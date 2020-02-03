 ДБР затримало в Києві на хабарі в 10 тис. патрульного, який обіцяв допомогу в одержанні водійських прав. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.
За попередньою інформацією, поліцейський одержав 10 тисяч гривень за сприяння у виготовленні водійських посвідчень без проходження курсів та складання екзамеційного тестування. За даними слідства, першу частину хабара у розмірі 4 тисячі гривень інспекторові переказали на картку. Під час одержання решти "винагороди" - 6 тисяч гривень готівкою, правоохоронець був затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Наразі тривають першочергові слідчі дії та вирішується питання обрання щодо службової особи запобіжного заходу.
У разі доведення вини, затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.
поймали стрелочника/который обещал/ а где те что эти права делают ???
Учитывая что ГБР создавалось для ловли VIP коррупционеров....
А на самом деле ловят ГАИшников, участковых и паспортистов...
Ну или заводят заказуху на политических оппонентов - надо же
чем то оправдывать бешеные зарплаты...
Бестолочи за рулем достали!
за что и получил вторую часть вознаграждения
настоящие? чего пресса молчит?
ничего не поменялось