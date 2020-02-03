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Все про:Бориспіль (308) військово-промисловий комплекс (47) контррозвідка (194) СБУ (5094)

 Організатора схеми незаконного ремонту іноземної авіатехніки затримано в аеропорту "Бориспіль", - контррозвідка. ФОТО

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" контррозвідка Служби безпеки України затримала організатора протиправної схеми з ремонту і технічного обслуговування військово-транспортних літаків однієї з африканських країн. Зловмисник перебував у розшуку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

У листопаді 2018 року співробітники СБУ викрили фахівців одного з вітчизняних держпідприємств, які без дозволу Державної служби експортного контролю здійснили ремонт повітряних суден іноземної країни.

Після оголошення зловмисникам про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України, організатор оборудки – столичний комерсант ‒ втік до ЄС, де переховувався від українського правосуддя.

Затримали втікача у зоні паспортного контролю міжнародного аеропорту "Бориспіль" після повернення в Україну. Наразі йому обрано запобіжний захід.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нелегальне переправлення комплектуючих до бронетехніки через Україну блокували на Львівщині, - контррозвідка. ФОТОрепортаж

Організатора схеми незаконного ремонту іноземної авіатехніки затримано в аеропорту Бориспіль, - контррозвідка 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3173368
 
 
 Топ коментарі
 
У него не было кассового аппарата 😀
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паразит! незаконно ремонтировал!
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Дебилизм...
Чувак на нигерах деньги подымал...и домой их вез!
А тут 73% дол..в свои евро бляхи годами не растамаживают...и кассовые аппараты приобретать для своих ФОПов не спешат....
Где логика?

Чем он хуже пересичных ЗЕлохов?)))
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"Кто не знает КТА - неуй делать в ВТА" (с) Організатора схеми незаконного ремонту іноземної авіатехніки затримано в аеропорту "Бориспіль", - контррозвідка - Цензор.НЕТ 887
а он,как раз,знал..
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Ключевая фраза: "без разрешения Государственной службы экспортного контроля осуществили ремонт .. " Я так понимаю, что такое разрешение без жирного конверта получить конечно невозможно, поэтому беднягу загребли доблестные бтители и остальные борцы с экономикой.
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крімінальне=хуцпате бидло тупо"ніпанімаіт"що це ЗЛОЧИН?
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Дебилизм...
Чувак на нигерах деньги подымал...и домой их вез!
А тут 73% дол..в свои евро бляхи годами не растамаживают...и кассовые аппараты приобретать для своих ФОПов не спешат....
Где логика?

Чем он хуже пересичных ЗЕлохов?)))
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Ух и взгляд у СБУшников, где они таких набрали?
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Да хз, как у гопников. Если воевавших взяли то могу понять. А если чьи-то сынки то ну его нафиг...
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Какой ужас поехал в Африку ремонтировать технику ! Так скоро и за работу а Польше и Чехии будут по прилету обилечивать !
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самолёты в африке были?
тогда всё понятно
это наша корова!(с)
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никто не знал и не видел?
это же самолёт, его в гаражи дяде васе не загонишь
даже в страну просто так не ввезёшь
муть какая то
как вариант киданул кого то из "патрнёров"
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Расформированный полк транспортной авиации дает кадры, "Мотор сич" дает запчасти - возле "Военного городка" в Запорожье куча таких авиа-ремонтных гаражей.
А тут типичное устранение конкурента.
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чтобы его туда перегнать
наверное разрешение нужно получить в соответствующих органах
там и цель по идее указана должна быть
т.е. все уже заранее знают зачем его гонят
наверное всё таки по месту пытались
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простой нарид чет возмущается.. Організатора схеми незаконного ремонту іноземної авіатехніки затримано в аеропорту "Бориспіль", - контррозвідка - Цензор.НЕТ 4205

CommanderX





@CommanderAntiZe

·1 ч

Прямо в ці хвилин в Лубнах на Полтавщині штурмують контору ПАТ «Лубнигаз» через отримані дві платіжки. За газ + транспортування газу. А ще у людей почали з'являтися неіснуючі борги за газ.
Як же кортить запитати про іх вибори2019

ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1224231209854783488


Організатора схеми незаконного ремонту іноземної авіатехніки затримано в аеропорту "Бориспіль", - контррозвідка - Цензор.НЕТ 1042



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Не знал, что оказывается можно тайно (!) ремонтировать военно-транспортные самолёты...
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народ говорит он их в африке ремонтировал
незаконно)
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"Лётчики в чёрных ЗШ" (с) Організатора схеми незаконного ремонту іноземної авіатехніки затримано в аеропорту "Бориспіль", - контррозвідка - Цензор.НЕТ 5721
или "вёдра" - по простому..
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Это щас так несчастных предпринимателей принято называть: "Организатор схем"? Вау.

Могу себе представить следующую успешную операцию правоохранителей: "Схвачен организатор незаконной схемы по выпечке хлебобулочных изделий, для которых он незаконно выращивал зерновые на государственных земельных участках (частной земли-то всё-равно нет) и нанимал односельчан для выполнения преступных сельскохозяйственных работ".
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