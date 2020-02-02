 Поліція накрила мережу підпільних покерних клубів на Полтавщині. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини, передає Цензор.НЕТ.
Мережа незаконних гральних закладів працювала у Полтаві та Кременчуці, під "прикриттям" клубу спортивного покеру.
До налагодження грального бізнесу можуть бути причетними 5 осіб.
Під час санкціонованих обшуків, що одночасно провели у закладах та за місцем проживання ймовірних спільників, вилучили 6 покерних столів, панад 14 тисяч гральних фішок, у тому числі кеш-фішки (що використовують у грі на гроші) на суму понад 5 мільйонів гривень, комп’ютери, мобільні термінали, системи відеонагляду та готівку
У кримінальному провадженні, відкритому за фактом зайняття гральним бізнесом за попередньою змовою групою осіб (за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України), тривають слідчі дії.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Блоковано діяльність групи, що займалася організацією платформ для онлайн-казино, - кіберполіція. ФОТОрепортажИсточник: https://censor.net.ua/ua/p3173300
профукали .....
Borislav Bereza
3 год ·
То, как вы реагируете на глупость в эфире тв прислужника-собакопродавця мы все увидели. Но шум вокруг его глупости и сегодняшнее провокационное заявление Ермака о том, что тот надеется на проведение выборов в ОРДЛО осенью этого года, создают определённый фон, который отвлекает от главной проблемы следующей недели. Это закон о земле, под который уже собрали голоса. И если дурачок, который ляпнул о продаже собаки во имя оплаты коммуналки, просто случайно проявил свои цинизм и глупость, то заявление Ермака - это реальная попытка запустить месседж вокруг которого начнется хайп и отвлечет внимание от земли. А про нее они уже договорились. Кто-то согласился отдать голоса за пару копеек и проголосовать за этот дикий вариант продажи земли, кто-то за то, чтоб его не трогали, кто-то за пару мест губернаторов, кто-то за пару квот в госструктурах и нужных министерствах. В общем, голоса собрали. О последствиях не думают. Они решают свои краткосрочные проблемы. То, что будет через год, этих временщиков не интересует. Но есть еще сомневающиеся. И в ОП это понимают. Они показали, что боятся критики и еще больше боятся, что голосование может сорваться. Вот и запускают отвлекающие маневры. Так что следите за руками этих аферов. Следующая неделя будет очень жаркой.
Может 5 может больше
но сАбаков точно имел доляху
Источник: https://censor.net.ua/p3173300
Но две недели назад, в похожей статье, полиция заявила, что конфисковала фишек на несколько сотен миллионов грн.
А старовинну козацьку рушницю 17-го століття?