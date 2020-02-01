 Садити треба не тільки волонтерів, дитячих хірургів і воїнів ЗСУ, - активіст Гордієнко закликає правоохоронців взятися за організаторів "майданчиків Яценка". ДОКУМЕНТ

Про це в фейсбуці написав глава "Ради громадської безпеки" Марк Гордієнко, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що "майданчики Яценка", власники яких отримували певну суму з кожної операції з нерухомості, ліквідовано. "У мене питання. А посадки будуть? Кримінальна справа є. Факт є. Втрати бюджету, за мільярд. Садити когось треба, не тільки волонтерів, лікарів - дитячих хірургів і воїнів ЗСУ", - зазначив активіст.
Він прикріпив до посту два документи, згідно з якими, інформація про неправомірні дії співробітників Фонду держмайна внесена в ЄРДР за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК, досудове розслідування проводить НАБУ.
Нагадаємо, 5 грудня 2019 року Верховна Рада ухвалила в цілому закон №2047-д про ліквідацію схем в сфері нерухомості, відомих як "майданчики Яценка", 24 грудня документ підписав президент.
Він передбачає, що продавці нерухомості можуть отримати доступ до модуля Фонду держмайна, що дозволяє оцінити вартість квартири. Такий доступ буде коштувати всього 51 гривню. Раніше за кожну послугу майданчиків-посередників в оцінці майна продавці платили по 1800 гривень.
За даними активістів, щорічно в Україні проводиться приблизно 500-700 тис. угод, що приносило власникам майданчиків не менше 1 млрд грн.
Воровали по закону. Садить тех кто организовал принятие этого закона.
А как там поживают дЭпутаны, которые голосовали за сатанинские законы? Сидит кто-то? НЕТ. Так кое-кто сдох, кое-кто уехал.
...Як ви знаєте, я була вихована в західній етичній системі, яка в Україні багато в чому присутня лише лексично - не культурно і не з нашою поведінкою. Тому вирішила поговорити сьогодні з вами про три важливі поняття, які, на мою думку, потребують серйозного переосмислення - тут, з вами.
Перше - це компроміс. Напевно, багатьом з вас відомо про соціологічне дослідження Лефевра, за яким різність двох етичних систем виходить з різної відповіді на базові питання: чи можна за допомогою зла досягти добра. Цю різницю в підходах він проілюстрував статистикою відповідей на чотири прості питання корінних американців і тих, які емігрували з СРСР під час холодної війни. Він питав про *********, про свідчення в суді і про списування. Але моє улюблене питання було наступне: чи лікар повинен приховувати від пацієнта, що той хворий на рак, щоби зменшити його страждання. 89% емігрантів з СРСР відповіли "так" - таку ж відповідь дали лише 8% корінних американців. Тобто для вихідців з СРСР компроміс зі злом заради добра - це добро, у той же час для американців компроміс зі злом заради добра - це зло. Для мене це ключовий ідентифікатор людей совєтської ментальності: це певна ціннісна шизофренія, коли у твоєму світогляді немає ніяких констант і все завжди можна виправдати. Лефевр пізніше довів, що такий підхід унеможливлює вирішення конфліктів без втрати гідності його учасників. Звідси це викривлене "наглість - друге щастя", як дуже влучно підмітив Орест Друль у своїй статті "Галицька дихотомія".
З цим також пов'язане інше викривлене поняття - "складний характер". Мені завжди кажуть, що я маю складний характер. Не знаю, чи ви помітили, але в Україні людьми із складним характером зазвичай називають тих, в кого просто він є. Тобто коли ти маєш певні чіткі принципи і не боїшся їх декларувати, не йдеш на компроміси щодо певних засадчих речей, відповідно, конфліктуєш з носіями протилежних поглядів, то отримуєш ярлик людини зі складним характером...
Шо ни бездельник то активист!