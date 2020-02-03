 Організатора схеми незаконного ремонту іноземної авіатехніки затримано в аеропорту "Бориспіль", - контррозвідка. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
У листопаді 2018 року співробітники СБУ викрили фахівців одного з вітчизняних держпідприємств, які без дозволу Державної служби експортного контролю здійснили ремонт повітряних суден іноземної країни.
Після оголошення зловмисникам про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України, організатор оборудки – столичний комерсант ‒ втік до ЄС, де переховувався від українського правосуддя.
Затримали втікача у зоні паспортного контролю міжнародного аеропорту "Бориспіль" після повернення в Україну. Наразі йому обрано запобіжний захід.
а он,как раз,знал..
Чувак на нигерах деньги подымал...и домой их вез!
А тут 73% дол..в свои евро бляхи годами не растамаживают...и кассовые аппараты приобретать для своих ФОПов не спешат....
Где логика?
Чем он хуже пересичных ЗЕлохов?)))
тогда всё понятно
это наша корова!(с)
это же самолёт, его в гаражи дяде васе не загонишь
даже в страну просто так не ввезёшь
муть какая то
как вариант киданул кого то из "патрнёров"
А тут типичное устранение конкурента.
наверное разрешение нужно получить в соответствующих органах
там и цель по идее указана должна быть
т.е. все уже заранее знают зачем его гонят
наверное всё таки по месту пытались
простой нарид чет возмущается..
CommanderX
@CommanderAntiZe
·1 ч
Прямо в ці хвилин в Лубнах на Полтавщині штурмують контору ПАТ «Лубнигаз» через отримані дві платіжки. За газ + транспортування газу. А ще у людей почали з'являтися неіснуючі борги за газ.
Як же кортить запитати про іх вибори2019
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1224231209854783488
незаконно)
или "вёдра" - по простому..
Могу себе представить следующую успешную операцию правоохранителей: "Схвачен организатор незаконной схемы по выпечке хлебобулочных изделий, для которых он незаконно выращивал зерновые на государственных земельных участках (частной земли-то всё-равно нет) и нанимал односельчан для выполнения преступных сельскохозяйственных работ".