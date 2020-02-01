EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Київські новини, Суспільство
  4212  116
Все про:Київ (6910) мусульмани (53) традиції (16)

 У Всесвітній день хіджабу мусульманки України організували акцію в Києві. ФОТОрепортаж

У центрі Києва відбувається акція Всеукраїнської асоціації мусульманок з нагоди Всесвітнього дня хіджабу.

Про це повідомляє кореспондент Громадського радіо, інформує Цензор.НЕТ.

На акцію зібрались близько двох десятків учасниць. Біля "Хрещатик Плаза" активістки Всеукраїнської асоціації мусульманок дарують квіти жінкам, які проходять  вулицею.

За словами учасниць акції, так вони нагадують жінкам про те, що справжня сила і краса жінок в скромності. Напередодні асоціація мусульманок запустила флешмоб в соціальних мережах.

"Наша мета — розвінчати стереотипи про мусульманок, яких часто сприймають як замкнутих та пригнічених жінок. Хочемо показати, що носити хіджаб – це красиво та гідно", — каже одна з активісток.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У вільній країні такі методи неприйнятні, - муфтій Ісмагілов розкритикував поліцію, що перевіряла документи біля мечеті в Києві. ФОТОрепортаж

Всесвітній день хіджабу відзначають 1 лютого. День покликаний боротися зі стереотипами та упередженнями щодо ісламу та мусульманок через роз’яснення, здебільшого немусульманам, суті традиційного вбрання послідовниць Ісламу. В Україні сім років поспіль відбуваються різні заходи, присвячені цій даті: зустрічі, лекції, круглі столи тощо.

Хіджаб – це один із головних атрибутів жіночого одягу в мусульманському світі.

У Всесвітній день хіджабу мусульманки України організували акцію в Києві 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналісти-розслідувачі опублікували секретні документи китайської влади про "табори перевиховання" мусульман

У Всесвітній день хіджабу мусульманки України організували акцію в Києві 02
У Всесвітній день хіджабу мусульманки України організували акцію в Києві 03
У Всесвітній день хіджабу мусульманки України організували акцію в Києві 04
Фото: hromadske.radio

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3173213
 
   
 Топ коментарі
 
Те кто носят оковы, частенько говорят, что это красиво и достойно.
Если у человека нет права выбора, никакого достоинства здесь нет и быть не может.
 показати весь коментар
 
Українки носили хусточки, а мокшанки какошнікі.
Кокошніки були для того, щоб розпарені вші не падали в щі....
 показати весь коментар
 
В общем, если не хотите носить вышиванки, то будете носить хиджабы. Или косоворотки.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Тепер Іріна буде розповідати хто і як повинен вдягатись в Україні!
 показати весь коментар
 
Татары живут в Татарстане. А у нас живут украинцы. Украинцы должны диктовать условия, а не татары. Всё.
 показати весь коментар
 
 
Дуркувата кацапка, татари живуть в Криму, а Крим-Україна.
 показати весь коментар
 
Нехер в ритуальных тряпках лазить по улицам.

Есть общепринятые нормы приличия...
 показати весь коментар
 
 
Крымские и казанские татары это разные народы. И язык у них разный. До революции азербайджанцев и многих других тоже называли татарами.
 показати весь коментар
 
 
В Иране, Афганистане, Пакистане до 70-х годов, барышни как то обходились без этой атрибутики.
Ходили себе в обычной одежде.
И только после того, как власть в этих странах, перешла к радикальным исламистам, там появился хиджаб, как обязательная форма одежды для женщин.
И это при том, что в Коране, никаких подобных ограничений нет.
И что характерно, супруги девчонок, которые раздают цветы, традиционную мусульманскую одежду не носят.
 показати весь коментар
 
 
Образованные, современные женщины Турции, Ирана, ОАЭ ... избавляются от хиджаба. А мы перенимаем. Во "Всемирный день хиджаба" мусульманки Украины организовали акцию в Киеве - Цензор.НЕТ 9900
 показати весь коментар
 
 
Перестаньте голити голови своїм жінкам в наш час і слідкуйте за собою.
 показати весь коментар
 
 
******* твари - попробуй кто в мусульманской стране пройти без ихней ******* замотки - бросят в тюрьму...

а здесь мразота ещё и акции проводит.

прочему законодательно не запрещена ритуальная срань на улицах?!!

тошнит от всего этого гавна...
 показати весь коментар
 
 
В Києві, на Хрещатику, на Різдво 7 січня стояли намети Асоціації Мусульман України в яких етнічні українці-мусульмани (з бородами) роздавали мусульманські інформаційні брошюрки і книжечки. Я набрав собі з сім штук різних. Їх центр розташовується в м.Київ, проспект Перемоги 67.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоКиївські новини
 
 
 
 
 
 вгору