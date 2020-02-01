 СБУ затримала прикордонника-дезертира, який 5 років переховувався в Росії. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.
"У березні 2015 року військовослужбовець Житомирського прикордонного загону порушив присягу. Він після відпустки не повернувся до місця проходження служби і поїхав у РФ, де переховувався від слідства", - сказано в повідомленні.
Захотівши повернутися на батьківщину, він вирішив зробити собі фальшиві документи. Для цього дружина дезертира, колишня співробітниця МВС, запропонувала хабар головному спеціалісту регіонального управління ДМС, який за $300 мав оформити фіктивний паспорт і податковий номер.
Для отримання документів дезертир нелегально перетнув кордон.
"Правоохоронці затримали зловмисницю і її чоловіка у відділенні Державної міграційної служби Житомирської області, куди вони прийшли, аби отримати обіцяні "документи", - повідомили в СБУ.
Провадження розслідують за ч. 4 ст. 27 і ч. 3 ст. 369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі, яка займає відповідальне становище, або вчинені за попередньою змовою групою осіб).
-- значит, щас его дерибанить начнут между обеими Службами! *)
...поехал я как-то из Поляндии, на Украинскую таможню по красному коридору... -- бо на зелёном очередь стояла -- км. с 5.
-- а на красном -- ни души...
Подъехал -- простой немецкий Крайслер...
-- А чого ви сюдой їхаєте?
-- Так я ж пустой.
-- Шо, так прямо и пустой?
-- Как барабан...
-- А если проверить?
-- Зря токо время потеряете.
-- А хлопцам на сигаретки?
-- Не, не дам...
-- Пойняв. Щасливої дороги.
...короче... ... -- это было ... ...есть и будет!
...а в вашу хвалёную США, совсем недавно -- мою любимую зажигалку, таможня не пропустила!!! Хны-хны... *) ...ну как тут дальше жить?
Ось як розакрав Україну Порошенко!