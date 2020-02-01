 На озброєння ЗСУ прийнято термобаричні гранати РГТ-27. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ukrainian Military Pages.
Гранати виробляє державне підприємство "Спецоборонмаш" (раніше ДП "Машинобудівна фірма "Артем"). Вони призначені для комбінованого ураження живої сили противника в укриттях різного типу, на відкритій місцевості, а також для виведення з ладу автомобільної та легкоброньованої техніки.
Під час вибуху граната створює на чотири секунди вогняну хмару об‘ємом 13 м3, де температура сягає 2500-3000°C. Це дозволяє не лише знищувати живу силу, але і виводити з ладу легкоброньовану техніку. "Квадратний" варіант гранати можна встановити на об'єкті ураження за допомогою магніту чи клейкого елементу.
Характеристики ручної термобаричної гранати РГТ-27С, РГТ-27С2:
- маса гранати без запалу - не більше 600 г;
- маса термобаричної суміші - не більше 310 г;
- маса розривного заряду - не більше 32 г;
- час переведення в бойове положення - 3 с;
- дальність кидка - не менше 30 м;
- висота/ширина вогняної хмари - 2 х 2,8 м;
- час існування вогняної хмари - 4 с;
- орієнтовна температура в зоні вибуху - 2500-3000°C;
- площа суцільного ураження - 5 м кв.;
- об'єм суцільного ураження у приміщенні – 13 м куб.
подготовка к "Буре"......
В результате операции существенно изменилась этническая карта современной Хорватии: оттуда бежали, по разным оценкам, от 200 до 250 тыс. сербов[14][15], ещё от ста[16] до нескольких тысяч гражданских сербов были убиты[17][18].
Вот на досуге и представьте их.
это типо, мама вызывай ментов, не вызывай, уже все одно пiзно:
-а шо, я доню спiзнилася?
-нi, ти мамо ********...
Ось так розікрав Україну "гнусний шикаладний барига"! Але мудрий нарід повірив єврейским брехням.