 Поліція накрила мережу підпільних покерних клубів на Полтавщині. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини, передає Цензор.НЕТ.

Мережа незаконних гральних закладів працювала у Полтаві та Кременчуці, під "прикриттям" клубу спортивного покеру.

До налагодження грального бізнесу можуть бути причетними 5 осіб.









Під час санкціонованих обшуків, що одночасно провели у закладах та за місцем проживання ймовірних спільників, вилучили 6 покерних столів, панад 14 тисяч гральних фішок, у тому числі кеш-фішки (що використовують у грі на гроші) на суму понад 5 мільйонів гривень, комп’ютери, мобільні термінали, системи відеонагляду та готівку

У кримінальному провадженні, відкритому за фактом зайняття гральним бізнесом за попередньою змовою групою осіб (за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України), тривають слідчі дії.

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