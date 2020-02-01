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Все про:хабар (2880) Житомирщина (501) лікарі (300) операція Об'єднаних сил (2012) інвалідність (20)

 Лікар на Житомирщині вимагав $1000 у бійця ЗСУ за призначення групи інвалідності. ФОТО

У Житомирській області поліцейські затримали лікаря за вимагання хабара в учасника бойових дій, який зазнав поранення на сході країни.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області, інформує Цензор.НЕТ.

1 лютого слідчі Головного управління Нацполіції спільно із співробітниками УСБУ в Житомирській області під процесуальним керівництвом прокуратури затримали лікаря, який входить до військово-лікарської комісії військового госпіталю. Чоловік вимагав та одержав неправомірну вигоду за сприяння в призначенні групи інвалідності учаснику операції Об'єднаних сил, який зазнав поранення в зоні бойових дій.

Лікар на Житомирщині вимагав $1000 у бійця ЗСУ за призначення групи інвалідності 01
Лікар на Житомирщині вимагав $1000 у бійця ЗСУ за призначення групи інвалідності 02

Дивіться також: Прикордонник погорів на хабарі начальству в 20 тис. за збереження місця служби, - ДБР. ФОТОрепортаж

Правоохоронці задокументували протиправні дії 33-річного лікаря і затримали його відразу після одержання неправомірної вигоди в розмірі тисячі доларів США в службовому кабінеті. Наразі тривають слідчі дії. Гроші вилучено.

Попередня правова кваліфікація події - ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. За вказані протиправні дії законодавством визначено кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 10 років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3173218
 
