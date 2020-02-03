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 Події, Фоторепортаж
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Все про:хабар (2883) Київ (6917) посвідчення водія (42) патрульна поліція (976) ДБР (836)

 ДБР затримало в Києві на хабарі в 10 тис. патрульного, який обіцяв допомогу в одержанні водійських прав. ФОТОрепортаж

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Львові затримали інспектора батальйону супроводу ГУ Нацполіції в Київській області під час одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, поліцейський одержав 10 тисяч гривень за сприяння у виготовленні водійських посвідчень без проходження курсів та складання екзамеційного тестування. За даними слідства, першу частину хабара у розмірі 4 тисячі гривень інспекторові переказали на картку. Під час одержання решти "винагороди" - 6 тисяч гривень готівкою, правоохоронець був затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

ДБР затримало в Києві на хабарі в 10 тис. патрульного, який обіцяв допомогу в одержанні водійських прав 01
ДБР затримало в Києві на хабарі в 10 тис. патрульного, який обіцяв допомогу в одержанні водійських прав 02
ДБР затримало в Києві на хабарі в 10 тис. патрульного, який обіцяв допомогу в одержанні водійських прав 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": НАБУ затримало чиновника Держрезерву на хабарі в $40 тис. своєму начальнику за участь у корупційній схемі. ФОТОрепортаж

ДБР затримало в Києві на хабарі в 10 тис. патрульного, який обіцяв допомогу в одержанні водійських прав 04
ДБР затримало в Києві на хабарі в 10 тис. патрульного, який обіцяв допомогу в одержанні водійських прав 05
ДБР затримало в Києві на хабарі в 10 тис. патрульного, який обіцяв допомогу в одержанні водійських прав 06

Наразі тривають першочергові слідчі дії та вирішується питання обрання щодо службової особи запобіжного заходу.

У разі доведення вини, затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3173428
 
   
 Топ коментарі
 
За выдачу прав кому-попало - нужно пожизненное заключение.
Бестолочи за рулем достали!
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не замыливайте глаза людям !!!
поймали стрелочника/который обещал/ а где те что эти права делают ??? ГБР задержало в Киеве на взятке в 10 тыс. патрульного, обещавшего помощь в получении водительских прав - Цензор.НЕТ 3977
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Я бы дал патрульному пожизенное в лагерях. Или пусть и дальше выдает права всяким зайцевым, а те убивают на дорогах
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не замыливайте глаза людям !!!
поймали стрелочника/который обещал/ а где те что эти права делают ??? ГБР задержало в Киеве на взятке в 10 тыс. патрульного, обещавшего помощь в получении водительских прав - Цензор.НЕТ 3977
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Это наверное самый крупный коррупционер пойманный ГБР...
Учитывая что ГБР создавалось для ловли VIP коррупционеров....
А на самом деле ловят ГАИшников, участковых и паспортистов...
Ну или заводят заказуху на политических оппонентов - надо же
чем то оправдывать бешеные зарплаты...
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От так і знищили реноме ДБР, щяівши його до рівня боротьби з корупціонерами-патрульними.
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зп маленькая у бедолаги а в кафе хочется...увеличьте ее до 200 000 как у малюськи
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За выдачу прав кому-попало - нужно пожизненное заключение.
Бестолочи за рулем достали!
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Я бы дал патрульному пожизенное в лагерях. Или пусть и дальше выдает права всяким зайцевым, а те убивают на дорогах
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кто еще доверяет нашим всяким "органам"
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Аваківські пси які були такі й залишилися ! МЄНТ ВІН І В АФРИЦІ МЄНТ !
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авакова оставили "дореформировать",до чего!?
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я так понял права он все таки сделал
за что и получил вторую часть вознаграждения
настоящие? чего пресса молчит?
ничего не поменялось
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какая "пресса" пресса получила свои бабки и должности хлебные за президентскую компанию
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Это так называем прозрачные сервис-центры Авакяна, которые должны были заменить коррумпрованные МРЕО, а на деле - наладили схему по продаже прав.
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А что, все полицейские при получении второго транша взятки становятся милиционерами?
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Нічого дивного не відбувається аваківски подонки брали, беруть і будуть брати. Це 1 % з того що ловлять. Вся система МВС на чолі з міністром це банальна ОЗУ.
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