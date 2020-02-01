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Все про:Донецьк (550) Монтян (3) тероризм (2154)

 Монтян зустрілася із терористом Дубовим: "Донецьк - чистий, доглянутий, інтелектуальний. Київ - смітник". ФОТО

Скандальна юристка і фанатка "русского міра" Тетяна Монтян укотре з'їздила до окупованого Донецька для зустрічі з представниками терористів "ДНР".

Про це написав блогер Денис Казанський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Тетяна Монтян відвідала ОРДЛО, де заявила, що "Донецьк - чистий і доглянутий, а Київ - смітник". Але вибирає для життя вона, зрозуміло,"смітник". Як й інші свідки "чистого і доглянутого Донецька", які звідти розбіглися, хто в Москву, хто в Крим, хто до Києва", - зазначив він.

Монтян зустрілася із терористом Дубовим: Донецьк - чистий, доглянутий, інтелектуальний. Київ - смітник 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Монтян прикордонникам, які затримали її на кордоні з Польщею: "Прийде Росія і вас усіх повісить на телеграфних стовпах, я буду цьому дуже рада". ВІДЕО

За інформацією видання "Апостроф", Монтян брала участь у пропагандистській програмі бойовиків "ОплотТВ" на місцевому телебаченні. З нею в студії перебував колишній "міністр ДНР" Олександр Кофман.

"Тетяна з 2014 року - наш відданий друг і союзник", - заявив Кофман.

Нагадаємо, в грудні 2014 року Монтян побувала з "дружнім візитом" у терористів на Донбасі. Серед іншого, вона зустрічалася і дружньо поспілкувалася з одним з ватажків місцевих терористів, командиром бригади "Привид" Олексієм Мозговим. У квітні 2015 року його знову вирушила "в гості" до терористів. Цього разу в Донецьк, де також дружньо зустрілася з "міністром ДНР" Олександром Тимофєєвим.

У 2014 році Монтян балотувалася в депутати Верховної Ради у 212-му виборчому округу (Дарницький район Києва) і посіла друге місце з 19,69% голосів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль наповнює людьми новий "обмінний фонд" на території ОРДЛО, - "Схід-SOS"

У 2015 році була висунута кандидатом на виборах міського голови Києва і в Київську міськраду, посіла в 1-му турі виборів міського голови 12-е місце, набравши 1,73% голосів виборців (15 084 осіб).

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3173209
 
   
 Топ коментарі
 
Он такой же ухоженный, как твоя, мудян, старческая мармыза! Монтян встретилась с террористом Дубовым: "Донецк - чистый, ухоженный, интеллектуальный. Киев - помойка" - Цензор.НЕТ 4615
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Будет очень важным советником Зели...
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Рашизм головного мозга.
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Eugene Boyko

Дві харі у парі.Дуже схожі пики - близнюки, тобто двійнята... Монтян зустрілася із терористом Дубовим: "Донецьк - чистий, доглянутий, інтелектуальний. Київ - смітник" - Цензор.НЕТ 4132
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Це б в ряді випадків вирішило багато проблем, але це тільки у кіно все так просто... Монтян зустрілася із терористом Дубовим: "Донецьк - чистий, доглянутий, інтелектуальний. Київ - смітник" - Цензор.НЕТ 795
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...але ж інколи нещасні випадки трапляються? Монтян зустрілася із терористом Дубовим: "Донецьк - чистий, доглянутий, інтелектуальний. Київ - смітник" - Цензор.НЕТ 4734
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А у нас що, не у кіно? Он заїзджий сєпар поліцейських постріляв у столиці, і підтюпцем втік. Кіно...Монтян зустрілася із терористом Дубовим: "Донецьк - чистий, доглянутий, інтелектуальний. Київ - смітник" - Цензор.НЕТ 577
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ПОЧЕМУ ЭТУ СЕПАРСКУЮ СУКУ НЕ ВОЗЬМУТ ЗА ОДНО МЕСТО И НЕ ПОСАДЯТ !!!!!!! В РОССИИ ЭТА ПОДСТИЛКА УЖЕ БЫ ЛЕТ ДЕСЯТЬ ЛЕС ВАЛИЛА,А ЗДЕСЬ ТИШЬ И БЛАЖЬ !!!
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В Раше. эта "подстилка" бывает 2-3 раза в год, да и ниче так. Ты почитай что он о Крымском мосте писала. Там ее расстрелять должны.
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Это немытое существо кроме улицы Артема нигде не было.
А сколько недостроенных высоток, бизнес-центров, магазинов,
сколько достроенных но брошенных это падло не видело?
На соседней улице район Пожарки до сих пор стоит огороженная площадка строительства метро (не магазин а метро). Магазин кстати закрыт.
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Я б здивувався, якби був відчинений...

Монтян зустрілася із терористом Дубовим: "Донецьк - чистий, доглянутий, інтелектуальний. Київ - смітник" - Цензор.НЕТ 9216
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Це той що біля аеропорту.
По об'їздній біля Макіївського шосе зачинений, кажуть охороняється.
Ще є на Маріупольскій розвілці, що там не знаю.
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Охороняється? Ну то мабуть стратегічні запаси бухла для, кхм, "номенклатурної еліти" ))))
P.S.: зкріпно!

