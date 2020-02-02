 Чоловік понівечив автомобіль, що повністю перекрив тротуар біля Києво-Печерської Лаври. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє "Київ Оперативний", передає Цензор.НЕТ.
"Навпроти "Мистецького арсеналу" один з перехожих вирішив помститися горе-водієві, що припаркувався свою Toyota впритул до стіни огорожі Києво-Печерської Лаври так, що людям потрібно було обходити її. Мужик пострибав на капоті, побив ногами крила (особливо ліве), розбив ногами лобове скло і відбив праве дзеркало", - йдеться в повідомленні.
Отвечать на неадекватные действия ещё большей неадекватностью это тупиковое направление, ведущее к бабуинизации общества. Робин Гуд, портящий чужое имущество, ничем не лучше козла, блокирующего тротуар! Это с точки зрения здравого рассудка. А с точки зрения закона, Робин Гуд совершает даже более тяжкое правонарушение, предусмотренное статьёй 194 УК. Украины (до 500 необлагаемых минимумов штрафа или до 2лет исправительных работ). А у козла 250 грн. за неправильную парковку.
Так яснее, ТОВАРИЩ???))
https://m.youtube.com/watch?v=OaIGYQdNyJQ
маєте
Люмпен машину купил
Сейчас все СМИ об этом начнут трубить!
На ЦН будет как минимум три статьи
Я вот думаю, что это Господь грымнул громом!
а какой-то жлоб ему дорогу перекрыл
А теперь Вы :
" Хде фаши даказаделства?"
Теперь я :
Есть.. В нищей стране - такое корыто ТОЛЬКО НАВОРОВАННОЕ - так или иначе..Прямо или косвенно..И я могу это просто логически довести но это долго да и я думаю для умного человека это не требуется. Не наворованые - гнилые жигули 40-летние которые куплены за "северные" выстояв в очереди 5 лет. У нас тут не США а нищая коррупционная постсоветская яма. Здесь честно заработать и на меньшее не хватит двух жизней ( не по закону а честно - закон можно написать и в пользу воров а соответственно - уголовный по сути)
И ещё нюанс.. На своём примере.Вот скажите - у меня например есть ум? Бизнес пусть и небольшой но честный с налогами как положено по полной программе - отдал весь на АТО. Два авто толковых (за одно из которых до сих пор выплачиваю хоть уже сгорело там) отдал на АТО. Сейчас езжу на "туалете на колёсах" который уже нет смысла поддерживать . Может это быдло умнее ? Нет? Может нужно на серых плевать на эту страну срать и набивать карманы? А теперь давайте ещё какую нибудь ***** придумаем в защиту *********..Можно вместе..
А самое смешное, что половина возмущающихся припарковавшимся быдлом и поддерживающих испортившее машину быдло сами паркуются не чем не лучше. Ну или парковались бы, если бы было на чем
Или вы считаете что неправильная парковка соизмерима с разбитым авто?
Тогда наверно по мнению быдлоты которая поддерживает пешехода - за безбилетный проезд в троллейбусе нужно ногу ломать?
Когда я паркую свою машину в стрёмной ситуации, я всегда трижды её обойду. Я беспокоюсь о пешеходах? Да не такой уж я самаритянин. Я беспокоюсь о своей машине: если она мешает, то есть шанс, что её повредят. Тебе было по херу на всех, включая твою машину? Выгребай.