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Все про:Житомир (199) Правоохоронні органи (722) СБУ (5093) дезертирство (152)

 СБУ затримала прикордонника-дезертира, який 5 років переховувався в Росії. ФОТО

Чоловік планував повернутися в Україну і домовився, що за 300 доларів йому зроблять фальшиві документи. Але у відділенні міграційної служби його затримали співробітники СБУ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.

"У березні 2015 року військовослужбовець Житомирського прикордонного загону порушив присягу. Він після відпустки не повернувся до місця проходження служби і поїхав у РФ, де переховувався від слідства", - сказано в повідомленні.

Захотівши повернутися на батьківщину, він вирішив зробити собі фальшиві документи. Для цього дружина дезертира, колишня співробітниця МВС, запропонувала хабар головному спеціалісту регіонального управління ДМС, який за $300 мав оформити фіктивний паспорт і податковий номер.

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Для отримання документів дезертир нелегально перетнув кордон.

"Правоохоронці затримали зловмисницю і її чоловіка у відділенні Державної міграційної служби Житомирської області, куди вони прийшли, аби отримати обіцяні "документи", - повідомили в СБУ.

Провадження розслідують за ч. 4 ст. 27 і ч. 3 ст. 369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі, яка займає відповідальне становище, або вчинені за попередньою змовою групою осіб).

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СБУ затримала прикордонника-дезертира, який 5 років переховувався в Росії 01
СБУ затримала прикордонника-дезертира, який 5 років переховувався в Росії 02
СБУ затримала прикордонника-дезертира, який 5 років переховувався в Росії 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3173242
 
   
 Топ коментарі
 
Я уже раз 20 писал , но повторю в 21 , нам как воздух нужен закон о принудительном лишении гражданства с пожизненной депортацией из Украины .Вот таких мудаков после отсидки на хер в Мордор и пусть радуется руцкому жыру.
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Ще один зебіл повернувя на Батьківщину, - буде нам слуг народу вибирати!
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Срочно принять его депутатом в партию Слуга Народа! Он же за мир.
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скрывалось чучело в бандах моторыл...бешенец,***.
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Ще один зебіл повернувя на Батьківщину, - буде нам слуг народу вибирати!
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Если сам Литвин убегал с границы то что должен был делать подчиненный
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Ну может за него и клаптик зэмли в лугандоне. Клаптик зэмли и его в нагрузку.
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Ничего,вспомнит службу,лет 5 парашу будет охранять.
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и договорился, что за 300 долларов ему сделают фальшивые документы. Но в отделении миграционной службы его задержали сотрудники СБУ. ...в отделении миграционной службы...

-- значит, щас его дерибанить начнут между обеими Службами! *)
...поехал я как-то из Поляндии, на Украинскую таможню по красному коридору... -- бо на зелёном очередь стояла -- км. с 5.
-- а на красном -- ни души...
Подъехал -- простой немецкий Крайслер...
-- А чого ви сюдой їхаєте?
-- Так я ж пустой.
-- Шо, так прямо и пустой?
-- Как барабан...
-- А если проверить?
-- Зря токо время потеряете.
-- А хлопцам на сигаретки?
-- Не, не дам...

-- Пойняв. Щасливої дороги.

...короче... ... -- это было ... ...есть и будет!

...а в вашу хвалёную США, совсем недавно -- мою любимую зажигалку, таможня не пропустила!!! Хны-хны... *) ...ну как тут дальше жить?
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Срочно принять его депутатом в партию Слуга Народа! Он же за мир.
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Я уже раз 20 писал , но повторю в 21 , нам как воздух нужен закон о принудительном лишении гражданства с пожизненной депортацией из Украины .Вот таких мудаков после отсидки на хер в Мордор и пусть радуется руцкому жыру.
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а шо? в мордорі нема де приткнутись??? Там же Сібір пустує - он сім'я ликових сто років ні з ким не пересікалась
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Відкрийтк Нумбео та подивіться на індекси купівельної спроможності середньої зарплати. Якщо взяти міста мільйонники та білямільйонники, то цей індекс в Україні та раші уже практично однаковий, а відтак, не маючи громадянства та офіційного працевлаштування там гірше як тут. От і полізли назад ті, хто в кацапії був на заробітках, або думав якось влаштуватися.
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Приклад: Петербург - 44, Київ - 41. Враовуючи похибку можна вважати, що це практично однаково. А до війни між Києвом і Петербургом був розрив практично двократний!
Ось як розакрав Україну Порошенко!
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До речі між 37 і 44 опинилися міста Болгарії, Румунії, Греції, Угорщини, країн колишньої Югославії, тобто Україна вже не найбідніша, а знаходиться на рівні південно-східної частини ЄС.
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Зауважте, пачка рубліков підарашенських. Непонятний чел, хоче в Україну а рубликі навіть з собою тягає по вулиці. Типовий мелкий російський шовініст, краще б собі звєзду прибив на дурний чайник
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Це все що у них було, все, що вони там у рахє назбирати змогли за ці роки!
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Украина победит только тогда, когда на фотографиях предателей перестанут замазавать их рожи.


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