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 Політика України, Події
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Все про:гральний бізнес (135) Нацполіція (8927) Полтавщина (308)

 Поліція накрила мережу підпільних покерних клубів на Полтавщині. ФОТОрепортаж

На Полтавщині правоохоронці викрили мережу підпільних покерних клубів.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини, передає Цензор.НЕТ.

Мережа незаконних гральних закладів працювала у Полтаві та Кременчуці, під "прикриттям" клубу спортивного покеру.

До налагодження грального бізнесу можуть бути причетними 5 осіб. 

Поліція накрила мережу підпільних покерних клубів на Полтавщині 01
Поліція накрила мережу підпільних покерних клубів на Полтавщині 02
Поліція накрила мережу підпільних покерних клубів на Полтавщині 03
Поліція накрила мережу підпільних покерних клубів на Полтавщині 04

Під час санкціонованих обшуків, що одночасно провели у закладах та за місцем проживання ймовірних спільників, вилучили 6 покерних столів, панад 14 тисяч гральних фішок, у тому числі кеш-фішки (що використовують у грі на гроші) на суму понад 5 мільйонів гривень, комп’ютери, мобільні термінали, системи відеонагляду та готівку

У кримінальному провадженні, відкритому за фактом зайняття гральним бізнесом за попередньою змовою групою осіб (за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України), тривають слідчі дії. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блоковано діяльність групи, що займалася організацією платформ для онлайн-казино, - кіберполіція. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3173300
 
 
 Топ коментарі
 
земля тю-тю....
профукали .....
Полиция накрыла сеть подпольных покерных клубов на Полтавщине - Цензор.НЕТ 6623Borislav Bereza
3 год ·

То, как вы реагируете на глупость в эфире тв прислужника-собакопродавця мы все увидели. Но шум вокруг его глупости и сегодняшнее провокационное заявление Ермака о том, что тот надеется на проведение выборов в ОРДЛО осенью этого года, создают определённый фон, который отвлекает от главной проблемы следующей недели. Это закон о земле, под который уже собрали голоса. И если дурачок, который ляпнул о продаже собаки во имя оплаты коммуналки, просто случайно проявил свои цинизм и глупость, то заявление Ермака - это реальная попытка запустить месседж вокруг которого начнется хайп и отвлечет внимание от земли. А про нее они уже договорились. Кто-то согласился отдать голоса за пару копеек и проголосовать за этот дикий вариант продажи земли, кто-то за то, чтоб его не трогали, кто-то за пару мест губернаторов, кто-то за пару квот в госструктурах и нужных министерствах. В общем, голоса собрали. О последствиях не думают. Они решают свои краткосрочные проблемы. То, что будет через год, этих временщиков не интересует. Но есть еще сомневающиеся. И в ОП это понимают. Они показали, что боятся критики и еще больше боятся, что голосование может сорваться. Вот и запускают отвлекающие маневры. Так что следите за руками этих аферов. Следующая неделя будет очень жаркой.
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Главные враги повержены. Терь заживём... Полиция накрыла сеть подпольных покерных клубов на Полтавщине - Цензор.НЕТ 4558
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К налаживанию игорного бизнеса могут быть причастны 5 человек....
Может 5 может больше
но сАбаков точно имел доляху
Источник: https://censor.net.ua/p3173300
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земля тю-тю....
профукали .....
Полиция накрыла сеть подпольных покерных клубов на Полтавщине - Цензор.НЕТ 6623Borislav Bereza
3 год ·

То, как вы реагируете на глупость в эфире тв прислужника-собакопродавця мы все увидели. Но шум вокруг его глупости и сегодняшнее провокационное заявление Ермака о том, что тот надеется на проведение выборов в ОРДЛО осенью этого года, создают определённый фон, который отвлекает от главной проблемы следующей недели. Это закон о земле, под который уже собрали голоса. И если дурачок, который ляпнул о продаже собаки во имя оплаты коммуналки, просто случайно проявил свои цинизм и глупость, то заявление Ермака - это реальная попытка запустить месседж вокруг которого начнется хайп и отвлечет внимание от земли. А про нее они уже договорились. Кто-то согласился отдать голоса за пару копеек и проголосовать за этот дикий вариант продажи земли, кто-то за то, чтоб его не трогали, кто-то за пару мест губернаторов, кто-то за пару квот в госструктурах и нужных министерствах. В общем, голоса собрали. О последствиях не думают. Они решают свои краткосрочные проблемы. То, что будет через год, этих временщиков не интересует. Но есть еще сомневающиеся. И в ОП это понимают. Они показали, что боятся критики и еще больше боятся, что голосование может сорваться. Вот и запускают отвлекающие маневры. Так что следите за руками этих аферов. Следующая неделя будет очень жаркой.
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К налаживанию игорного бизнеса могут быть причастны 5 человек....
Может 5 может больше
но сАбаков точно имел доляху
Источник: https://censor.net.ua/p3173300
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що означає доляху? він - власник,а ці, яких впіймали, просто наймані працівники
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Покер стал официальным видом спорта в Украине .23 августа 2018
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А нам какое от этого счастье,когда вы твари свинарчука посадите?
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ты тварь ольгинско-зегнидовская засунь себе в жопу своего свинарчука...
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А почему не сказали на какую сумму конфисковали фишек?

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фішки нічого не варті, але для поліцаїв на 5 млн.грн., в статті написано
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Я знаю, что фишки ничего не стоят.
Но две недели назад, в похожей статье, полиция заявила, что конфисковала фишек на несколько сотен миллионов грн.
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в покер грают тока приверженцы путена,тока потому, шо не деляца с законными властями украины Поліція накрила мережу підпільних покерних клубів на Полтавщині - Цензор.НЕТ 8293
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я извиняюсь спросить - накрыла чем ??? крышей или таки отой самой накрывалкой ???
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Татышо? Да быть не может! Да по всей стране враз покончили с этим! Нигде нет этой гадости! И на тебе----какие то полтавчане вдруг! Я не верю.
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Цікаво, чи знайшли кілька великих гумових фалоімітаторів?

А старовинну козацьку рушницю 17-го століття? Поліція накрила мережу підпільних покерних клубів на Полтавщині - Цензор.НЕТ 1253
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