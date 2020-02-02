 Глава Мін'юсту Малюська провідав "довічників" у колонії в Бердичеві. ФОТОрепортаж

Враженнями від відвідування колонії №70 та виправного центру №108 міністр юстиції поділився у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Загальне враження: на відміну від СІЗО, колонії і виправні центри можуть заробляти гроші від господарської діяльності, а тому їхній стан і рівень утримання ув'язнених істотно ліпший", - написав Малюська.
За словами міністра, в підсобному господарстві колонії розводять курей, перепелів і навіть нутрій. Фото цих тварин Малюська опублікував, окремо зазначивши, що це - не щури.
"Є доступ до інтернету, хоча лише на одному комп'ютері (історію переглядів у браузері перевірив - до соцмереж або порнофільмів доступу не було)", - написав міністр.
"Умови перебування "довічників" задовільні, вони мають можливість працювати і непогано плетуть (фото шкарпеток виклав)", - додав Малюська.
Ключовою проблемою, за його словами, залишається харчування. Держбюджет витрачає на їжу для ув'язнених мільйони гривень.Однак її якість залишає бажати кращого, і багато ув'язнених взагалі не їдять із казенної кухні, харчуючись своїми продуктами.
да, малюська?
це ж не Держсекретар США Майк Помпео, який встига і не ховається...
в часть с инспекцией генерал-майор приезжает, ну командир части встречает, рапортует..
Идут по части - все ддорожки чистые, бордюры покрашены...
Генерал спрашивает - Кто ответственный?
- Прапорщик Петренко
идут дальше - плац, все вылизано, разлиновано..
-Кто ответственный?
- Прапорщик Петренко
заходят в столовую - все вымыто, котлы блестят...
-Кто ответственный?
-Прапорщик Петренко
-Позвать ко мне!
подходит прапор -" по вашему приказанию и т.д."
(Генерал)-Объявляю Вам благодарность за...
(Прапор)-Служу Отечеству, только, товарищ генерал-майор, вы верхнюю пуговицу-то застегните...
(Генерал) - Да ты что, охренел, ты кому это говоришь?
(командир части, убирая руку закрывающую фингал под глазом) - Тов. Генерал, лучше застегните, а то он два раза не повторяет....
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Глава Минюста Малюська в колонии в Бердичеве. ФОТОрепортаж, - я трохи скоротив назву статті.🐸
Может когда-то сбудется моя мечта я и увижу в этих бараках наших чиновников коррупционеров.
идиотизм министра зашкаливает