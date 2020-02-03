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Все про:контррозвідка (194) Луганщина (1918) СБУ (5094) тероризм (2155)

 Терориста "ДНР", який майже 6 років перебував у розшуку, затримано на Луганщині, - контррозвідка. ФОТОрепортаж

Контррозвідники СБ України затримали в районі проведення операції Об'єднаних сил колишнього найманця незаконних збройних формувань терористичної організації "ДНР", який 6 років перебував у загальнодержавному розшуку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що мешканець Слов’янська добровільно вступив до так званої "слов’янської бригади народної міліції ДНР". Там він перебував на "посаді" заступника командира одного зі взводів терористів. Відомо, що у складі бандформування "Тайфун" бойовик протистояв силам АТО на території Донецької та Луганської областей. Зокрема, зловмисник брав активну участь у бойових діях під Шахтарськом, Опитним, Спартаком і Новоазовськом Донецької області.

У 2016 році бойовик залишив лави терористів і виїхав до РФ на заробітки.

У результаті спецоперації СБУ зловмисника було затримано на митному пункті пропуску "Мілове". У межах кримінального провадження тривають слідчі дії. Наразі затриманий надає свідчення щодо своєї участі у складі терористичної організації.

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Терориста ДНР, який майже 6 років перебував у розшуку, затримано на Луганщині, - контррозвідка 01
Терориста ДНР, який майже 6 років перебував у розшуку, затримано на Луганщині, - контррозвідка 02
Терориста ДНР, який майже 6 років перебував у розшуку, затримано на Луганщині, - контррозвідка 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3173371
 
   
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Теперь его ждёт страшная кара - депортация в рашку.
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..поймут и простят....вот что этого упыря ждет.. Терориста "ДНР", який майже 6 років перебував у розшуку, затримано на Луганщині, - контррозвідка - Цензор.НЕТ 3693..
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по любому так и будет . тамжынашилюди - замыр.
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Пора бы уже определиться с терминологией: террорист, участник бандформирования или пророссийский наемник. Это немного разные вещи.
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