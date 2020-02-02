 В Ухані закінчили зведення першого госпіталю для хворих коронавірусом. ФОТОрепортаж

Про це з посиланням на китайські ЗМІ повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ.
Приймати хворих госпіталь "Хошеньшань", розрахований на 1 тис. місць, почне в понеділок. Лікувати їх будуть 1,4 тис. військових медиків.
1 лютого 2020 року, китайські будівельники закінчують зведення госпіталю "Хошеньшань" (джерело- CCTV)
Будівництво лікарні розпочалося ввечері 23 січня і велося прискореними темпами.
Друга лікарня, також розташована в Ухані, як очікується, почне роботу 6 лютого.
Згідно з останніми даними, в Китаї зафіксовано вже понад 14 тис. випадків зараження новим типом коронавірусу. 304 хворих померли, 328 осіб вилікувалися.
Летели с юга птицы...
А в это время Бонапарт
Переходил границу."