 Суддя Кінологічної спілки України Янова їде на виставку в РФ як представник "ДНР". ФОТОрепортаж

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала журналістка Ольга Худецька, передає Цензор.НЕТ.
"Ось ти живеш в Донецьку і працюєш суддею в собачих змаганнях. Ось твоя сторінка судді в міжнародній кінологічній федерації FCI, яка тебе акредитувала як експерта. Ось твоя сторінка в українській КСУ, де ти теж в переліку експертів. А ось ти на Українських змаганнях, з гордим (Україна) після свого прізвища. А ось на російських змаганнях у тебе в дужках (Донецкая Республика). Шпагатік. Удобнєнько", - написала вона.
Один нардеп же намедни ясно сказал: "элитной породы"
Хай тішиться клорадськими лєнточками.
Понимаете, развелось очень много сук и сукиных сынов.
"Элитной", понимаете, породы.
новомалоросской.
Пропала собака -- ****.
И падла!
"В каждом городе у нас пройдет большой семинар,где мы будем обсуждать самые актуальные вопросы здоровья ребенка и, надеюсь, здоровья, благополучия, взаимоотношений его родителей."