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Все про:Кіровоградщина (185) автопробіг (10) Скрябін (9)

 5 років із дня загибелі Кузьми Скрябіна: під Кривим Рогом влаштували автопробіг. ФОТОрепортаж

Близько 50 автомобілів проїхали з центру Кривого Рогу до місця загибелі музиканта у с. Лозуватка.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на ТСН.

Зазначимо, автопробіг проводиться до роковин музиканта щорічно.

Цього року в заході взяли участь приблизно 50 машин, які виїхали з центру Кривого Рогу і колоною прибули до місця загибелі Скрябіна - біля села Лозоватка. Згодом там відбулася панахида за музикантом, також люди згадували історії про нього та поклали квіти до пам’ятника.

Окрім мешканців Кривого Рогу до місця загибелі Кузьменка з’їхалися також люди з усієї Кіровоградщини та Дніпра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Донецьку скасували вечір пам'яті Скрябіна і вимагають покарати організаторів

Нагадаємо, 2 лютого 2015 року Кузьма розбився у ДТП дорогою з концерту у Кривому Розі на честь 25-річчя гурту "Скрябін". Toyota музиканта зіткнулася з вантажівкою, що перевозила молоко. Удар був такої сили, що молоковоз винесло у кювет. 

Фото ТСН

5 років із дня загибелі Кузьми Скрябіна: під Кривим Рогом влаштували автопробіг 015 років із дня загибелі Кузьми Скрябіна: під Кривим Рогом влаштували автопробіг 02
5 років із дня загибелі Кузьми Скрябіна: під Кривим Рогом влаштували автопробіг 03
5 років із дня загибелі Кузьми Скрябіна: під Кривим Рогом влаштували автопробіг 04
5 років із дня загибелі Кузьми Скрябіна: під Кривим Рогом влаштували автопробіг 05
5 років із дня загибелі Кузьми Скрябіна: під Кривим Рогом влаштували автопробіг 06
5 років із дня загибелі Кузьми Скрябіна: під Кривим Рогом влаштували автопробіг 07
5 років із дня загибелі Кузьми Скрябіна: під Кривим Рогом влаштували автопробіг 08
5 років із дня загибелі Кузьми Скрябіна: під Кривим Рогом влаштували автопробіг 09
5 років із дня загибелі Кузьми Скрябіна: під Кривим Рогом влаштували автопробіг 10
5 років із дня загибелі Кузьми Скрябіна: під Кривим Рогом влаштували автопробіг 11

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3173291
 
 
 Топ коментарі
 
Вічна память тобі, земляче
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Навіть якщо її країна- то як у тебе ссср?
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Не обожествляйте Кузьму. Он был очень хорошим музыкантом, честным, умным, но никаким гражданином. Когда до него доходили глубины его заблуждений, он впадал в депресуху и сильно пил. Но это был его выбор. А так - земля тебе пухом и спи спокойно Кузьма.
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В интервью ТСН Кузьма впервые прокомментировал, почему в 2004 году выступал на стороне «Партии регионов», поддерживая их кандидата Януковича в президентской гонке. Как утверждает лидер группы «Скрябин», все дело в банальном шантаже:
"Я не в политике уже 10 лет, слава Богу. Последний мой "гордый" выход был за Януковича в 2004 году. Он был спровоцирован моей работой на "Интере". Нам сказали четко, или вы идете, или вы не идете, и четыре года вам закрыты выходы на радио и телевидение", - откровенничает Кузьма.
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віктор федорович 31ee1569 - понятно...

деньги были для Скрябина так же важны как и для любого другого простого смертного...
Идти в лагеря за Украину как это сделал тот же Хмара он явно бы не стал...
И нет.., я его ни разу не осуждаю..
Таких как Хмара очень мало на самом деле...., и я не такой...
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Питання є чому "компанія" не відбулася???...
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Певно,було два Скрябіна.Один-патріот,якому серце болить за Україну,інший -музикант-шоумен-продюсер,що просто заробляв гроші (неважливо-на чому ,і де).
5 лет со дня гибели Кузьмы Скрябина: под Кривым Рогом устроили автопробег - Цензор.НЕТ 1816
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"Майдан на бабки Льовочкіна", "Нас просто головами отак ....маніпулювали"-це теж Скрябін.
https://www.youtube.com/watch?v=hs33vuRRxVU
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На Януковича вже тоді працювала роспропаганда. Вона вишукувала в людей вразливі місця і просто брала їх за "чесне слово". Виховані люди, які жартуючи сперечалися з фанатами гебні, були не треновані протидіяти пропаганді. Цим і користувалися. Мені наприклад говорили: " ну ось ви обирали Ющенка, а потім Юлю (хоча Юля ніколи не була президентом, але її навмисно включали у перелік) і що, було вам краще жити. Дивіться от криза 2004, а осьо 2009 і хто в цьому винний. Ото спробуйте проголосувати за Януковича і ви одразу відчуєте різницю". Відчули не те слово. Тому коли топили Пороха у лайні - ми вже розуміли чиїх то рук справа.
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Да. Технология "противсихів" и тупых геббельсовских фейков была опробована именно на Юще и выборах 2010. Я до сих пор иногда задаю особо упоротым вопрос - Ну что, нашли приснопамятные 2 лярда баксов, которые типа заплатили Ющу за выборы Овоща? Молчат.
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Четыре Майдана прошло по факту,Голодовка студентов внаачале 90-х,,Украина без Кучмы,Майдан Ющенко и революция Достоинства в ноябре-**13г...марте 2014.И это ТЕРПИЛЫ???
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Є певний відсоток борців. Решта- терпіли. На жаль, їх більшість. Саме вони щоразу, кидаючи бюлетень в урну, марнують здобутки борців.
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Найкращий український виконавець 90х-2000х! Такий простий і відкритий був. R.I.P
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Это я жил в дерьме,когда отец вначале 60-х годов получал 40 рублей получки и воспитывал троих детей и строил дом.Вас бы туда...в то дерьмо...
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Хороший был мужик, веселый и с характером. Не хватает его.
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