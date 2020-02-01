 Лікар на Житомирщині вимагав $1000 у бійця ЗСУ за призначення групи інвалідності. ФОТО

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області, інформує Цензор.НЕТ.
1 лютого слідчі Головного управління Нацполіції спільно із співробітниками УСБУ в Житомирській області під процесуальним керівництвом прокуратури затримали лікаря, який входить до військово-лікарської комісії військового госпіталю. Чоловік вимагав та одержав неправомірну вигоду за сприяння в призначенні групи інвалідності учаснику операції Об'єднаних сил, який зазнав поранення в зоні бойових дій.
Правоохоронці задокументували протиправні дії 33-річного лікаря і затримали його відразу після одержання неправомірної вигоди в розмірі тисячі доларів США в службовому кабінеті. Наразі тривають слідчі дії. Гроші вилучено.
Попередня правова кваліфікація події - ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. За вказані протиправні дії законодавством визначено кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 10 років.
Дело в том что при реформах меняется стиль , подходы , методы работы и др . Но желание наживы у реформируемых ,никуда не исчезает . Никакая реформа это не исправит , это ( коррупция ) -древнейшая , неизлечимая болячка человечества . К сожалению Украину эта болезнь поразила сильнее многих стран , в мире . !! Лечение длительное и болезненное , но полностью организм всё равно не излечивается . И не говорите что смертная казнь -" вылечит ",, нет , она лишь "остановит прогресс болезни , и начнёт ремиссию" .
ні..вівці не вміють давати здачі..вони або гинуть під ножем різника, або, у кращому випадку, просто розбігаються..що ми і бачимо зараз..
будь ваша ласка..ограніченному і тупому совку-малоросу, посилання..і я відчеплюся..чесно..
Она не успела провести и третью часть задуманного , как уже навесили на неё всех собак . " Рехворма не вдалась " ,, да она никогда и не удастся , если - через день менять её разработчиков .
Вот тебе примеры:
1. Начала делать Супрун реформы медицины, так ее и "доктором Смерть" обзывали, и американской шпионкой, и всячески травили.
2. Задумали зеленые открыть рынок земли, так тут же понабежала куча крикунов и начали орать "земля не товар", "не продавайте народную землю злым заокеанским империалистам".
3. Провел Дубилет перепись инновационным способом, сэкономив кучу бабла, так придворные социологи из Академии наук чуть его не сожрали. Потому что у них на эти четыре миллиарда из бюджета уже были виды. А тут такой облом.
4. У самой Академии наук несколько раз пытались отобрать кучу земли и недвижки, которую они просто сдают коммерсам, а денежки ложат в карман? Прикорытники сразу же начинали орать - убиваете отечественную науку. При том, что главе академии сейчас за 100 лет. Какая нафиг наука в таком возрасте?
Вот вот , и я о том же ! .