем Харьков и реабилитация в Ирпене. Не с ранением ,почки схватило.Медикаменты были от госпиталя в полном объеме.Оборудование хорошее.Волонтеры запомнились в Харькове ,они там фрукты и мороженное на територии пациентам раздавали.Не знаю ,что бы кто то из военных " доставал" или " просил " волонтеров лекарства. Август- сентябрь 2016 года.
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А вот на нуль они реально нужные вещи возят.Особенно тепловизоры и птичек.Спасибо огромное
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