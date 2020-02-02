 Після наради із Зеленським на Харківщині взялися за "чорних лісорубів". ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області.

"Після проведення влітку 2019 року президентом України наради з питань боротьби з незаконною природно-ресурсною господарською діяльністю в Харківській області прокуратурою області під керівництвом нового прокурора вжито організаційних та практичних заходів, спрямованих на боротьбу з незаконною вирубкою лісу на Харківщині", - сказано в повідомленні.

Зокрема, за четвертий квартал 2019 року до суду направлено 23 обвинувальні акти, а загалом за рік - 38 обвинувальних актів щодо осіб, які незаконно пиляли дерева.

У жовтні прокурори викрили групу з 5 осіб, яка вирубувала полезахисні смуги.

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"Зловмисники вирубували цінні породи дерев, зокрема дуби і ясени, для подальшої реалізації на території міста Харків. Розмір завданих збитків становить 3,5 млн грн. Їм повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. Досудове розслідування триває", - повідомили в прокуратурі.

Крім того, в 7 з 11 лісгоспів Харківської області виявили порушення. Збитки становлять 138 млн грн. 33 співробітникам повідомлено про підозру.

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