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 Події, Фоторепортаж
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Матеріали за темою:
Все про:хабар (2880) Держприкордонслужба (2396) Львівщина (1030) ДБР (833)

 Прикордонник погорів на хабарі начальству в 20 тис. за збереження місця служби, - ДБР. ФОТОрепортаж

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, затримали інспектора прикордонної служби під час надання неправомірної вигоди керівнику (ч 3. ст. 369 Кримінального кодексу України).

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, інспектор прикордонної служби надав 20 тисяч гривень неправомірної вигоди своєму командирові за те, щоб керівник не переводив його на службу до іншого місця дислокації.

Під час передачі неправомірної вигоди прикордонника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання повідомлення затриманому про підозру та обрання відносно нього запобіжного заходу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За систематичні хабарі затримано головного інспектора митного поста "Запоріжжя", - СБУ. ФОТО

Прикордонник погорів на хабарі начальству в 20 тис. за збереження місця служби, - ДБР 01
Прикордонник погорів на хабарі начальству в 20 тис. за збереження місця служби, - ДБР 02
Прикордонник погорів на хабарі начальству в 20 тис. за збереження місця служби, - ДБР 03

У разі доведення вини, затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3173204
 
 
 Топ коментарі
 
оно ж наверно и стукануло (ибо мало!)
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А с чего взяли что это взятка а не сменная выручка?Мой бывший зять работал ментом в ГАИ и после каждой смены обязаны были заносить начальству определенную сумму а когда не собрали указанной суммы то отдавали свои.
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Циркуляр видать сверху спустили: выявить расхитителей капиталистической собственности.
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"Наша служба и опасна и трудна
насшибать однако ж можно до хрена..."
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Это ж по сколько они там косят, если одному было не жалко 20 штук дать, а другому - отказаться?! Пограничник погорел на взятке начальству в 20 тыс. за сохранение места службы, - ГБР - Цензор.НЕТ 6841
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Добре, що начальство не по горіло! Хух! 😓
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А с чего взяли что это взятка а не сменная выручка?Мой бывший зять работал ментом в ГАИ и после каждой смены обязаны были заносить начальству определенную сумму а когда не собрали указанной суммы то отдавали свои.
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Про свои улыбнуло, вот так и живем по воровским понятиям.
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Свої, це ті що накалядував поза змінної? Чи своїми він вважав ті грощі, що лишились після розрахунку з керівником? Сволота Ваш зять, якщо збирав гроші з людей, навіть за розпорядженням керівника
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ПОМПЕО, приїздом в госпіталь, зробив вована в ПОПЕО...
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а ведь заносил как всегда но... видно начальник на этот раз решил по каким то причинам его убрать.
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Циркуляр видать сверху спустили: выявить расхитителей капиталистической собственности.
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неосторожный какой погранец - балбес короче....
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та шо ж це таке??? Хіба не мона підняти їм платню шоп вони не крали??? Заберіть у пенсіонерів - дайте митарям!!!
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і стимулювати тра' - все шо піймайє, то його
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Так так принято. А начальник не исключено, что новенький, из другого региона. Пограничник погорел на взятке начальству в 20 тыс. за сохранение места службы, - ГБР - Цензор.НЕТ 2137
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начальник прикинул, шо подчиненный попросит кусок границы во временное пользование

вы заметили, когда еще, пипл на коррупцию начали программировать (12 стульев, золотой теленок, ты мне я тебе, 17 мгновений весны, ......
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Начальник там молодець. Живе в казармі, їздить на авео і хабарів не бере.Таких би до Києва
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То есть взятки за должность в Украине - это реальность
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странно , обычно берут все , чет не договаривают
но наказания не будет никакого , возможно уволят по тихому
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Начальник - "кризовий менеджер" - сам створив ситуацію в результаті якої звільнив місце служби для племінника кума. Ох вже ці вуйки - тупі, але ж думають що хитрі. То ними ще ніхто не займався і вони в "чужих руках не всиралися"...
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