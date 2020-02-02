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 Фоторепортаж, За кордоном
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Все про:лікарня (266) вірус (155) Китай (294)

 В Ухані закінчили зведення першого госпіталю для хворих коронавірусом. ФОТОрепортаж

У китайському місті Ухань завершили будівництво першої з двох тимчасових лікарень, призначених винятково для лікування пацієнтів з новим типом коронавірусу.

Про це з посиланням на китайські ЗМІ повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Приймати хворих госпіталь "Хошеньшань", розрахований на 1 тис. місць, почне в понеділок. Лікувати їх будуть 1,4 тис. військових медиків.

В Ухані закінчили зведення першого госпіталю для хворих коронавірусом 01
В Ухані закінчили зведення першого госпіталю для хворих коронавірусом 02
В Ухані закінчили зведення першого госпіталю для хворих коронавірусом 03
В Ухані закінчили зведення першого госпіталю для хворих коронавірусом 04

1 лютого 2020 року, китайські будівельники закінчують зведення госпіталю "Хошеньшань" (джерело- CCTV)

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Будівництво лікарні розпочалося ввечері 23 січня і велося прискореними темпами.

Друга лікарня, також розташована в Ухані, як очікується, почне роботу 6 лютого.

Згідно з останніми даними, в Китаї зафіксовано вже понад 14 тис. випадків зараження новим типом коронавірусу. 304 хворих померли, 328 осіб вилікувалися.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3173277
 
 
 Топ коментарі
 
а ми попереду, привезли два літаки з епіцентру епідемії, і НІЯКОГО КАРАНТИНУ!
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Вирус работает против азиатов .
В Орде очень переживают ...
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Что же эти ссуки узкоглазые выпустили из пробирки?
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Не факт что только Китай, скоро начнут возвращаться перелетные птицы...
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"Стоял весенний месяц март,
Летели с юга птицы...
А в это время Бонапарт
Переходил границу."
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В Генеральных Штатах(( Кровь древнего и Торжественного Отца(Сатурна)) уже ВООБЩЕ запретили вьезд тем кто побывал в материковом Китае.А арабохайский Кремль только начинает вторую стадию вывода своих из Ухани ДАЖЕ.И то это стало после позорных слов на ТВ в адрес правительства русской девушки,застрявшей в Ухани."Бангладеш и то своих забрала" сказала она.Зато своего ТКК опять поставило на пост."Берегись вируса"который ТКК(Тайная канцеллярия Кремля) может пропустить.
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Кстати отличное решение - модульные госпитали. У нас тоже нужны такие решения особенно в сёлах - модули и быстрее, и дешевле разворачивать. Но есть одно но... существенное и при при правящей быдло-элите неисполнимое - на модулях много не украдёшь. Хотя... можно модули из золота делать - решение найдено, короновирус хавайся.
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кіпіш підняли самі, з перших мерців. швидко епідпоріг підвищили, карантин ввели жорсткий, а в штатах нп по коронованому вірусу /певно в курсах/. " ми на пороге грандіозного шухера"...
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Теперь понятно, как они строят. Такое действительно можно быстро построить. Без фундамента бараки. Но сколько они простоят? И не будет ли там сыро? В Ухані закінчили зведення першого госпіталю для хворих коронавірусом - Цензор.НЕТ 1035 И что-то я сильно сомневаюсь в китайском качестве. Вы бы видели, как они в квартирах кафель кладут.... В Ухані закінчили зведення першого госпіталю для хворих коронавірусом - Цензор.НЕТ 2683
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Пам'ятаєте літом був скандал між Китаєм і ВОЗ?Пам'ятаєте ці історію?Китай тоді,ні з того,ні з сього,оголосив,що клонував людину.Від такої новини,ВОЗ впав в шок і заявив:»як так,ми ж всі тут домовилися такого ніколи не робити!Так можна вивести новий вид людей і хто його зна,як він буде співживатися з старим видом».Але Китай запевняв,що клонований ембріон не мав натурального розвитку,тобто,жінка його не виношувала.Він всі свої етапи розвитку,від ембріона до плода,зробив у пробірці.Народженна дівчинка,все своє життя проведе,як піддослідний матеріал і ніколи,все що зв'язане з цією дитиною не залишить межі лабораторії.Коли ВОЗ питав,»так,а нах...я ж ви це тоді клонували?»,то тоді Китай і заявив,що його вчені працюють над створенням генетичної модифікації в людині,дякуючи якій,людина не буде інфікуватися ВІЛом.Я думаю,що ці їхні потуги по порятунку людства від СНІДу і цей вірус-з одної опери.
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Військові медики.... З цього і теба було починать Бо вірус попер з лабораторії!!!!
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Наши управленцы дальновидные китайцев - сразу выделят места под кладбища.
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"В Ухани закончили возведение первого госпиталя для больных коронавирусом." - доктор Комаровский сказал, что китайцы построят мобильный госпиталь. 8 мин. 48 сек.
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