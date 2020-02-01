EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Суспільство
  8918  30
Все про:озброєння (1194) граната (511) ЗСУ (437)

 На озброєння ЗСУ прийнято термобаричні гранати РГТ-27. ФОТО

Ручні термобаричні гранати РГТ-27С та РГТ-27С2 призначено для комбінованого ураження живої сили противника в укриттях.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ukrainian Military Pages.

Гранати виробляє державне підприємство "Спецоборонмаш" (раніше ДП "Машинобудівна фірма "Артем"). Вони призначені для комбінованого ураження живої сили противника в укриттях різного типу, на відкритій місцевості, а також для виведення з ладу автомобільної та легкоброньованої техніки.

На озброєння ЗСУ прийнято термобаричні гранати РГТ-27 01

Під час вибуху граната створює на чотири секунди вогняну хмару об‘ємом 13 м3, де температура сягає 2500-3000°C. Це дозволяє не лише знищувати живу силу, але і виводити з ладу легкоброньовану техніку. "Квадратний" варіант гранати можна встановити на об'єкті ураження за допомогою магніту чи клейкого елементу.

На озброєння ЗСУ прийнято термобаричні гранати РГТ-27 02

Дивіться також: Партія бронеавтомобілів "Козак-2" надійшла до 81-ї бригади ДШВ. ВIДЕО

Характеристики ручної термобаричної гранати РГТ-27С, РГТ-27С2:

- маса гранати без запалу - не більше 600 г;

- маса термобаричної суміші - не більше 310 г;

- маса розривного заряду - не більше 32 г;

- час переведення в бойове положення - 3 с;

- дальність кидка - не менше 30 м;

- висота/ширина вогняної хмари - 2 х 2,8 м;

- час існування вогняної хмари - 4 с;

- орієнтовна температура в зоні вибуху - 2500-3000°C;

- площа суцільного ураження - 5 м кв.; 

- об'єм суцільного ураження у приміщенні – 13 м куб.

Читайте також: Польща купує у США 32 новітні винищувачі F-35, щоб "позбутися довгої російської тіні"

На озброєння ЗСУ прийнято термобаричні гранати РГТ-27 03
На озброєння ЗСУ прийнято термобаричні гранати РГТ-27 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3173246
 
   
 Топ коментарі
 
Для приготовления деликатеса "кацап, запечённый в собственном блиндаже"? На вооружение ВСУ приняты термобарические гранаты РГО-27 - Цензор.НЕТ 8947
 показати весь коментар
 
Подарки для "ихтамнетов"...одобряем.. На вооружение ВСУ приняты термобарические гранаты РГО-27 - Цензор.НЕТ 2017
 показати весь коментар
 
А если заныкался в погребе, то с картошкой фри... На вооружение ВСУ приняты термобарические гранаты РГО-27 - Цензор.НЕТ 8042
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Опера́ция «Бу́ря» (хорв. Operacija Oluja, серб. Операција Олуја) - совместная военная операция армии Хорватии и 5-го корпуса армии Боснии и Герцеговины, проведённая в августе 1995 года против Сербской Краины. Результатами этой операции стала победа Хорватии и ликвидация республик Сербской Краины и Западной Боснии.
В результате операции существенно изменилась этническая карта современной Хорватии: оттуда бежали, по разным оценкам, от 200 до 250 тыс. сербов[14][15], ещё от ста[16] до нескольких тысяч гражданских сербов были убиты[17][18].
 показати весь коментар
 
Для приготовления деликатеса "кацап, запечённый в собственном блиндаже"? На вооружение ВСУ приняты термобарические гранаты РГО-27 - Цензор.НЕТ 8947
 показати весь коментар
 
 
Надо только сначала хорошенько его его напугать, что бы он сок пустил На озброєння ЗСУ прийнято термобаричні гранати РГТ-27 - Цензор.НЕТ 5566
 показати весь коментар
 
 
Температура зависока,може в кацапа печінка пережаритися.Потім фіг в ресторані приймуть На озброєння ЗСУ прийнято термобаричні гранати РГТ-27 - Цензор.НЕТ 1328
 показати весь коментар
 
 
Це тіпа мікрохвильовка, готує сєпарів з хрумкою скоринкою.
 показати весь коментар
 
 
А если заныкался в погребе, то с картошкой фри...
 показати весь коментар
 
 
Урізноманітили спосіб вбивства ворогів.Бо ф-кою якось старомодно.
 показати весь коментар
 
 
Теперь ихтамнет легким движением превращается в ихтамсовсемнет.
 показати весь коментар
 
 
А когда проведут рабочие испытания на рашистах ?
 показати весь коментар
 
 
Такие гранаты на вооружении, подразумевают специфические особенности их применения. Это в первую очередь, касается тактических приёмов и действий.
Вот на досуге и представьте их.
 показати весь коментар
 
я бы такую гранату некоторым умным политикам в очко воткнул и чеку выдернул.....
 показати весь коментар
 
 
навіщо?Хочеш премію Дарвіна на Цензорі отримати? На озброєння ЗСУ прийнято термобаричні гранати РГТ-27 - Цензор.НЕТ 5811
 показати весь коментар
 
хорошие сапоги, будем брать!

это типо, мама вызывай ментов, не вызывай, уже все одно пiзно:
-а шо, я доню спiзнилася?
-нi, ти мамо ********...
 показати весь коментар
 
Розроба та підготовка до виробництва такого виробу це 3-4 рки.
Ось так розікрав Україну "гнусний шикаладний барига"! Але мудрий нарід повірив єврейским брехням.
 показати весь коментар
 
 
Мож буде до безпілотників чіпляти, і як наступальна піде бо осколків мало
 показати весь коментар
 
Хорошая штука сепаров вычищать из помещений в городском бою
 показати весь коментар
 
могли бы сделать такую гранату и для РПГ-7, что значительно бы расширило возможность применения такого боеприпаса
 показати весь коментар
 
вот про прикрепление гранаты с УЗРГМ на магните к технике не совсем понятно. Нужно приблизиться к бронированной машине, прикрепить гранату с помощью чеки, выдернуть чеку и за 3 секунды до србататывания запала, отбежать от техники?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору