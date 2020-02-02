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 Художній музей отримав від меценатів 222 графічні роботи Кричевського. ФОТОрепортаж

Меценати передали в колекцію Національного художнього музею України 222 графічні твори українського художника, першого ректора української Академії мистецтв Федора Кричевського.

Графічні твори передали представники спільноти Alumni KMBS - асоціації випускників Києво-Могилянської Бізнес-Школи, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Для нас цей проєкт дуже важливий. Особливим для мене було те, що це командна робота і я тішуся від того, що ми об’єдналися нашою групою і додали ще одну групу", - розповіла член спільноти Alumni KMBS Людмила Зубко.

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Художній музей отримав від меценатів 222 графічні роботи Кричевського 01

На запитання, як вирішили зайнятися саме роботами Кричевського, Зубко відповіла, що від працівників музею дізналися, що така колекція є, "і велике бажання музею отримати для дослідження".

В НХМУ пояснили, що вони шукали можливості викупити роботи з колекції, аж поки Зубко не розповіла про цю ідею спільноті Alumni kmbs. Тож 30 людей зголосилися вкласти гроші у викуп колекції з метою передачі її музею, а випускник КМБШ Андрій Мельник узявся за архітектуру проєкту.

"Група РМВА-14 та друзі нашої групи запустили вже три меценатські проєкти. Така спільна взаємодія учасників нашої групи, друзів та випускників Києво-Могилянської бізнес-школи має на меті формувати спільні цінності в спільноті і суспільстві та показати приклади системної підтримки соціально-культурних проєктів", - зазначив Мельник.

Як розповіли у Національному художньому музеї України, у 2017 році тут відбулася масштабна ретроспектива творчості митця "Федір Кричевський. Майстер і Час". Переважну частину експозиції графіки на виставці складали рисунки зі збірки Ольги Гершуні, яка отримала великий архів Федора Кричевського у спадок від матері, Аріадни Павлівни, яка близько спілкувалася з удовою митця, Наталею Кричевською, та опікувалася нею в останні роки життя. Документальну частину, пов’язану з життям Федора Кричевського та його родини, Ольга Гершуні подарувала музею у 2018 році.

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Раніше у фондах музею було 35 графічних творів, 55 живописних робіт, архів художника і навіть мольберт Кричевського. Тепер колекція поповнилася ще 222 малюнками.

Генеральна директорка Національного художнього музею України Юлія Литвинець зазначила, що виставка, котра складається з кількох подарованих робіт, перебуватиме в залі музею на першому поверсі два тижні, а потім її спустять у сховище і розпочнуть процес обліку експонатів.

"Потім буде мистецтвознавчий конкурс, в рамках якого дослідники будуть працювати з цими творами та тими, що є в колекції", - додала Литвинець.

Федір Кричевський – український художник-новатор і майстер модерну. Започаткував школу українського малярства, став першим ректором Української академії мистецтв, його роботи експонувалися на Венеційській бієнале. Автор відомих картин "Три віки", монументального триптиху "Життя".

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За "неблагонадійність", бо художник відмовився малювати Сталіна, радянська влада позбавила Кричевського титулів, звань, власної майстерні і викладання.

Художній музей отримав від меценатів 222 графічні роботи Кричевського 02
Художній музей отримав від меценатів 222 графічні роботи Кричевського 03
Художній музей отримав від меценатів 222 графічні роботи Кричевського 04
Художній музей отримав від меценатів 222 графічні роботи Кричевського 05
Художній музей отримав від меценатів 222 графічні роботи Кричевського 06
Художній музей отримав від меценатів 222 графічні роботи Кричевського 07
Художній музей отримав від меценатів 222 графічні роботи Кричевського 08
Художній музей отримав від меценатів 222 графічні роботи Кричевського 09
Художній музей отримав від меценатів 222 графічні роботи Кричевського 10
Художній музей отримав від меценатів 222 графічні роботи Кричевського 11

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3173260
 
 
 Топ коментарі
 
...я в Хорватии, за выставкой Сальвадора Дали гонялся... ... помаялся трошки, зато увидел, как он цвета по рисунку раскладывает... -- интересно было.

Жаль, шо я не Художник, а Дальнобойщик! *)
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Я ничего не говорю... ...хотел бы жить в Украине -- но даже этого не говорю и не скажу уже.
...а, ещё год тому назад хотел и мог! -- очень хотел... но --

Без комментариев -- обломал перо. *)
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Пролчитав заголовок і подумав на Гаріка Кричевського
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Тепер, інколи ідучи вулицею Федора Кричевського на м.Житомирська, буду знати, що це не якийсь ще не перейменований радянський функціонер, а гарний і талановитий, судячи з фото, український художник.
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Федір з Гаріком Кричевським не родичі?
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...я в Хорватии, за выставкой Сальвадора Дали гонялся... ... помаялся трошки, зато увидел, как он цвета по рисунку раскладывает... -- интересно было.

Жаль, шо я не Художник, а Дальнобойщик! *)
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Так ще не пізно. Намалюй спочатку того, кого не любиш😊
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-- я всех уже люблю... -- ...особенно мою Красавочку... -- Белавежскую Пущу...*)
Ты ж взрослей и мудрей меня... -- сам знаешь: щас уже экономинка НЕ должна быть экономной! (шучу*))
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Та я лише трохи старший за тебе, а ще життя наше коротке... Тому люди жінок і роби дітей, бо вони будуть жити після тебе👯
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...мне пофиг, кто жил до меня, и кто будет после... ...так у моих предков и потомков получилось! -- мне пофиг. ... но, шо-то и после меня останется, конечно... -- но это их проблемы...*)
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Твоє право, але тепер говори, що німецька нація визначає думки.
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Я ничего не говорю... ...хотел бы жить в Украине -- но даже этого не говорю и не скажу уже.
...а, ещё год тому назад хотел и мог! -- очень хотел... но --

Без комментариев -- обломал перо. *)
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Розумію Вас, але у мене тепер нема вибору. Результати вибору 73% будуть мати негативні наслідки для усіх громадян.
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