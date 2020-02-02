 Глава Мін'юсту Малюська провідав "довічників" у колонії в Бердичеві. ФОТОрепортаж

Враженнями від відвідування колонії №70 та виправного центру №108 міністр юстиції поділився у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Загальне враження: на відміну від СІЗО, колонії і виправні центри можуть заробляти гроші від господарської діяльності, а тому їхній стан і рівень утримання ув'язнених істотно ліпший", - написав Малюська.

За словами міністра, в підсобному господарстві колонії розводять курей, перепелів і навіть нутрій. Фото цих тварин Малюська опублікував, окремо зазначивши, що це - не щури.

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"Є доступ до інтернету, хоча лише на одному комп'ютері (історію переглядів у браузері перевірив - до соцмереж або порнофільмів доступу не було)", - написав міністр.

"Умови перебування "довічників" задовільні, вони мають можливість працювати і непогано плетуть (фото шкарпеток виклав)", - додав Малюська.

Ключовою проблемою, за його словами, залишається харчування. Держбюджет витрачає на їжу для ув'язнених мільйони гривень.Однак її якість залишає бажати кращого, і багато ув'язнених взагалі не їдять із казенної кухні, харчуючись своїми продуктами.

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