 
 Топ коментарі
 
ці комісії - суцільний жах..наприклад, людей без кінцівок змушують регулярно підтверджувати групу..питання..ми ящірки..? чи лікарі у комісіях не знають про не можливість відростання рук чи ніг..? бабло бабло бабло..
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що змінилось в цій країні з 2014 року? Корупція як була так і процвітає. Безробіття процвітає, відсутність доріг, шалені ціни, відсутність роботи, в людей купа боргів. В нас мирає значо більше ніж народжується!!!! Врач на Житомирщине требовал $1000 у бойца ВСУ за назначение группы инвалидности - Цензор.НЕТ 1312
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А боєць - красава! Вам тисячу у.о.? Без проблем, зараз принесу! І побіг у поліцію... Будь моя воля, віддав би йому 1000 у.о. як премію від держави за принциповість...
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Боец поступил правильно,заявиви об этой сатанистке в полицию. Ну, а что скажет Министерство Здравоохранения Украины о своих сотрудниках? Они же распинаются о том какая у них медицина классная.
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Да нет ,они бедные,несчастные врачи-рвачи..Машина у них без крыши,телефон без кнопок, сыр в холодильнике и тот с плесенью. А Вы их за какую то мизерную плату за непосильные труды осуждаете.
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що змінилось в цій країні з 2014 року? Корупція як була так і процвітає. Безробіття процвітає, відсутність доріг, шалені ціни, відсутність роботи, в людей купа боргів. В нас мирає значо більше ніж народжується!!!! Врач на Житомирщине требовал $1000 у бойца ВСУ за назначение группы инвалидности - Цензор.НЕТ 1312
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чому з 2014? планомірне скорочення населення почалося ще з Кучми
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то так до слова прийшлось. А так планомірне скорочення ще з 90-х. Правда за минулий рік взагалі мінус 230 000. Вже цілими обласними центрами почали вимирати...
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То есть, олигархи, хотят уничтожить рабочие руки, которые создают им материальные блага? Я ничего не перепутал?
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а навіщо олігархам 40 лимонів населення з яких понад 11 лимонів пенсіонери?
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А ты считаешь, что "рабочие руки" - это сферическое тело в вакууме?
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а політика держави направлена на що? І загалом де людям працювати тут в Україні? Чи гадаєш німці з чехами такі дурні що збільшили квоти на наших спеціалістів?
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Ті, кого у всьому світі називають як мафіозі в нас з сором'язливої подачі влади називають олігархами. Підконтрольні мафії ЗМІ не хочуть писати про злочинну українську мафію, хіба що деколи про неї згадують переіменовуючи злочинців в олігархат.Лікар на Житомирщині вимагав $1000 у бійця ЗСУ за призначення групи інвалідності - Цензор.НЕТ 2582
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С такими медиками надо поступать так: вывезти в посадку и раздробить кисти рук, локтевые суставы и коленные чашечки, пусть с него колеги-медики требуют $1000 за инвалидность.
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ці комісії - суцільний жах..наприклад, людей без кінцівок змушують регулярно підтверджувати групу..питання..ми ящірки..? чи лікарі у комісіях не знають про не можливість відростання рук чи ніг..? бабло бабло бабло..
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"какикх тебе реформ не хватает?", - не пригадуете чиї ці слова? Наберіть і порадійте. Єдина реформа яка працює на УРА. Це безвіз, он скільки народу виїхало за кордон, а багато хто вже і отримав паспорти там.
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" Реформував міліцію " - результат натепер не вражає позитивом . " Реформував медицину " - результат той же . Була надія на нову владу , але чим далі , тим поволі ця надія згасає ... . Мабуть корупція в Україні - це вже як дихання повітрям для чиновника будь якого рівня , а в лікарнях , так взагалі - починаючи з порога-регістратури .
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А при чём Порох к каким то комиссиям ,, он что , врач ?? .? Реформу начала делать Супрун ,, за что и поплатилась ... .
Дело в том что при реформах меняется стиль , подходы , методы работы и др . Но желание наживы у реформируемых ,никуда не исчезает . Никакая реформа это не исправит , это ( коррупция ) -древнейшая , неизлечимая болячка человечества . К сожалению Украину эта болезнь поразила сильнее многих стран , в мире . !! Лечение длительное и болезненное , но полностью организм всё равно не излечивается . И не говорите что смертная казнь -" вылечит ",, нет , она лишь "остановит прогресс болезни , и начнёт ремиссию" .
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"за что и поплатилась"
ні..вівці не вміють давати здачі..вони або гинуть під ножем різника, або, у кращому випадку, просто розбігаються..що ми і бачимо зараз..
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Супрун нужно было - давать сдачи ? Каким образом ? Лікар на Житомирщині вимагав $1000 у бійця ЗСУ за призначення групи інвалідності - Цензор.НЕТ 4710 .
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це було фігурально сказано..відплату за нищення дохлої медицини вона не отримала..а піпл отримав ще меншу можливість скористатися навіть цією дохлою..але не віддячив..дикі чечени вміють за таке дякувати, а цивілізовані українці вже забули як це..
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Вот странно, ВОЗ считает, мед.реформу Супрун довольно успешной. Или тут тоже всемирный сионистский заговор?
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не виключаю симбіотичного інтересу багатьох сторін..
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Ворлоны и мембарци тоже в "заинтерисованых"?
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це якісь ваші родичі..? до речі які успіхи реформи..? вони мають бути в цифрах..померло на надцять процентів менше інфартників, роженець..подовжилось на надцять років життя онкохворих..не зафіксовано більше випадків сказу..де це..?
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Медреформа завершена? Нет. А здоровье нации можно повысить по щелчку пальцев? Тоже нет. А какие цифры были заложены в обосновании медреформы? (да, да, такой документ тоже существует!) А когда запланировано достичь этих результатов? Не читали, не знаем, но осуждаем! Где то я это уже слышал...
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якщо хворого треба транспортувати не 20 км, а 150 км..а швидка взагалі не їде, то результати повинні бути видко з самого початку..
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"А какие цифры были заложены в обосновании медреформы? "
будь ваша ласка..ограніченному і тупому совку-малоросу, посилання..і я відчеплюся..чесно..
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Лично я, видел сей документ в МОЗ. Есть ли он в инете, не знаю. Подойди в МОЗ, шо на Груше, там точно есть.
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Кстати, по поводу опорных больниц и времени приезда скорой, там тоже есть.
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Я не сперечаюсь..але шось дохне народ нерозумний..та все більше дуже рано..брат жінки - 44, кума - 44..друг дитинства - 48..і усе якось останні кілька років..друг дитинства інфаркт - 46..на щастя оклигав..
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Не правильный образ жизни, неправильное питание, вредные привычки, плюс стресс - все старо как мир, и понятно. А кто, последний раз, и когда проходил диспансеризацию?
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Ну я , хрен его знает , в каком , совсем уж Богом забытом селе ты живёшь , если не можешь воспользоваться медицинскими услугами . Я лично пользуюсь свободно ,, по крайней мере , хуже чем было - до Супрун , сейчас не стало уж точно . Лікар на Житомирщині вимагав $1000 у бійця ЗСУ за призначення групи інвалідності - Цензор.НЕТ 8128 .

