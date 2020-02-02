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 Суспільство
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Все про:ув'язнення (33) колонія (164) Мін'юст (644) пожиттєве ув'язнення (20) в'язні (188) пенітенціарна служба (83) Малюська Денис (35)

 Глава Мін'юсту Малюська провідав "довічників" у колонії в Бердичеві. ФОТОрепортаж

Міністр проінспектував кухню колонії, перевірив історію пошуку на єдиному підключеному до інтернету комп'ютері й оцінив шкарпетки, які плетуть ув'язнені.

Враженнями від відвідування колонії №70 та виправного центру №108 міністр юстиції поділився у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Загальне враження: на відміну від СІЗО, колонії і виправні центри можуть заробляти гроші від господарської діяльності, а тому їхній стан і рівень утримання ув'язнених істотно ліпший", - написав Малюська.

Глава Мінюсту Малюська провідав довічників у колонії в Бердичеві 01

За словами міністра, в підсобному господарстві колонії розводять курей, перепелів і навіть нутрій. Фото цих тварин Малюська опублікував, окремо зазначивши, що це - не щури.

Глава Мінюсту Малюська провідав довічників у колонії в Бердичеві 02Глава Мінюсту Малюська провідав довічників у колонії в Бердичеві 03

Читайте також: Шахраїв, які намагалися "продати посаду начальника виправної колонії" за $20 тисяч, затримали в Києві, - прокуратура

"Є доступ до інтернету, хоча лише на одному комп'ютері (історію переглядів у браузері перевірив - до соцмереж або порнофільмів доступу не було)", - написав міністр.

Глава Мінюсту Малюська провідав довічників у колонії в Бердичеві 04

"Умови перебування "довічників" задовільні, вони мають можливість працювати і непогано плетуть (фото шкарпеток виклав)", - додав Малюська.

Глава Мінюсту Малюська провідав довічників у колонії в Бердичеві 05Глава Мінюсту Малюська провідав довічників у колонії в Бердичеві 06Глава Мінюсту Малюська провідав довічників у колонії в Бердичеві 07Глава Мінюсту Малюська провідав довічників у колонії в Бердичеві 08

Ключовою проблемою, за його словами, залишається харчування. Держбюджет витрачає на їжу для ув'язнених мільйони гривень.Однак її якість залишає бажати кращого, і багато ув'язнених взагалі не їдять із казенної кухні, харчуючись своїми продуктами.

Глава Мінюсту Малюська провідав довічників у колонії в Бердичеві 09Глава Мінюсту Малюська провідав довічників у колонії в Бердичеві 10

Читайте також: Співробітник колонії проносив наркотики ув'язненим на Черкащині, - СБУ

Глава Мінюсту Малюська провідав довічників у колонії в Бердичеві 11Глава Мінюсту Малюська провідав довічників у колонії в Бердичеві 12
Глава Мінюсту Малюська провідав довічників у колонії в Бердичеві 13
Глава Мінюсту Малюська провідав довічників у колонії в Бердичеві 14


Глава Мінюсту Малюська провідав довічників у колонії в Бердичеві 15
Глава Мінюсту Малюська провідав довічників у колонії в Бердичеві 16

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3173311
 
 
 Топ коментарі
 
это он как в анеккдоте...
в часть с инспекцией генерал-майор приезжает, ну командир части встречает, рапортует..
Идут по части - все ддорожки чистые, бордюры покрашены...
Генерал спрашивает - Кто ответственный?
- Прапорщик Петренко
идут дальше - плац, все вылизано, разлиновано..
-Кто ответственный?
- Прапорщик Петренко
заходят в столовую - все вымыто, котлы блестят...
-Кто ответственный?
-Прапорщик Петренко
-Позвать ко мне!
подходит прапор -" по вашему приказанию и т.д."
(Генерал)-Объявляю Вам благодарность за...
(Прапор)-Служу Отечеству, только, товарищ генерал-майор, вы верхнюю пуговицу-то застегните...
(Генерал) - Да ты что, охренел, ты кому это говоришь?
(командир части, убирая руку закрывающую фингал под глазом) - Тов. Генерал, лучше застегните, а то он два раза не повторяет....
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а теперь в военный госпиталь...
да, малюська?
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так так... охорону най закаже-посилить...
це ж не Держсекретар США Майк Помпео, який встига і не ховається...
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Эта Малюська не шарился бы по пожизненникам-зэкам, а лучше бы занялся урегулированием законодательства по тем вопросам, где есть неисполнения судебных решений. А в Украине странные законы, папуасские законы, которые позволяют не исполнять решения украинских судов. Человек, например, добивается положительного для себя решения и все, ждет годами и оно не исполняется и никогда не исполнится. Что это за маразм такой и когда в этих вопросах наведут порядок? А, Малюська?
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Интересно было бы сравнить эти фото из фотками периферийных студенческих общаг.
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Места "слугам урода" подбирает. На параше... Глава Минюста Малюська проведал "пожизненников" в колонии в Бердичеве - Цензор.НЕТ 3503
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він видно з зеків, бо чогось руки ззаду тримає. звичка мабуть....
Глава Минюста Малюська проведал "пожизненников" в колонии в Бердичеве - Цензор.НЕТ 9065
 показати весь коментар
 
