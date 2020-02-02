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Все про:Київ (6914) паркування (80)

 Чоловік понівечив автомобіль, що повністю перекрив тротуар біля Києво-Печерської Лаври. ФОТОрепортаж

Перехожий біля Києво-Печерської Лаври не витримав і помстився "герою" парковки, який своїм автомобілем повністю перекрив тротуар.

Про це повідомляє "Київ Оперативний", передає  Цензор.НЕТ.

"Навпроти "Мистецького арсеналу" один з перехожих вирішив помститися горе-водієві, що припаркувався свою Toyota впритул до стіни огорожі Києво-Печерської Лаври так, що людям потрібно було обходити її. Мужик пострибав на капоті, побив ногами крила (особливо ліве), розбив ногами лобове скло і відбив праве дзеркало", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голову чоловіка в пакеті виловили з Дніпра на Оболоні. ФОТО

Чоловік понівечив автомобіль, що повністю перекрив тротуар біля Києво-Печерської Лаври 01
Чоловік понівечив автомобіль, що повністю перекрив тротуар біля Києво-Печерської Лаври 02
Чоловік понівечив автомобіль, що повністю перекрив тротуар біля Києво-Печерської Лаври 03
Чоловік понівечив автомобіль, що повністю перекрив тротуар біля Києво-Печерської Лаври 04
Чоловік понівечив автомобіль, що повністю перекрив тротуар біля Києво-Печерської Лаври 05

Чоловік понівечив автомобіль, що повністю перекрив тротуар біля Києво-Печерської Лаври 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3173275
 
   
 Топ коментарі
 
Задрало вже це машинне бидло. Мужчина изувечил автомобиль, полностью перекрывший тротуар возле Киево-Печерской Лавры - Цензор.НЕТ 9433
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Участившиеся случаи самосуда и нервного срыва из-за автобеспредела - говорит о том, что полиции и правосудия у нас нет. Пусть эти все проценты доверия к полиции, которыми Аваков машет на каждом углу, он сам и подотрется.
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Отважный мужик! Респект!!!
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....так они и оказались в ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ сторонах !!! Или по твоему они ОДНОДУМЦИ ??? Вот если бы тот кто ПОБИЛ авто ВЫГОНЯЛ прохожих на проезжую часть и ОХРАНЯЛ бы это авто !!! ты ПУТАЕШЬСЯ в мыслях , ТОВАРИЩ !!!
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Я как раз предельно ясно изложил свои мысли. То, что ты в них путаешься, не есть моей проблемой.
Отвечать на неадекватные действия ещё большей неадекватностью это тупиковое направление, ведущее к бабуинизации общества. Робин Гуд, портящий чужое имущество, ничем не лучше козла, блокирующего тротуар! Это с точки зрения здравого рассудка. А с точки зрения закона, Робин Гуд совершает даже более тяжкое правонарушение, предусмотренное статьёй 194 УК. Украины (до 500 необлагаемых минимумов штрафа или до 2лет исправительных работ). А у козла 250 грн. за неправильную парковку.
Так яснее, ТОВАРИЩ???))
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Я был в Вене видел аналогичную реакцию. Останавливается быдло с номерами ru на светофоре. Причем останавливается прямо на зебре почти закрывая переход. Прохожая бабуля просто взяла и начала херачить своей палкой этот кацапский говнолет. Угадайте, что сказала подьехавшая полиция бабульке? Правильный ответ - ничего, а этого чмыря думаю нехило штрафонули.
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.....самые ОТВАЖНЫЕ и БЕССТРАШНЫЕ на свете это БАБУЛЬКИ и ДЕДУЛЬКИ , х...ли им ТЕРЯТЬ ???? Жизнь прожили , все видели !!!)))))
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Типа такого )))
https://m.youtube.com/watch?v=OaIGYQdNyJQ
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а я неодноразово казав оцим "а мнє так удобно", що таке буде
маєте
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МОЛОДЕЦ!!! В другой раз десят раз подумает, прежде ставить машину! А общество у нас давно больное - нужно лечить.
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просто у нас минимум 73% бесконечно тупого быдла ...
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...и ты также один из быдло массы... а еще ты идиот и вы всюду...
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35 ТЫЩ просмотров !!! вот ЭТО новость !!! куда там депутатам ((((
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А как подленько бутусовские журнашлюшки подали - изувечил автомобиль,еще написали бы - изнасиловал бутылкой и расчленил.
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Жесть! Кто мешал пешеходу вызвать полицию или эвакуатор? Это не негодование пешехода, а действия психически неуравновешенного! Представляю этого "пешехода" в очереди или ещё где-то...
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похоже, пєшєход уже нєоднократно визивал полюцію. Опитний. В такіх случаях она нє прієзжайєт чащє всєго.
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Вы там поаккуратнее со словами.А то выяснится что "борец за справедливость" какой нибудь активист или волонтер и пипец.
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Ви на луні живете?? Після проживання в ЄС і дивлячись на наше бидло любого можна вважати психічно неврівноваженим бо людина поважає себе і правила а бидло тупо ненавидить
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портіть імущєство - нєхарашо, а от создать хлопот нада. Правда, дьоготь с собой нікто нє носіт, поєтому прішлось потоптать тачку.
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Народ у кого є додаток (приложение) на ПК чи смартфоні щоб ідентифікувати (пробити) чиє це корито ? Будь те добрі, може щось і проясниться
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Подожди пару часов)
Сейчас все СМИ об этом начнут трубить!
На ЦН будет как минимум три статьи Чоловік понівечив автомобіль, що повністю перекрив тротуар біля Києво-Печерської Лаври - Цензор.НЕТ 8926
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платний сервіс від МВС овпендатабот
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А почему все решили, что это сделал человек (мужик в данном случае)?
Я вот думаю, что это Господь грымнул громом! Чоловік понівечив автомобіль, що повністю перекрив тротуар біля Києво-Печерської Лаври - Цензор.НЕТ 6498
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.....разруха начинается не в клозетах , а в ГОЛОВАХ !!!
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всё правильно ! мажористые ******** понимают только силу ..
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.... О соблюдении законов.... Вспомнился случай, как у меня под окнами господин Ляшко и его псы валили билборд с «клоунами»... пиляли столб, подвязывали к джипу и валили эту махину на тротуар... изувечили столб, зелёную зону возле дома, чуть не прибили деда, который мимо проходил... потом это все нам бросили и уехали.... Не знаете, какое наказание они понесли за порчу чужого имущества?
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Жизнь прожил не зря есть что внукам расказать.
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Мужчина сейчас придет домой , откроет КОМП , прочитает НАШИ коменты и ВООДУШИВИТЬСЯ на НОВЫЕ "подвиги " !!!! Владельцы АВТО , будьте винимательные к ПЕШЕХОДАМ и будет у вас СЧАСТЬЕ !!!
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А почему только владельцы авто? Кто-то намусорил в подъезде - поджечь ему дверь! Ребенок бумажку по дороге из школы на дорогу бросил - ногу ему сломать, пущай полежит, подумает!
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так может этот мужик именно к своему ребёнку со сломанной ногой спешил,