Она не успела провести и третью часть задуманного , как уже навесили на неё всех собак . " Рехворма не вдалась " ,, да она никогда и не удастся , если - через день менять её разработчиков .
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я особисто послугами державної медицини майже не користуюсь..але знаю людей які постраждали від деяких "прогресивних" нововведень..
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я знаю точно.. шо фахівці першої та другої ланок в полїклїнїцї, яку я часом відвідую, ненавидять один одного!
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Лечение простое, но очень опасное и болезненное. Только попробуй оторвать от кормушки сотни тысяч прикорытников, заставь их кардинально изменить свой образ жизни и способ добычи ресурсов на эту самую жизнь. Так они тебя проклянут, обозвут злодеем, бандитом, диктатором, душегубом. А самое главное, что миллионы пересичных посмотрят ящик, подхватят эти обвинения и закончится все это увольнением а то и физическим выпиливанием реформатора.

Вот тебе примеры:
1. Начала делать Супрун реформы медицины, так ее и "доктором Смерть" обзывали, и американской шпионкой, и всячески травили.
2. Задумали зеленые открыть рынок земли, так тут же понабежала куча крикунов и начали орать "земля не товар", "не продавайте народную землю злым заокеанским империалистам".
3. Провел Дубилет перепись инновационным способом, сэкономив кучу бабла, так придворные социологи из Академии наук чуть его не сожрали. Потому что у них на эти четыре миллиарда из бюджета уже были виды. А тут такой облом.
4. У самой Академии наук несколько раз пытались отобрать кучу земли и недвижки, которую они просто сдают коммерсам, а денежки ложат в карман? Прикорытники сразу же начинали орать - убиваете отечественную науку. При том, что главе академии сейчас за 100 лет. Какая нафиг наука в таком возрасте?
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Только попробуй оторвать от кормушки сотни тысяч прикорытников, заставь их кардинально изменить свой образ жизни и способ добычи ресурсов на эту самую жизнь. Так они тебя проклянут, обозвут злодеем, бандитом, диктатором, душегубом.)))
Вот вот , и я о том же ! Лікар на Житомирщині вимагав $1000 у бійця ЗСУ за призначення групи інвалідності - Цензор.НЕТ 1549 .
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Напарнику 3 группу дали.Тоже без стопы.2ю - неее,а вдруг вырастит.
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Этого врача взять и на передовую, пусть там повоюет.
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Врач наверное не рад что взял эти деньги,а мечтал наверное купить машину,чтобы врачевать на дому.
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Ага,шоб на машине ездить в зону ООС памагать ВСУ,ещё скажи.
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Самый оптимальный вариант должен быть для него.А с нашими судами скорее всего,как обычно - под залог и иди себе нах...
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А какое ранение было? Может там просто зад поцарапало? Не стал бы медик вымогать при явном наличии инвалидства.
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если это царапина - а просто сказать , что тебе не положенно и не вымогать врач не мог? ну так пусть и не обижаеться!
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Таких только на разминирование.По другому не дойдет.
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Отстрелить скоту ноги, и в медкарте написать- здоров.
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сученка канечно не закроют , но возможно выгонят , коллеги сученка будут немного грустить
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запретить заниматься медицинской практикой пожизненно. мне всегда были противны люди получающие образование не за призванием, а для того, чтобы зарабатывать как можно больше бабла.
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Відкупиться, с...ука, видно, не з одного вже здирав бабло, але може все-таки "нагодують.
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Дорогой врач обычно 500$ хватает и пенсия потом хорошая …
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Врач?А инвалидность то назначает комиссия и каждый имеет из взятки свою долю.Правильнее было бы говорить не врач а группа врачей.
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Они требуют от всех; а все охотно дают, чтоб уволиться по болячке от службы...
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