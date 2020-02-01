 Голову чоловіка в пакеті виловили з Дніпра на Оболоні. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
"Близько 14:00 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що двоє рибалок виловили пакет, у якому була голова чоловіка. На місце негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та Оболонського управлінь поліції, судово-медичний експерт і рятувальники", - сказано в повідомленні.
Берег обстежили кінологи, акваторію затоки - водолази і співробітники річкової поліції.
Слідчі відкрили провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі та розшукові дії, щоб встановити обставини, а також осіб, причетних до смерті чоловіка.
...ничто не ново в этом Мире...*)
Звучат фанфары. Дело раскрыто. Медальку Авакову
Завіса
1 февраля 2020 года. Я тебе отвечаю...
...собрались тут шутники -- об жизни пошутить...
А кто сейчас серьёзней всех в Украине? ...не мне тебе пальцем тыкать... ...думай-сам!
Или это "реформированная" полиция мышей ловить не хочет, или я не понимаю шо вообще с безопасностью граждан у нас происходит. Но то шо сейчас происходит - мне сильно не нравится.
Роп-6 раньше был у моста Патона.
Туды с поплавка часто наведывался Берднык.
Давненько, правда.
Такой многообещающий заголовок, а с фото обманули. Жульё!