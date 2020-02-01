 Монтян зустрілася із терористом Дубовим: "Донецьк - чистий, доглянутий, інтелектуальний. Київ - смітник". ФОТО

Про це написав блогер Денис Казанський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Тетяна Монтян відвідала ОРДЛО, де заявила, що "Донецьк - чистий і доглянутий, а Київ - смітник". Але вибирає для життя вона, зрозуміло,"смітник". Як й інші свідки "чистого і доглянутого Донецька", які звідти розбіглися, хто в Москву, хто в Крим, хто до Києва", - зазначив він.

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За інформацією видання "Апостроф", Монтян брала участь у пропагандистській програмі бойовиків "ОплотТВ" на місцевому телебаченні. З нею в студії перебував колишній "міністр ДНР" Олександр Кофман.

"Тетяна з 2014 року - наш відданий друг і союзник", - заявив Кофман.

Нагадаємо, в грудні 2014 року Монтян побувала з "дружнім візитом" у терористів на Донбасі. Серед іншого, вона зустрічалася і дружньо поспілкувалася з одним з ватажків місцевих терористів, командиром бригади "Привид" Олексієм Мозговим. У квітні 2015 року його знову вирушила "в гості" до терористів. Цього разу в Донецьк, де також дружньо зустрілася з "міністром ДНР" Олександром Тимофєєвим.

У 2014 році Монтян балотувалася в депутати Верховної Ради у 212-му виборчому округу (Дарницький район Києва) і посіла друге місце з 19,69% голосів.

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У 2015 році була висунута кандидатом на виборах міського голови Києва і в Київську міськраду, посіла в 1-му турі виборів міського голови 12-е місце, набравши 1,73% голосів виборців (15 084 осіб).