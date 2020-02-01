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Все про:Київ (6910) Нацполіція (8919) Правоохоронні органи (722) вбивство (2047)

 Голову чоловіка в пакеті виловили з Дніпра на Оболоні. ФОТО

Біля затоки "Собаче гирло" в Оболонському районі двоє рибалок виловили пакет, у якому була голова чоловіка. За попередніми даними, це голова чоловіка 60-70 років.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

"Близько 14:00 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що двоє рибалок виловили пакет, у якому була голова чоловіка. На місце негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та Оболонського управлінь поліції, судово-медичний експерт і рятувальники", - сказано в повідомленні.

Берег обстежили кінологи, акваторію затоки - водолази і співробітники річкової поліції.

Слідчі відкрили провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі та розшукові дії, щоб встановити обставини, а також осіб, причетних до смерті чоловіка.

Голову чоловіка в пакеті виловили з Дніпра на Оболоні 01
Голову чоловіка в пакеті виловили з Дніпра на Оболоні 02
Голову чоловіка в пакеті виловили з Дніпра на Оболоні 03
Голову чоловіка в пакеті виловили з Дніпра на Оболоні 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3173240
 
 
 Топ коментарі
 
Каких там лиц, причастных к смерти??? Шо за фантазии?! Ясно же- чистейшее самоубийство! А главное, что возраст- как раз для суицида!
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что бы не быть на месте головы
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отрезал голову себе положил в пакет и выбросил в днепр - оригинально
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Для того чтобы уточнить, на месте ли голова... Мужскую голову в пакете выловили из Днепра на Оболони - Цензор.НЕТ 6653
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Каких там лиц, причастных к смерти??? Шо за фантазии?! Ясно же- чистейшее самоубийство! А главное, что возраст- как раз для суицида!
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отрезал голову себе положил в пакет и выбросил в днепр - оригинально
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Я полагаю, что сначала таки пакет надел на голову. В этом случае- одним движением меньше. Должен был успеть добросить пакет до Днепра. А шо? В состоянии аффекта!
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После сегодняшнего перла о продаже собачек породистых(!), для оплаты за коммуналку, я полагаю, что я разбираюсь во всем, даже состояниях аффектов. Не шучу.
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Главно, шо взяток нихто не берёт -- токо борзыми щенками... *)
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Ты моряк, матрос, или пират? -- ...шо-то ты сильно больно шибко разбираешься в состояниях аффектов, для приличного человека, Андрюха...*)
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ой! в якісь книжці про піратів був такий епізод - пєрсонажу мечем зтяли голову, а він пройшов так повз шєрєнгу полонених, і тим врятував їм життя
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...та и коммунистов такое было, в их ней Героике -- после героической смерти -- убитое тело, слегка приподнималось над сценой и говорило: Умираю за Революцию!

...ничто не ново в этом Мире...*)
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Вот! Ещё одно доказательство! Благодарю, за поддержку моей версии!
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На военном объекте часовой после предупредительного выстрела, сделал выстрел на поражение, нарушитель пробежал 30 метров и рухнул, огнестрельное ранение сердца, в состоянии аффекта он пробежал 30 метров, эксперты дали вердикт, что это возможно.
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Вот! И ещё одно доказательство! Уже со стороны экспертов-криминалистов!
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вєнозная сістєма ног служит дополнітєльним сєрцем - остановілось сєрцебійєнійє - бєгі
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Обезглавленная курица довольно проворно бегает.
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Не выбросил, а засунул в рыбачью сеть.
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Мусорам нужно объявить план "НажЫвка" и арестовать всех рыбаков киевской и прилегающих областей. Если "хорошенько" допросить, по-любому кто-то сознается. Если допросить "с пристрастием" - сознаются все.
Звучат фанфары. Дело раскрыто. Медальку Авакову
Завіса
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России ещё понадобилась днепровская вода,зачем этому двуглавому образованию давать на оккупированный Московией украинский Крым.? В Совфеде РФ назвали "здравой" идею о продаже воды в Крым
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Віддайте Верховній Раді - може хоч одна буде.
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не могу согласиться!!голов там как раз более чем достаточно!!(не мешало бы и сократить)а вот с вместимостью мозгов в этих головах как раз и есть ещё та проблема!! Голову чоловіка в пакеті виловили з Дніпра на Оболоні - Цензор.НЕТ 4782 Голову чоловіка в пакеті виловили з Дніпра на Оболоні - Цензор.НЕТ 6538 Голову чоловіка в пакеті виловили з Дніпра на Оболоні - Цензор.НЕТ 6819
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Аваков буде робити вигляд, що шукає. Потім звинуватить Дугарь чи Кузьменко...
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Аваков, шо б ты знал -- скоро Власть брать будет! -- да так, шо вы ещё о Бубочке пожалеете... ...из а Порохом заплачете.

1 февраля 2020 года. Я тебе отвечаю...
...собрались тут шутники -- об жизни пошутить...
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Є сумніви, що візьме. Коломойський цього не допустить.
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Хы... -- Али... -- я с тебя смеюся...*) (без обидок) -- Зеля -- это Мальчик для битья... -- потом придут серьёзные Люди.
А кто сейчас серьёзней всех в Украине? ...не мне тебе пальцем тыкать... ...думай-сам!
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Все так пр серйозних людей, але Женці вони непотрібні.
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Такого разгула бандитизма и такой высокой статистики преступлений у нас не было даже в лихие 90е годы!
Или это "реформированная" полиция мышей ловить не хочет, или я не понимаю шо вообще с безопасностью граждан у нас происходит. Но то шо сейчас происходит - мне сильно не нравится.
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Бухали на ропе, вот и добухались
Роп-6 раньше был у моста Патона.
Туды с поплавка часто наведывался Берднык.
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а, так то в чєртє города Київ. Тільки таке там і клює - на макуху. Перше правило грібніка - найшов труп - проходь мімо
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На тесто там лящей тягал.
Давненько, правда.
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Бойко? Рабинович? Портнов? Не томите, кто?
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я думаю аваков быстро раскроет это самоубийство
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ЦензорНет: из Днепра выловили мужскую голову в пакете.ФОТО.
Такой многообещающий заголовок, а с фото обманули. Жульё!
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А,хіба, це перший плавун? Скільки там самогубців стрибнуло з містка? Нова поліція дозволяє ще й стрибати без голови? Браво містер Аннаков. Дресура на вищому песиголовському рівні.
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