 Прощавай, Шарику... Прийшли з облгазу! Мудра порада "Слуги народу" у ФОТОжабах

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падла - как я ненавижу эту страну."
Серый Кардинал@slevo4kin
Корейский ресторан готов купить Брагара.