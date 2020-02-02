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 Суддя Кінологічної спілки України Янова їде на виставку в РФ як представник "ДНР". ФОТОрепортаж

Суддя Кінологічної спілки України Наталія Янова, яка бере участь в українських змаганнях як представник України, їде на виставку в РФ як представник "ДНР".

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала журналістка Ольга Худецька, передає Цензор.НЕТ.

"Ось ти живеш в Донецьку і працюєш суддею в собачих змаганнях. Ось твоя сторінка судді в міжнародній кінологічній федерації FCI, яка тебе акредитувала як експерта. Ось твоя сторінка в українській КСУ, де ти теж в переліку експертів. А ось ти на Українських змаганнях, з гордим (Україна) після свого прізвища. А ось на російських змаганнях у тебе в дужках (Донецкая Республика). Шпагатік. Удобнєнько", - написала вона.

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Суддя Кінологічної спілки України Янова їде на виставку в РФ як представник ДНР 02Суддя Кінологічної спілки України Янова їде на виставку в РФ як представник ДНР 03
Суддя Кінологічної спілки України Янова їде на виставку в РФ як представник ДНР 04

Суддя Кінологічної спілки України Янова їде на виставку в РФ як представник ДНР 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3173295
 
 
 Топ коментарі
 
Но не простая, а элитной породы (по Брагару).
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Но не простая, а элитной породы (по Брагару).
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Ну так "ласковая **** двух маток сосёт"...
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Петя может и не предатель.. но мошенник и вор однозначно
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давай документы, где доказано, что он вор
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при чем здесь Петя... мы здесь о *****, о зеленском, ослах,
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Кукуріку, Босой? Де твої кореша - Косой, Голодний і Раб?
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Ну так скоро все собачники сбегут. У русни хотя бы собаками за коммуналку не расплачиваются.
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Тепер я зрозумів, навіщо Нафтогазу собачки! У мацкву на виставку! На злучках буде заробляти! От вам і диверсифікація на випадок припинення кацапами транзиту!
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Что снова 5 лет командировочных из бюджета ему платить.?
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P.S Видимо едет узнавать сколько будет стоить транзит псятины через Украину.
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Це яка порода? Судчюячи з різних паспортів, у яких різна інформація, ця *****- безпородна. Ну і фіґ з ним. Але навіщо до нашої злучки така *****?
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Элитная же!
Один нардеп же намедни ясно сказал: "элитной породы"
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Це, мабудь, нова порода, бо у класифікатор такої, як "Елітна" немає. А швидше за все - розводняк, як з військами на Донбасі.
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Здрасььь... там такой пердун, шо если влымзить, дня три холодец дрыгать будет...
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Треба анулювати всі звання для цієї особи в Україні на міжнародному рівні і все Судья Кинологического союза Украины Янова едет на выставку в РФ как представитель "ДНР" - Цензор.НЕТ 2690
Хай тішиться клорадськими лєнточками.
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таки край нужен вменяемый закон о гражданстве. и трибунал вместо гнилых судов, как для начала.
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Это надолго.
Понимаете, развелось очень много сук и сукиных сынов.
"Элитной", понимаете, породы.
новомалоросской.
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А шо за фото прилеплено? Похоже на "украинская степная белая".. Ошиблись или так и есть?
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200 кг весу?!? Не верю. Там пузо с сиськами даже не влезло в кадр
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Не, ну так-то оно так, но **** действительно борзая
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Кинологи зашевелились ведь собаки сейчас на цену золота. Хорошей собакой можно оплатить хоть газ хоть воду. А если продать депутата Брагаря с ПоцЗЕденской фракции то можно оплатить вывоз мусора за целый год
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Ну почему если судья (любой) то рожа такая, что рука так и тянется за кирпичом?
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в данецке галадают. вот если б не ринат амедов, подохли бы.
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Не сдерживай порывов, идущих из глубины души!
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Ещё одна собачья тема.Продай родного Шарика,- заплати за шаурму Зеленского.
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Так его шаверма и так корейская - из друга человека!
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Ну тут стоит все таки подтверждать информацию, с таким же успехом можно создать фейковую страницу с запрещенной в рф организацией и посадить ее в жюри, а на границе потом ее дружно будет встречать фсб. А так теперь ее сбу должно проверять, не правильно все это.
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Прекрасный заголовок. Вот так - смотришь на эту харю и думаешь - да - типичная малоросская дырка. Она сто процентов там приз возьмет, за аутентичность образу
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Ну так путинская шлюха - ермак, сам же говорил что осенью Украина интегрируется в лугандон
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Да, с таким лицом ее любят одни собаки, мужчины такую красоту и после литра водки не оценят.
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тут собаки с головы 2 день не выходят ...при Януковоще так не тупили ..а тут собаковод из Дыныры ...я в ступоре полном что творится ?????
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Поза профилем.Не гавкайте на мою собаку, - я её люблю такой какая она есть.
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А ФСБ просто надо инфу подкинуть , что участвовала в подготовке собак -диверсантов против Параши , наградить за подготовку взрыва керченского моста , и пусть едет Суддя Кінологічної спілки України Янова їде на виставку в РФ як представник "ДНР" - Цензор.НЕТ 7185
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ну надо же до чего история с собакоплатежками довела
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Объява на столбе:

Пропала собака -- ****.

И падла!
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Суддя Кінологічної спілки України Янова їде на виставку в РФ як представник "ДНР" - Цензор.НЕТ 2005Советник украинского президента сильно-сильно озабочен здоровьем и благополучием убийц украинцев."
"В каждом городе у нас пройдет большой семинар,где мы будем обсуждать самые актуальные вопросы здоровья ребенка и, надеюсь, здоровья, благополучия, взаимоотношений его родителей."
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Треба розбиратись хто цю суку вибрав головою кінологічної служби...
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По командировочному портнову такого шума не было...Эта хоть в дупутаты не лезет , как приезжий из командировки.
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