Монтян зустрілася із терористом Дубовим: "Донецьк - чистий, доглянутий, інтелектуальний. Київ - смітник" - Цензор.НЕТ 6971
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Ну, охороняють приміщення, весь товар давно вивезений.
Там з магазинами цирк на дроті.
Деякі крупні вже по три рази змінили вивіски:
АТБ - Первий рєспубліканскій - Вєктор
Що не працювало віддають під вивіску «Молоко», дуже оригінально.
Це тіпа фірмові магазини фірми Геркулес. Але що цікаво, як правило - у фірмовому магазині ціни найменьші ніж будь де інше, В Молокє це правило не діє. Тому в них мало народу.
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эта Мурка, самый смешной биоматериал)))))))))))))))
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Ну, так і 3,14здуй в Данецк, нічого тут сратиМонтян зустрілася із терористом Дубовим: "Донецьк - чистий, доглянутий, інтелектуальний. Київ - смітник" - Цензор.НЕТ 9842
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Кремлёвские шалавы сегодня в почёте! Спасибо ЗЁ дебилам!
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Для них всі, хто не "усрусский по духу" - це "кастрюлеголовые человекообразные".
Хтось ще бажає інтегруватися?
...
Шкода, зараз такі речі не в моді - бо справедливим був би німецький "по духу" Endlösung - все населення ОРДЛО (від новонароджених до хричів) у товарні вагони і в табори утилізації, де масова евтаназія в газових камерах, після чого збирання золотих зубів та інших коштовних імплантів - і в крематорій. Після чого - завантаження нового ешелону.
(хоча... Захід в принципі може й "озабоченность" покласти на такий метод депопуляції - це ж не євреї, а якийсь неповноцінний некошер нульової вартості...)
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При Порошенку вона собі такого не дозволяла!!
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Да чего ж вы все в Донецк не переезжаете, раз он чистый и интеллектуальный?! Почему вы все, ватные потворы, живете в "помойке"?
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Хвора баба. Що ж тут зробиш - клінічний ідіотизм.
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...увы, хронический сепаратизм Монтян зустрілася із терористом Дубовим: "Донецьк - чистий, доглянутий, інтелектуальний. Київ - смітник" - Цензор.НЕТ 959 Но это лечится Монтян зустрілася із терористом Дубовим: "Донецьк - чистий, доглянутий, інтелектуальний. Київ - смітник" - Цензор.НЕТ 2444
Монтян зустрілася із терористом Дубовим: "Донецьк - чистий, доглянутий, інтелектуальний. Київ - смітник" - Цензор.НЕТ 1805
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Думаю одного сеансу такої терапії буде достатньо.
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На жаль, трохи не те... Краще б воно було клінічною ідіоткою, хо ходить на чотирьох, мичить та какотить в панталони. Ідіоти принаймні хоч не репетують "путин введи".

