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 Суспільство
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 Після наради із Зеленським на Харківщині взялися за "чорних лісорубів". ФОТО

За останні 3 місяці 2019 року до суду направили обвинувачення проти 23 жителів області, які пиляли дерева для власних потреб. Також прокурори розкрили злочинну групу, яка вирубала дерев цінних порід на 3,5 млн гривень.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області.

"Після проведення влітку 2019 року президентом України наради з питань боротьби з незаконною природно-ресурсною господарською діяльністю в Харківській області прокуратурою області під керівництвом нового прокурора вжито організаційних та практичних заходів, спрямованих на боротьбу з незаконною вирубкою лісу на Харківщині", - сказано в повідомленні.

Зокрема, за четвертий квартал 2019 року до суду направлено 23 обвинувальні акти, а загалом за рік - 38 обвинувальних актів щодо осіб, які незаконно пиляли дерева.

У жовтні прокурори викрили групу з 5 осіб, яка вирубувала полезахисні смуги.

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"Зловмисники вирубували цінні породи дерев, зокрема дуби і ясени, для подальшої реалізації на території міста Харків. Розмір завданих збитків становить 3,5 млн грн. Їм повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. Досудове розслідування триває", - повідомили в прокуратурі.

Крім того, в 7 з 11 лісгоспів Харківської області виявили порушення. Збитки становлять 138 млн грн. 33 співробітникам повідомлено про підозру.

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Після наради із Зеленським на Харківщині взялися за чорних лісорубів 01
Після наради із Зеленським на Харківщині взялися за чорних лісорубів 02
Після наради із Зеленським на Харківщині взялися за чорних лісорубів 03
Після наради із Зеленським на Харківщині взялися за чорних лісорубів 04
Після наради із Зеленським на Харківщині взялися за чорних лісорубів 05
Після наради із Зеленським на Харківщині взялися за чорних лісорубів 06
Після наради із Зеленським на Харківщині взялися за чорних лісорубів 07
Після наради із Зеленським на Харківщині взялися за чорних лісорубів 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3173253
 
 
 Топ коментарі
 
Чорні лісоруби знов взялися за старе.
После совещания с Зеленским на Харьковщине взялись за "черных" лесорубов - Цензор.НЕТ 7582
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Правильно, українці, бережіть ліси, будуйте криївки. Вони нам ще здадуться.
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Зеленський не хоче побалакати з лісівниками Волинської і Рівненської областей? Після наради із Зеленським на Харківщині взялися за "чорних лісорубів" - Цензор.НЕТ 9311
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Правильно, українці, бережіть ліси, будуйте криївки. Вони нам ще здадуться.
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Там не браться, там сразу расстреливать надо!
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и кто же мне интересно будет стрелять курицу несущую золотые яйца???
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Зеленський не хоче побалакати з лісівниками Волинської і Рівненської областей? Після наради із Зеленським на Харківщині взялися за "чорних лісорубів" - Цензор.НЕТ 9311
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крепостные не хотят дорогим газом топить - думали дешевле у помещика в лесу дров напилять
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Справа поставлена на широку ногу. Пилорама, трьохтонний тельфер та інші прибамбаси.
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Без благословіння бубочки і не взялися б за лісорубів.
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Я вас умаляю. До тих пір доки на всіх дорогах до лісу не будуть стояти шибениці із "свіжими" лісниками і "бізнесменами" нічого не путнього вийде.
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Взялись за показуху.Через неделю всех отпустят и всё продолжится. Развести Зе-лоха в 42 годика это же святое.
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Очень хорошо. Жизнь зеленых идиотов ничему не учит. Показуха до добра еще никого не доводила и только еще больше обозляла народ.
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