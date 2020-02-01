 Монтян зустрілася із терористом Дубовим: "Донецьк - чистий, доглянутий, інтелектуальний. Київ - смітник". ФОТО

Про це написав блогер Денис Казанський, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Тетяна Монтян відвідала ОРДЛО, де заявила, що "Донецьк - чистий і доглянутий, а Київ - смітник". Але вибирає для життя вона, зрозуміло,"смітник". Як й інші свідки "чистого і доглянутого Донецька", які звідти розбіглися, хто в Москву, хто в Крим, хто до Києва", - зазначив він.
За інформацією видання "Апостроф", Монтян брала участь у пропагандистській програмі бойовиків "ОплотТВ" на місцевому телебаченні. З нею в студії перебував колишній "міністр ДНР" Олександр Кофман.
"Тетяна з 2014 року - наш відданий друг і союзник", - заявив Кофман.
Нагадаємо, в грудні 2014 року Монтян побувала з "дружнім візитом" у терористів на Донбасі. Серед іншого, вона зустрічалася і дружньо поспілкувалася з одним з ватажків місцевих терористів, командиром бригади "Привид" Олексієм Мозговим. У квітні 2015 року його знову вирушила "в гості" до терористів. Цього разу в Донецьк, де також дружньо зустрілася з "міністром ДНР" Олександром Тимофєєвим.
У 2014 році Монтян балотувалася в депутати Верховної Ради у 212-му виборчому округу (Дарницький район Києва) і посіла друге місце з 19,69% голосів.
У 2015 році була висунута кандидатом на виборах міського голови Києва і в Київську міськраду, посіла в 1-му турі виборів міського голови 12-е місце, набравши 1,73% голосів виборців (15 084 осіб).
Дві харі у парі.Дуже схожі пики - близнюки, тобто двійнята...
А сколько недостроенных высоток, бизнес-центров, магазинов,
сколько достроенных но брошенных это падло не видело?
На соседней улице район Пожарки до сих пор стоит огороженная площадка строительства метро (не магазин а метро). Магазин кстати закрыт.
По об'їздній біля Макіївського шосе зачинений, кажуть охороняється.
Ще є на Маріупольскій розвілці, що там не знаю.
P.S.: зкріпно!
Там з магазинами цирк на дроті.
Деякі крупні вже по три рази змінили вивіски:
АТБ - Первий рєспубліканскій - Вєктор
Що не працювало віддають під вивіску «Молоко», дуже оригінально.
Це тіпа фірмові магазини фірми Геркулес. Але що цікаво, як правило - у фірмовому магазині ціни найменьші ніж будь де інше, В Молокє це правило не діє. Тому в них мало народу.
Хтось ще бажає інтегруватися?
...
Шкода, зараз такі речі не в моді - бо справедливим був би німецький "по духу" Endlösung - все населення ОРДЛО (від новонароджених до хричів) у товарні вагони і в табори утилізації, де масова евтаназія в газових камерах, після чого збирання золотих зубів та інших коштовних імплантів - і в крематорій. Після чого - завантаження нового ешелону.
(хоча... Захід в принципі може й "озабоченность" покласти на такий метод депопуляції - це ж не євреї, а якийсь неповноцінний некошер нульової вартості...)
Хворі, які страждають ідіотією, не можуть ходити, у них порушена будова внутрішніх органів. Ідіотам недоступна осмислена діяльність. Мова не розвивається. Ідіоти вимовляють лише окремі нечленороздільні звуки і слова, часто не розуміють мови довколишніх, не відрізняють родичів від сторонніх. Вони не здатні до самостійного життя: не володіють елементарними навичками самообслуговування, не можуть самостійно їсти, іноді навіть не пережовують їжу, неохайні, потребують постійного догляду і нагляду. Мислення не розвивається, реакція на оточення різко знижена. Емоційне життя вичерпується примітивними реакціями задоволення і невдоволення. В одних переважають спалахи невмотивованого гніву, в інших - млявість і байдужість до всього навколишнього. Такі діти не піддаються навчанню і традиційно перебувають (за згодою батьків) у спеціальних установах (дитячих будинках для глибоко розумово відсталих).
Разом із Сивохо, ЗЕзюдентом і всім
КварталомОфісом 95.
Вообще странно ссылаться на Казанского или Апостроф, рассуждая о речах Монтян, если все их можно легко видеть и слышать на Ютуб.
Прошлую зиму долго не вывозили мусор.
Потому что дороги не чистили.
На "помойке" она рассказывала что НЕ платит и не собирается.
Уже на всё повысили на 20-50%, кроме газа, на него в мае.
Ты развалила всю ордынскую пропаганду про обстрелы Донецка укропами.
"Народный мэр Бердянска" розповідає "журналистам", як його катували "майдаровцы" (sic!), бо він хотів помститися за дезінтеграцію Членіна на 100 бронзових ділдів - і "героїчно" ввіз до міста купу стовбурів та ***********...
Вечер с Яниной Соколовой 31.01.2020. Бердянский yблюдoк-теppopист
https://www.youtube.com/watch?v=23-0chN76Wk
Я тоже не был с 14-го года. Но, по своим причинам были хорошие знакомые, которых в сепаратизме и любви к России не уличил бы никто.
Так вот: - о том, как преобразился Донецк в лучшую сторону, я уже слышал. И не стану рассказывать подробности, ибо они реально портят настроение. А "чистый и ухоженный", это ни о чём.
Досадно и обидно. Особенно на фоне сообщений о каждодневных "нарушениях режима тишины" и гибели людей на передовой.