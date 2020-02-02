 Чоловік понівечив автомобіль, що повністю перекрив тротуар біля Києво-Печерської Лаври. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє "Київ Оперативний", передає Цензор.НЕТ.

"Навпроти "Мистецького арсеналу" один з перехожих вирішив помститися горе-водієві, що припаркувався свою Toyota впритул до стіни огорожі Києво-Печерської Лаври так, що людям потрібно було обходити її. Мужик пострибав на капоті, побив ногами крила (особливо ліве), розбив ногами лобове скло і відбив праве дзеркало", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голову чоловіка в пакеті виловили з Дніпра на Оболоні. ФОТО









