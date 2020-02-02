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 Події, Фоторепортаж
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 Прикордонник збив на смерть пішохода на Львівщині. ФОТОрепортаж

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Львові, розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди за участю військовослужбовця Держприкордонслужби.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ

За попередньою інформацією, 2 лютого 2020 року приблизно о 00.00 годині в с. Угринів Сокальського району Львівської області рядовий строкової служби Львівського прикордонного загону, рухаючись на службовому автомобілі "Volkswagen Transporter" в напрямку переходу з республікою Польща, допустив наїзд на пішохода. В результаті інциденту потерпілий зазнав травм, від яких помер на місці.

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Прикордонник збив на смерть пішохода на Львівщині 04

На місці події працювали слідчі ДБР. Транспортний засіб вилучено.

Досудове розслідування здійснюється за фактом порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило загибель потерпілого (ч. 1 ст. 415 Кримінального кодексу України).

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у коимінальному провадженні здійснює військова прокуратура Львівського гарнізону Західного регіону України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3173298
 
 
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шкода прикордонника - через якогось оленя може сісти
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Та самая новость, которую нужно пускать без комментариев. Что можно комментировать ДО экспертизы? Только политический срач...
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ДО экспертизы вижу отсутствие ПП на фото и авто, остановившуюся не на обочине, а на полотне дороги. Выводы каждый делает сам.
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Овна Богуцкая тоже пешехода насмерть сбила -так ее зелень сразу в раду взяла...
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соя. скажите. этот "пограничник" проклятый евробляхер?
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"двигаясь на служебном автомобиле Volkswagen Transporter"
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Читать научись, а не только писать.
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Зря отвечаешь... Это конченное... Ему Порошенко приплести хоть как то.
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