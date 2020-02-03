EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  12150  110
Все про:нещасний випадок (212) ДСНС (2258)

 Два блогери, які намагалися зняти відео в покинутій шахті в Кривому Розі, зірвалися з 500-метрової висоти, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Пізно ввечері 2 лютого два блогери-екстремали зірвалися в занедбану шахту з висоти понад 500 метрів. Рятувальники підняли їхні тіла на поверхню близько 6:00 наступного дня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

"2 лютого о 23:46 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що у Саксаганському районі міста Кривий Ріг по вулиці Льотчиків трапився нещасний випадок.

Група у складі 5 осіб запланувала зняти відео спуску у покинутий вентиляційний ствол шахти. Зламавши решітку на вході до надшахтної споруди, 2 чоловіків (віком близько 30 років) за допомогою альпіністського обладнання спустились вглиб ствола. Однак за невідомих обставин обидва вони зірвалися", - сказано в повідомленні.

Два блогери, які намагалися зняти відео в покинутій шахті в Кривому Розі, зірвалися з 500-метрової висоти, - ДСНС 01

Прибувши за адресою, рятувальники обстежили місце події та додатково залучили відділення ДВГРЗ ДСНС України. Співробітники гірничорятувального підрозділу спустились до вентиляційного стволу та о 03:45 виявили тіла загиблих на горизонті 550 м.

Також читайте: Масштабна пожежа сталася на території одного з депо Києва, - ДСНС. ФОТО

О 05:49 тіла двох загиблих чоловіків піднято на поверхню та передано працівникам Національної поліції.

Два блогери, які намагалися зняти відео в покинутій шахті в Кривому Розі, зірвалися з 500-метрової висоти, - ДСНС 02

До надання допомоги залучено 13 чоловік особового складу та 2 одиниці рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Автомобіль в'їхав в електроопору на Кіровоградщині, постраждали 5 осіб

Два блогери, які намагалися зняти відео в покинутій шахті в Кривому Розі, зірвалися з 500-метрової висоти, - ДСНС 03
Два блогери, які намагалися зняти відео в покинутій шахті в Кривому Розі, зірвалися з 500-метрової висоти, - ДСНС 04
Два блогери, які намагалися зняти відео в покинутій шахті в Кривому Розі, зірвалися з 500-метрової висоти, - ДСНС 05
Два блогери, які намагалися зняти відео в покинутій шахті в Кривому Розі, зірвалися з 500-метрової висоти, - ДСНС 06
Фото: пресслужба ДСНС

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3173410
 
 
 Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
А что, вентиляционный ствол - он вот так отвесно пробурен на полкилометра вниз !?

И еще. Что в таком стволе, кроме темноты и грязи можно снимать? И где они взяли 500- метровую веревку и сколько она весила.
 показати весь коментар
 
Категория использования - скалолазание, альпинизм
Диаметр веревки (мм) - 10.5
Вес 1 м (г/м) - 68
Итого: 500 x 0.068 = 34 кг
 показати весь коментар
 
 
Ну там же могло бути якесь залізячча, охотнікі за мєталлом шматок відпиляли, то стирчав...
 показати весь коментар
 
Пацани хотіли зробити репортаж з "чрєва криворожіци"
 показати весь коментар
 
якось моторошно. Це ж можуть діти туди падати. А ше крімінал цінці ховати
 показати весь коментар
 
От якраз, для того, щоб цього не трапилось з дітками, НОРМАЛЬНІ дорослі приварили там решітку з арматури.
 показати весь коментар
 
 
Не повезло придуркам. Им так хотелось побольше лайков в интернете.
 показати весь коментар
 
Это Belov Blog, канал на ютубе. Жаль пацанов, атмосфенрные видео снимали. Они знали на что шли...
 показати весь коментар
 
Пацанам - премию Дарвина. Посмертно...
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору