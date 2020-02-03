 Організатора схеми незаконного ремонту іноземної авіатехніки затримано в аеропорту "Бориспіль", - контррозвідка. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

У листопаді 2018 року співробітники СБУ викрили фахівців одного з вітчизняних держпідприємств, які без дозволу Державної служби експортного контролю здійснили ремонт повітряних суден іноземної країни.

Після оголошення зловмисникам про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України, організатор оборудки – столичний комерсант ‒ втік до ЄС, де переховувався від українського правосуддя.

Затримали втікача у зоні паспортного контролю міжнародного аеропорту "Бориспіль" після повернення в Україну. Наразі йому обрано запобіжний захід.

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