Хворі, які страждають ідіотією, не можуть ходити, у них порушена будова внутрішніх органів. Ідіотам недоступна осмислена діяльність. Мова не розвивається. Ідіоти вимовляють лише окремі нечленороздільні звуки і слова, часто не розуміють мови довколишніх, не відрізняють родичів від сторонніх. Вони не здатні до самостійного життя: не володіють елементарними навичками самообслуговування, не можуть самостійно їсти, іноді навіть не пережовують їжу, неохайні, потребують постійного догляду і нагляду. Мислення не розвивається, реакція на оточення різко знижена. Емоційне життя вичерпується примітивними реакціями задоволення і невдоволення. В одних переважають спалахи невмотивованого гніву, в інших - млявість і байдужість до всього навколишнього. Такі діти не піддаються навчанню і традиційно перебувають (за згодою батьків) у спеціальних установах (дитячих будинках для глибоко розумово відсталих).
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Деякі ознаки вже присутні. Процес іде. Монтян зустрілася із терористом Дубовим: "Донецьк - чистий, доглянутий, інтелектуальний. Київ - смітник" - Цензор.НЕТ 900
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Старая, ведьмоподобная румынка. Зачем это говно, вообще, ЦЕНЗОР обсуждает?
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а за такі слова не пора би цій мутній Монтян закрити трохи рота? Хоча б тимчасово...Щоб дізналась ціни на зубні імпланти в київських клініках, ну або в дирі ДНР як там такий порядок і т.д.
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Не разрушаите психику людеи,можно ведь без фото.Живет она наверно где-то в степи,или соседи привыкли?
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Коли вже цю бабу ягу хто небудь відправить до її дружбанiв Моторилi Гіві і Кабзднону???Шо вже обнявшись в идинам душевнам париве спели Етат день пабеди
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Киевляне, есть среди вас настоящие патриоты или нет? Ради бога, упокойте уже эту вконец офигевшую п__у раз и навсегда, пора ей устроить свидание с бузиной, кабздоном и прочими мразями.
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и почему все эти монтяны не хотят жить в чистом донецке?
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Этот Казанский как кацапский патриот. Они тоже любят тыкать "непатриотам" почему они не живут на любимом Западе, а в "рашке-говняшке".
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Мочить Мунтян даже западло гляньте на ее рожу,она ж Йо*нутая
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Монтянисі варто подумати про переїзд до "чістава, ухоженнава і інтєлєктуальнава" Донецька.
Разом із Сивохо, ЗЕзюдентом і всім Кварталом Офісом 95.
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новая киевская "элита" - Монтян, Поярков, Савченко, Штепа ......
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Вообще то Казанский осуждает то, что написал Дубовой, а не то, что сказала Монтян. Она много чего говорила и говорит, похвалила чистоту Донецка, сказала, что Киев по этому показателю - помойка, в сравнении с центром Донецка, но в то же время сказала, что центр и окраины Донецка по благоустройству очень разные, хоть чисто везде. Насчет Киева, что он "во всех смыслах помойка" речи не было, это Дубовой соврамши. Смысл всех речей Монтян и всех ее репортажей - показать, что в Донецке живут и работают вполне нормальные люди, постепенно улучшающие свою жизнь и вовсе не враждебно настроенные к украинцам.
Вообще странно ссылаться на Казанского или Апостроф, рассуждая о речах Монтян, если все их можно легко видеть и слышать на Ютуб.
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да, Да, ДА, ДА!
Прошлую зиму долго не вывозили мусор.
Потому что дороги не чистили.
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Дело не только в этом, в целом в Киеве разгул свободы против тоталитаризма террористов, поэтому на верхушке красивого сталинского дома через Майдан от дома Профсоюзов огромное гадкое граффити, как и в прочих местах Центра, плитка на Майдане как была раздроблена революционерами, так и лежит, на входе в Михайловский собор земля под плиткой просела и гранитную плитку народ копытами раздавил, все это не в минуту происходило, но всем пофиг, в том числе высокоморальным попам Епифания, недострои стоят по 25 лет за расписными зелеными заборами, в целом город обезображен скворечниками на балконах и заплатами утеплителя. Смотрите советское кино про Киев и сравнивайте, что великая и могучая СВОБОДНАЯ НАЦИЯ сотворила за 30 лет казацкой свободы.
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Зе власть даст ей премию как лучшей журналистке года за продвижение идеи мира в Украине.
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Намо-олила, ох як же ж намозолила нам всім її мордяка!
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А в ухоженном Донецке эта грамотная рассказывала как не платить вообще за коммуналку и ничего ей не сделают, а заплатят за неё глупые соседи.
На "помойке" она рассказывала что НЕ платит и не собирается.
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Попробуй в Донецке не заплати два месяца хотя бы за воду. Закидают предупреждениями.
Уже на всё повысили на 20-50%, кроме газа, на него в мае.
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Так а зачем это "чудо-юдо" на помойке живет, чего не переедет в чистый и ухоженный Донецк?
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Танька, прежде чем такое варнякать нужно сначала спросить в Кремле.
Ты развалила всю ордынскую пропаганду про обстрелы Донецка укропами.
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Ось вам ще МРАЗОТА "усрусского мира".
"Народный мэр Бердянска" розповідає "журналистам", як його катували "майдаровцы" (sic!), бо він хотів помститися за дезінтеграцію Членіна на 100 бронзових ділдів - і "героїчно" ввіз до міста купу стовбурів та ***********...
Вечер с Яниной Соколовой 31.01.2020. Бердянский yблюдoк-теppopист
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Если вы такие чистые и умные, почему такие бедные?
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Пусть эта бабища поедет в Питер и посмотрит на СКК в Петербурге или на то, что от него осталось
https://www.youtube.com/watch?v=23-0chN76Wk
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чогось приперлась назад в "помойку",залишалась би там.
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Ну так пусь там и шифет, нехрен ано назад пускать. Монтян зустрілася із терористом Дубовим: "Донецьк - чистий, доглянутий, інтелектуальний. Київ - смітник" - Цензор.НЕТ 3529 Монтян зустрілася із терористом Дубовим: "Донецьк - чистий, доглянутий, інтелектуальний. Київ - смітник" - Цензор.НЕТ 3529 Монтян зустрілася із терористом Дубовим: "Донецьк - чистий, доглянутий, інтелектуальний. Київ - смітник" - Цензор.НЕТ 3529
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Кто-то из тех, кто здесь прокомментировал, в Донецке бывал в ближайшем прошлом? Ведь не был же, иначе изобличение Монтян во вранье имело бы конкретику, а не только рассказывание о её "красоте", или любви к русскаму миру.
Я тоже не был с 14-го года. Но, по своим причинам были хорошие знакомые, которых в сепаратизме и любви к России не уличил бы никто.
Так вот: - о том, как преобразился Донецк в лучшую сторону, я уже слышал. И не стану рассказывать подробности, ибо они реально портят настроение. А "чистый и ухоженный", это ни о чём.
Досадно и обидно. Особенно на фоне сообщений о каждодневных "нарушениях режима тишины" и гибели людей на передовой.
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