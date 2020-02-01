 Садити треба не тільки волонтерів, дитячих хірургів і воїнів ЗСУ, - активіст Гордієнко закликає правоохоронців взятися за організаторів "майданчиків Яценка". ДОКУМЕНТ

Про це в фейсбуці написав глава "Ради громадської безпеки" Марк Гордієнко, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що "майданчики Яценка", власники яких отримували певну суму з кожної операції з нерухомості, ліквідовано. "У мене питання. А посадки будуть? Кримінальна справа є. Факт є. Втрати бюджету, за мільярд. Садити когось треба, не тільки волонтерів, лікарів - дитячих хірургів і воїнів ЗСУ", - зазначив активіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закон, який передбачає ліквідацію "майданчиків Яценка"

Він прикріпив до посту два документи, згідно з якими, інформація про неправомірні дії співробітників Фонду держмайна внесена в ЄРДР за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК, досудове розслідування проводить НАБУ.





Читайте на "Цензор.НЕТ": До законопроєкту на п'ять сторінок про ліквідацію "майданчиків Яценка" зареєстровано вже 1004 поправки. Це саботаж, - нардеп Железняк

Нагадаємо, 5 грудня 2019 року Верховна Рада ухвалила в цілому закон №2047-д про ліквідацію схем в сфері нерухомості, відомих як "майданчики Яценка", 24 грудня документ підписав президент.

Він передбачає, що продавці нерухомості можуть отримати доступ до модуля Фонду держмайна, що дозволяє оцінити вартість квартири. Такий доступ буде коштувати всього 51 гривню. Раніше за кожну послугу майданчиків-посередників в оцінці майна продавці платили по 1800 гривень.

За даними активістів, щорічно в Україні проводиться приблизно 500-700 тис. угод, що приносило власникам майданчиків не менше 1 млрд грн.