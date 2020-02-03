 Транзит кокаїну з Молдови в Україну блокували на Одещині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Торік у жовтні оперативники спецслужби затримали в Одесі організатора злочинної схеми – громадянина Молдови, який налагодив поштовий канал контрабанди психотропів в Україну. "Товар" зловмисник збував на території нашої країни, а також відправляв своїм співвітчизникам за кордон.

Водночас його спільник, який залишився на волі, продовжив наркобізнес. Іноземець змінив схему контрабанди: тепер він намагався особисто доставити наркотики клієнту із Молдови.

Затримали наркоділка на пункті пропуску "Кучурган" під час спроби переміщення через державний кордон понад 100 грамів кокаїну та амфетаміну, які він приховав серед особистих речей.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, тобто їх переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії. Встановлюються інші особи, причетні до функціонування наркотрафіку.

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