 
это он как в анеккдоте...
в часть с инспекцией генерал-майор приезжает, ну командир части встречает, рапортует..
Идут по части - все ддорожки чистые, бордюры покрашены...
Генерал спрашивает - Кто ответственный?
- Прапорщик Петренко
идут дальше - плац, все вылизано, разлиновано..
-Кто ответственный?
- Прапорщик Петренко
заходят в столовую - все вымыто, котлы блестят...
-Кто ответственный?
-Прапорщик Петренко
-Позвать ко мне!
подходит прапор -" по вашему приказанию и т.д."
(Генерал)-Объявляю Вам благодарность за...
(Прапор)-Служу Отечеству, только, товарищ генерал-майор, вы верхнюю пуговицу-то застегните...
(Генерал) - Да ты что, охренел, ты кому это говоришь?
(командир части, убирая руку закрывающую фингал под глазом) - Тов. Генерал, лучше застегните, а то он два раза не повторяет....
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Руки за спиною схрестив - готується мабуть.
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Была у меня шапка-ушанка с нутрии. Ноская.
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По сценарію.Пішов у сортір на вокзалі,сів,зняв штани....а шапка...тю-тю !
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чому б не дозволити засудженим доступ до інету і мобільні телефони?
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Є така штука-шахрайство телефонне,а ще подільників можна попереджати,координувати,погрожувати жертвам.
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Дивно, що Малюську щось цікавить у колонії. Хоча😏
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Їх цікавить електорат на місцевих виборах восени.
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А церквушку проверил? Или ее там нет и все будут "гореть вечно"?
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Глава Минюста Малюська проведал "пожизненников" в колонии в Бердичеве. ФОТОрепортаж
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Глава Минюста Малюська в колонии в Бердичеве. ФОТОрепортаж, - я трохи скоротив назву статті.🐸
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Министр проинспектировал кухню колонии, проверил историю поиска на единственном подключенном к интернету компьютере и оценил носки, которые вяжут заключенные.

Глава Мін'юсту Малюська провідав "довічників" у колонії в Бердичеві - Цензор.НЕТ 4248
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Він приїхав, щоб йому на шару зв'язали шкарпетки?
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Под Житомиром пациент умер в сломанной "скорой". ВИДЕО
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Прочитала "Глава Минюста Малюська проведет пожизненно в колонии в Бердичеве".
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Это он правильно делает, что проверяет. Совсем скоро туда поедут жить новые лица: зельцман, богдан, мертведчук, портнов, каломойша, баканов, дубинский, бужанский, кива, штепа и др.
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Схоже,права злочинців ,на відміну від прав законослухняних громадян,будуть надійно захищені.
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Бідні нутрії. На тій цементній чи бетонній підлозі.
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І взагалі: він проінспектував колонію, перевірив умови утримання в*язнів чи таки точно приїхав =провідати зеків= ???
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Этот министр сам на зека похож) Посмотришь на эти фотки и условия содержания и понимаешь что лучше закон не нарушать. Если даже жить скромно на одну украинскаю зарплату жизнь будет значительно лучше чем в этих тюрьмах.
Может когда-то сбудется моя мечта я и увижу в этих бараках наших чиновников коррупционеров.
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А сигареты заключенным министр подогнал или они шибают их у тюремщиков?

Глава Мін'юсту Малюська провідав "довічників" у колонії в Бердичеві - Цензор.НЕТ 345
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та да...спицы самое то в камеру Глава Мін'юсту Малюська провідав "довічників" у колонії в Бердичеві - Цензор.НЕТ 222.шоб не мучались из гвоздей заточки изготовляя.
идиотизм министра зашкаливает
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ну, прям, гигант, пора ему фамилие менять с мелкого на жалкого
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