а какой-то жлоб ему дорогу перекрыл
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Дрищак мусор ти галімий краще виїзддайте на порушення а не в інтернеті дрочиш, кіберполюцай...
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То есть машину за быдлопаркование бить некрасиво и нельзя? Хорошо а бить быдло -владельца за воровство на эту машину можно? Хоть что нибудь можно кроме ********* в воздух и что бы с тебя поржали и мусора и это быдло?
А теперь Вы :
" Хде фаши даказаделства?"
Теперь я :
Есть.. В нищей стране - такое корыто ТОЛЬКО НАВОРОВАННОЕ - так или иначе..Прямо или косвенно..И я могу это просто логически довести но это долго да и я думаю для умного человека это не требуется. Не наворованые - гнилые жигули 40-летние которые куплены за "северные" выстояв в очереди 5 лет. У нас тут не США а нищая коррупционная постсоветская яма. Здесь честно заработать и на меньшее не хватит двух жизней ( не по закону а честно - закон можно написать и в пользу воров а соответственно - уголовный по сути)
И ещё нюанс.. На своём примере.Вот скажите - у меня например есть ум? Бизнес пусть и небольшой но честный с налогами как положено по полной программе - отдал весь на АТО. Два авто толковых (за одно из которых до сих пор выплачиваю хоть уже сгорело там) отдал на АТО. Сейчас езжу на "туалете на колёсах" который уже нет смысла поддерживать . Может это быдло умнее ? Нет? Может нужно на серых плевать на эту страну срать и набивать карманы? А теперь давайте ещё какую нибудь ***** придумаем в защиту *********..Можно вместе..
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Оце воділа сюрпайз отримав, хотілось би побачити його першу реакцію. Я уявляю, якої він про себе думки був, коли на АЖ цілій ТОЙОТІ аби як паркувався, а тут бабах, якась чернь такого ТУЗА приземлила.
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Такие действия ответ на полное бездействия власти.
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Это действия на власть Зе!проданцев. Народ порошенковских еле до выборов вытерпел, надеялся путем выборов сменить власть, а когда понял что шило на мыло, то пошли срывы.
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Забавно было бы посмотреть на исходящее на гуано быдло в коментах, если бы из машины вытащили бы перепуганного и зареванного ребенка, которого папа оставил на пару минут в машине побежав в аптеку Все зависит от точки зрения и деталей. Все бы с не меньшим запалом возмущались тем подонком, который перепугал ребенка....

А самое смешное, что половина возмущающихся припарковавшимся быдлом и поддерживающих испортившее машину быдло сами паркуются не чем не лучше. Ну или парковались бы, если бы было на чем
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А чем лучше быдло покружившее авто и совершившее преступление - от водителя который неправильно припарковался и совершил админку?
Или вы считаете что неправильная парковка соизмерима с разбитым авто?
Тогда наверно по мнению быдлоты которая поддерживает пешехода - за безбилетный проезд в троллейбусе нужно ногу ломать?
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Ну если бы обновленная полиция работала уже несколько лет с такими парковщиками, то и инцидента не было бы.
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Как написал один чел и я его поддерживаю полностью!!
Когда я паркую свою машину в стрёмной ситуации, я всегда трижды её обойду. Я беспокоюсь о пешеходах? Да не такой уж я самаритянин. Я беспокоюсь о своей машине: если она мешает, то есть шанс, что её повредят. Тебе было по херу на всех, включая твою машину? Выгребай.
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При чем здесь административное правонарушение?. Поставив свой драндулет посреди тротуара, этот чел назвал сотни людей быдлом, и сказал им делать так, как он хочет. Это уже фактически моральное изнасилование. Сотни людей теряли веру в справедливость, пока этот христопродавец молился. Крамола, но может это сам Господь направил ноги этого человека машину топтать.
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Сергіи дзусяк. Про дитину в машині і аптеку, хто чи що мішало барану залишити прохід як це зробили інші водії? А неадекват молодець дай бог щоб не піймали.
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Я смотрю, что водителя защищают такие же как он, обратите внимание остальные машины стоят нормально и только один вылез на тротуар.
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Так і потрібно! Сотні людей змушені були порушувати правила руху, ризикували потрапити під авто обходячи припарковану громадину по дорозі. Мудило перекривши тротуар створило загрозу життю пішоходів - не менше.
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