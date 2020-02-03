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Все про:наркотики (902) Одеська область (1150) СБУ (5094)

 Транзит кокаїну з Молдови в Україну блокували на Одещині, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Одеській області співробітники Служби безпеки України блокували наркотрафік кокаїну з Євросоюзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Торік у жовтні оперативники спецслужби затримали в Одесі організатора злочинної схеми – громадянина Молдови, який налагодив поштовий канал контрабанди психотропів в Україну. "Товар" зловмисник збував на території нашої країни, а також відправляв своїм співвітчизникам за кордон.

Водночас його спільник, який залишився на волі, продовжив наркобізнес. Іноземець змінив схему контрабанди: тепер він намагався особисто доставити наркотики клієнту із Молдови.

Затримали наркоділка на пункті пропуску "Кучурган" під час спроби переміщення через державний кордон понад 100 грамів кокаїну та амфетаміну, які він приховав серед особистих речей.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, тобто їх переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії. Встановлюються інші особи, причетні до функціонування наркотрафіку.

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Транзит кокаїну з Молдови в Україну блокували на Одещині, - СБУ 01
Транзит кокаїну з Молдови в Україну блокували на Одещині, - СБУ 02
Транзит кокаїну з Молдови в Україну блокували на Одещині, - СБУ 03
Транзит кокаїну з Молдови в Україну блокували на Одещині, - СБУ 04
Транзит кокаїну з Молдови в Україну блокували на Одещині, - СБУ 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3173422
 
 
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наврядчи зюзя вас за це похвалить
чим від коронавірусу захищатись?
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...это ж скольким нюхачам от власти "кислород" то перекрыли....СБУ-шникам теперь мало не покажется.. Транзит кокаина из Молдовы в Украину блокировали на Одесчине, - СБУ - Цензор.НЕТ 7528..печалька однако нехилая для многих.. Транзит кокаина из Молдовы в Украину блокировали на Одесчине, - СБУ - Цензор.НЕТ 8558...
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Собаков сегодня же прикажет своему кокаиновому торчку петушарию записать очередной разоблачительный ролик про службу безопасности
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О, а с каких пор в Молдове стала расти кока?
Кто им заголовки пишет?
Текст статьи вполне адекватный, но заголовок просто...
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Транзит кокаина из Молдовы в Украину блокировали, В то же время его сообщник, который остался на свободе, продолжил наркобизнес. Иностранец изменил схему контрабанды: теперь он пытался лично доставить наркотики клиенту из Молдовы. Автору удалось запутать читателей, лично не понял из текста куда везли.
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