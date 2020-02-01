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Все про:НАБУ (2240) нерухомість (202) Одеса (2301) Яценко (40)

 Садити треба не тільки волонтерів, дитячих хірургів і воїнів ЗСУ, - активіст Гордієнко закликає правоохоронців взятися за організаторів "майданчиків Яценка". ДОКУМЕНТ

"Майданчики Яценка" ліквідували, правоохоронці відкрили справу, однак немає ще жодного затримання.

Про це в фейсбуці написав глава "Ради громадської безпеки" Марк Гордієнко, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що "майданчики Яценка", власники яких отримували певну суму з кожної операції з нерухомості, ліквідовано. "У мене питання. А посадки будуть? Кримінальна справа є. Факт є. Втрати бюджету, за мільярд. Садити когось треба, не тільки волонтерів, лікарів - дитячих хірургів і воїнів ЗСУ", - зазначив активіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закон, який передбачає ліквідацію "майданчиків Яценка"

Він прикріпив до посту два документи, згідно з якими, інформація про неправомірні дії співробітників Фонду держмайна внесена  в ЄРДР за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК, досудове розслідування проводить НАБУ.

Садити треба не тільки волонтерів, дитячих хірургів і воїнів ЗСУ, - активіст Гордієнко закликає правоохоронців взятися за організаторів майданчиків Яценка 01
Садити треба не тільки волонтерів, дитячих хірургів і воїнів ЗСУ, - активіст Гордієнко закликає правоохоронців взятися за організаторів майданчиків Яценка 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": До законопроєкту на п'ять сторінок про ліквідацію "майданчиків Яценка" зареєстровано вже 1004 поправки. Це саботаж, - нардеп Железняк

Садити треба не тільки волонтерів, дитячих хірургів і воїнів ЗСУ, - активіст Гордієнко закликає правоохоронців взятися за організаторів майданчиків Яценка 03

Нагадаємо, 5 грудня 2019 року Верховна Рада ухвалила в цілому закон №2047-д про ліквідацію схем в сфері нерухомості, відомих як "майданчики Яценка", 24 грудня документ підписав президент.

Він передбачає, що продавці нерухомості можуть отримати доступ до модуля Фонду держмайна, що дозволяє оцінити вартість квартири. Такий доступ буде коштувати всього 51 гривню. Раніше за кожну послугу майданчиків-посередників в оцінці майна продавці платили по 1800 гривень.

За даними активістів, щорічно в Україні проводиться приблизно 500-700 тис. угод, що приносило власникам майданчиків не менше 1 млрд грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3173202
 
   
 Топ коментарі
 
Ніззя! Не можна садити людей, у яких є багато грошей. Бо гроші залишаться без хазяїна і підуть по руках! 😠
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А им Богдан не скомандовал садить - вот и не садят.
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Кто ж посадит курицу, несущую золотые яйца? Зебилы, конечно, малость туповаты, но настолько
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А им Богдан не скомандовал садить - вот и не садят.
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При чем здесь Фонд.
Воровали по закону. Садить тех кто организовал принятие этого закона.
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Как дети честное слово Проще и быстрее ракету на Марс склепать.
А как там поживают дЭпутаны, которые голосовали за сатанинские законы? Сидит кто-то? НЕТ. Так кое-кто сдох, кое-кто уехал.
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Ніззя! Не можна садити людей, у яких є багато грошей. Бо гроші залишаться без хазяїна і підуть по руках! 😠
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Ти впевнений, що у мене таке розуміння? Ти вважаєш, що те, що у тебе між ногами, і страва із курячих яєць - тотожні речі?
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Кто ж посадит курицу, несущую золотые яйца? Зебилы, конечно, малость туповаты, но настолько
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Рябошапка счастливый обладатель диплома университета Соломона. Не путать с Это школа Соломона Пляра,Школа бальных танцев. Рябошапку учили не танцам. Его учили математике . Рабинович, сколько будет дважды два? Таки, а сколько Вам надо?./ 20.11.19 16:46 Депутат от "Слуги народа" Иванисов действительно имел судимость за изнасилование несовершеннолетней, - Рябошапка/20.11.19 19:01 ГПУ опровергла генерального прокурора Рябошапку и просит не распространять его информацию
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Промова на зустрічі випускників Українського католицького університету

...Як ви знаєте, я була вихована в західній етичній системі, яка в Україні багато в чому присутня лише лексично - не культурно і не з нашою поведінкою. Тому вирішила поговорити сьогодні з вами про три важливі поняття, які, на мою думку, потребують серйозного переосмислення - тут, з вами.

Перше - це компроміс. Напевно, багатьом з вас відомо про соціологічне дослідження Лефевра, за яким різність двох етичних систем виходить з різної відповіді на базові питання: чи можна за допомогою зла досягти добра. Цю різницю в підходах він проілюстрував статистикою відповідей на чотири прості питання корінних американців і тих, які емігрували з СРСР під час холодної війни. Він питав про *********, про свідчення в суді і про списування. Але моє улюблене питання було наступне: чи лікар повинен приховувати від пацієнта, що той хворий на рак, щоби зменшити його страждання. 89% емігрантів з СРСР відповіли "так" - таку ж відповідь дали лише 8% корінних американців. Тобто для вихідців з СРСР компроміс зі злом заради добра - це добро, у той же час для американців компроміс зі злом заради добра - це зло. Для мене це ключовий ідентифікатор людей совєтської ментальності: це певна ціннісна шизофренія, коли у твоєму світогляді немає ніяких констант і все завжди можна виправдати. Лефевр пізніше довів, що такий підхід унеможливлює вирішення конфліктів без втрати гідності його учасників. Звідси це викривлене "наглість - друге щастя", як дуже влучно підмітив Орест Друль у своїй статті "Галицька дихотомія".

З цим також пов'язане інше викривлене поняття - "складний характер". Мені завжди кажуть, що я маю складний характер. Не знаю, чи ви помітили, але в Україні людьми із складним характером зазвичай називають тих, в кого просто він є. Тобто коли ти маєш певні чіткі принципи і не боїшся їх декларувати, не йдеш на компроміси щодо певних засадчих речей, відповідно, конфліктуєш з носіями протилежних поглядів, то отримуєш ярлик людини зі складним характером...
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Рябошапка прост как редиска и незатейлив как грабли.Отдаётся в последовательности снижения гонорара.
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Так хтож рыгошакаладников посадит??
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И где их только понабралось активистов....
Шо ни бездельник то активист!
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К дворцу Порошенко двигалась толпа в три тысячи человек вооружённая автоматами и дробовиками. Встретивших её вооружённых титушек забили молча топорами и прикладами. Нацгвардия тихо расползалась по кустам пряча головы. Толпа зашла в поместье круша и сжигая всё на пути. Вперёд выдвинулись три человека с огнемётами и начали поливать струями напалма роскошный дворец директора конфетной фабрики. В друг с крыши дворца рокоча лопастями начал подниматься вертолёт из двери которого выглядывала перепуганая рожа Порошенко прижимающего к пузу дипломат с бриллиантами... Из толпы вышел пенсионер и прислонив к плечу ПЗРК нажал на курок... Вертолёт закружив хвостом взорвался, и оттуда как в медленном кино, начала падать туша Порошенко осыпая толпу бриллиантами из открывшегося дипломата.... Толпа расселась по автобусам и направилась к дворцу Ахметова... Впереди дожидались своей участи тысячи барыг Украины!!! Хавер...
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Тебе уже рогатый, подсказали - начни с Канады. Вот тогда по отношению к тебе будет - Какнада.
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Так Яценка друг КалаМойші, які посадки можуть бути!!!
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