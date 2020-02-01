EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Фоторепортаж
  18092  124
Все про:газ (1138) фотожаба (8326) комунальні послуги (150) Тарифи на газ (160) Слуга народу (614) Євген Брагар (1)

 Прощавай, Шарику... Прийшли з облгазу! Мудра порада "Слуги народу" у ФОТОжабах

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ".

Прощавай, Шарику... Прийшли з облгазу! Мудра порада Слуги народу у ФОТОжабах 01

Читайте також: "Слуга народу" Брагар порадив пенсіонерці заплатити за комуналку "продавши собаку, якщо той елітної породи". ВIДЕО

Прощавай, Шарику... Прийшли з облгазу! Мудра порада Слуги народу у ФОТОжабах 02

Читайте також: "Довбо#б": "слуга народу" Лерос про пораду свого однопартійця Брагара продати собаку, щоб оплатити комуналку

Прощавай, Шарику... Прийшли з облгазу! Мудра порада Слуги народу у ФОТОжабах 03

Прощавай, Шарику... Прийшли з облгазу! Мудра порада Слуги народу у ФОТОжабах 04

Прощавай, Шарику... Прийшли з облгазу! Мудра порада Слуги народу у ФОТОжабах 05

Прощавай, Шарику... Прийшли з облгазу! Мудра порада Слуги народу у ФОТОжабах 06

Читайте також: Я недавно в політиці, не навчився відповідати на чутливі питання, - Брагар попросив вибачення за пораду продати собаку, щоб оплатити комуналку


Прощавай, Шарику... Прийшли з облгазу! Мудра порада Слуги народу у ФОТОжабах 07
Прощавай, Шарику... Прийшли з облгазу! Мудра порада Слуги народу у ФОТОжабах 08
Прощавай, Шарику... Прийшли з облгазу! Мудра порада Слуги народу у ФОТОжабах 09
Прощавай, Шарику... Прийшли з облгазу! Мудра порада Слуги народу у ФОТОжабах 10Прощавай, Шарику... Прийшли з облгазу! Мудра порада Слуги народу у ФОТОжабах 11
Прощавай, Шарику... Прийшли з облгазу! Мудра порада Слуги народу у ФОТОжабах 12
Прощавай, Шарику... Прийшли з облгазу! Мудра порада Слуги народу у ФОТОжабах 13
Прощавай, Шарику... Прийшли з облгазу! Мудра порада Слуги народу у ФОТОжабах 14
Прощавай, Шарику... Прийшли з облгазу! Мудра порада Слуги народу у ФОТОжабах 15
Прощавай, Шарику... Прийшли з облгазу! Мудра порада Слуги народу у ФОТОжабах 16
Прощавай, Шарику... Прийшли з облгазу! Мудра порада Слуги народу у ФОТОжабах 17
Прощавай, Шарику... Прийшли з облгазу! Мудра порада Слуги народу у ФОТОжабах 18
Прощавай, Шарику... Прийшли з облгазу! Мудра порада Слуги народу у ФОТОжабах 19

Прощавай, Шарику... Прийшли з облгазу! Мудра порада Слуги народу у ФОТОжабах 20
Прощавай, Шарику... Прийшли з облгазу! Мудра порада Слуги народу у ФОТОжабах 21
Прощавай, Шарику... Прийшли з облгазу! Мудра порада Слуги народу у ФОТОжабах 22

Прощавай, Шарику... Прийшли з облгазу! Мудра порада Слуги народу у ФОТОжабах 23

Прощавай, Шарику... Прийшли з облгазу! Мудра порада Слуги народу у ФОТОжабах 24

Більше фотошопів дивіться тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3173241
 
   
 Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
"Немає такої ситуації з якої зекоманда не вийшла б з ганьбою" - це вже АКСІОМА!!!
 показати весь коментар
 
 
95 ий не змогли виконати обіцяне - дли людям над собою поржати, какая разніца -рейтинг стоїть...
 показати весь коментар
 
СобакоЛомбард!Деньги под залог собак любых пород, срочный выкуп любых собак, в том числе проблемных и на бляхах!
 показати весь коментар
 
 
Чувак своей ремаркой в историю вошел...хоть и не с той сторони...
 показати весь коментар
 
 
Навіть не сумнівалась, що сьогодні буде собачий день. Одразу видно, що фотожабери собак *******, справжній політ творчості. Давно такого не було. Фотожаберам респект та подяка! Прощавай, Шарику... Прийшли з облгазу! Мудра порада "Слуги народу" у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 888
 показати весь коментар
 
 
ой накажут пацана ,,, Зате керівниця Слуго- не -лошат Кравчук молодець - наказала йому краще законотворчістю займатись! Бугага, ото ідіоти один другого кращий...
 показати весь коментар
 
 
терміново в платіжки запустити переведення боргу в поголів'я домашніх елітних тваринок. розписати по прайсу - доручити міністру фінансів
 показати весь коментар
 
Вот вы смеетесь, а МВФ уже утвердил официальный логотип новой валюты @ в которой будет давать кредиты правительству Зеленского.
 показати весь коментар
 
Объявление на столбе (анекдот сов.периода): "Пропала собака, пудель, белый, ****,...
падла - как я ненавижу эту страну."
 показати весь коментар
 
Ахахах))) Я вам скажу, єдина користь від існування нєлоха і його дегенератів-слуг наріду - це кількість мемів, що ці зебіли генерують в день
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоФоторепортаж
 
 
 
 
 
 вгору