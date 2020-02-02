 Суддя Кінологічної спілки України Янова їде на виставку в РФ як представник "ДНР". ФОТОрепортаж

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала журналістка Ольга Худецька, передає Цензор.НЕТ.

"Ось ти живеш в Донецьку і працюєш суддею в собачих змаганнях. Ось твоя сторінка судді в міжнародній кінологічній федерації FCI, яка тебе акредитувала як експерта. Ось твоя сторінка в українській КСУ, де ти теж в переліку експертів. А ось ти на Українських змаганнях, з гордим (Україна) після свого прізвища. А ось на російських змаганнях у тебе в дужках (Донецкая Республика). Шпагатік. Удобнєнько", - написала вона.

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