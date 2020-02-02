 Художній музей отримав від меценатів 222 графічні роботи Кричевського. ФОТОрепортаж

Графічні твори передали представники спільноти Alumni KMBS - асоціації випускників Києво-Могилянської Бізнес-Школи, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Для нас цей проєкт дуже важливий. Особливим для мене було те, що це командна робота і я тішуся від того, що ми об’єдналися нашою групою і додали ще одну групу", - розповіла член спільноти Alumni KMBS Людмила Зубко.

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На запитання, як вирішили зайнятися саме роботами Кричевського, Зубко відповіла, що від працівників музею дізналися, що така колекція є, "і велике бажання музею отримати для дослідження".

В НХМУ пояснили, що вони шукали можливості викупити роботи з колекції, аж поки Зубко не розповіла про цю ідею спільноті Alumni kmbs. Тож 30 людей зголосилися вкласти гроші у викуп колекції з метою передачі її музею, а випускник КМБШ Андрій Мельник узявся за архітектуру проєкту.

"Група РМВА-14 та друзі нашої групи запустили вже три меценатські проєкти. Така спільна взаємодія учасників нашої групи, друзів та випускників Києво-Могилянської бізнес-школи має на меті формувати спільні цінності в спільноті і суспільстві та показати приклади системної підтримки соціально-культурних проєктів", - зазначив Мельник.

Як розповіли у Національному художньому музеї України, у 2017 році тут відбулася масштабна ретроспектива творчості митця "Федір Кричевський. Майстер і Час". Переважну частину експозиції графіки на виставці складали рисунки зі збірки Ольги Гершуні, яка отримала великий архів Федора Кричевського у спадок від матері, Аріадни Павлівни, яка близько спілкувалася з удовою митця, Наталею Кричевською, та опікувалася нею в останні роки життя. Документальну частину, пов’язану з життям Федора Кричевського та його родини, Ольга Гершуні подарувала музею у 2018 році.

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Раніше у фондах музею було 35 графічних творів, 55 живописних робіт, архів художника і навіть мольберт Кричевського. Тепер колекція поповнилася ще 222 малюнками.

Генеральна директорка Національного художнього музею України Юлія Литвинець зазначила, що виставка, котра складається з кількох подарованих робіт, перебуватиме в залі музею на першому поверсі два тижні, а потім її спустять у сховище і розпочнуть процес обліку експонатів.

"Потім буде мистецтвознавчий конкурс, в рамках якого дослідники будуть працювати з цими творами та тими, що є в колекції", - додала Литвинець.

Федір Кричевський – український художник-новатор і майстер модерну. Започаткував школу українського малярства, став першим ректором Української академії мистецтв, його роботи експонувалися на Венеційській бієнале. Автор відомих картин "Три віки", монументального триптиху "Життя".

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За "неблагонадійність", бо художник відмовився малювати Сталіна, радянська влада позбавила Кричевського титулів, звань, власної майстерні і викладання.



















