 ДБР затримало в Києві на хабарі в 10 тис. патрульного, який обіцяв допомогу в одержанні водійських прав. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, поліцейський одержав 10 тисяч гривень за сприяння у виготовленні водійських посвідчень без проходження курсів та складання екзамеційного тестування. За даними слідства, першу частину хабара у розмірі 4 тисячі гривень інспекторові переказали на картку. Під час одержання решти "винагороди" - 6 тисяч гривень готівкою, правоохоронець був затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.







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Наразі тривають першочергові слідчі дії та вирішується питання обрання щодо службової особи запобіжного заходу.



У разі доведення вини, затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.