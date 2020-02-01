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 Події, Київські новини
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Все про:ДТП (2744) Київ (6910)

 Volkswagen із американськими номерами влаштував масштабну ДТП у Києві: важкі травми має водій Renault. ФОТОрепортаж

У Шевченківському районі Києва цієї ночі сталася серйозна ДТП за участю трьох машин.

Про це повідомляють "Вартові Еспресо", передає Цензор.НЕТ.

Як розповідають свідки пригоди, Volkswagen Tuareq на досить великій швидкості рухався з боку Дорогожичів. З невідомих причин на заокругленні дороги кросовер зіткнувся з легковиком Renault, що рухався назустріч.

Від удару некерований Volkswagen пролетів близько 70 метрів, вдарив таксі Geely, після чого перекинувся. Уламки автівок розкидало  всією дорогою та на тротуар.

На місце пригоди прибуло декілька бригад "швидкої" допомоги та рятувальники ДСНС. З тяжкими травмами було госпіталізовано водія Renault.

Також до лікарні поїхав пасажир таксі, якому, до речі, незважаючи на ДТП, довелось заплатити таксисту половину вартості поїздки.

Водії Volkswagen та Geely серйозних ушкоджень не зазнали та від госпіталізації відмовились. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗІЛ збив на смерть жінку на пішохідному переході в Києві: водій хотів утекти. ФОТОрепортаж

Volkswagen із американськими номерами влаштував масштабну ДТП у Києві: важкі травми має водій Renault 01
Volkswagen із американськими номерами влаштував масштабну ДТП у Києві: важкі травми має водій Renault 02
Volkswagen із американськими номерами влаштував масштабну ДТП у Києві: важкі травми має водій Renault 03
Volkswagen із американськими номерами влаштував масштабну ДТП у Києві: важкі травми має водій Renault 04
Volkswagen із американськими номерами влаштував масштабну ДТП у Києві: важкі травми має водій Renault 05
Volkswagen із американськими номерами влаштував масштабну ДТП у Києві: важкі травми має водій Renault 06
Volkswagen із американськими номерами влаштував масштабну ДТП у Києві: важкі травми має водій Renault 07
Volkswagen із американськими номерами влаштував масштабну ДТП у Києві: важкі травми має водій Renault 08

Volkswagen із американськими номерами влаштував масштабну ДТП у Києві: важкі травми має водій Renault 09

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3173199
 
 
 Топ коментарі
 
Обана!!! ))))
Амереканобляхер!!!
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Таких лишать права вождения на всегда!
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Угу, там часто бывают наводнения и топляки продаются по цене металлолома.
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мой разум возмущён, этож надо хлама понатягали и на бляхах опять ДТП, при этом хозяин авто сожрал свой загранпаспорт и теперь виноватого не найти.
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Таких лишать права вождения на всегда!
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хотя это такой ход,чем больше повреждения,тем меньше оценочная стоимость,меньше заплатит налогов в итоге)))
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у нас растаможка работает так, что можешь хоть груду металлалома ввозить но тебе ее посчитают по своей сетке а не по "оценочная стоимость"
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запретить ДТП
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какой ґускій нє любіт бистґой йєзди?
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Бо рено то гiмно, таке ж саме як и ваз и китаский автопром. Безопасности 0, прочности 0, надежности 0.
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Ты это как эксперт напряг свои мозги мехайника с 10 летним опытом и профессионально перднул в лужу
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...а фіат його брат. Volkswagen із американськими номерами влаштував масштабну ДТП у Києві: важкі травми має водій Renault - Цензор.НЕТ 7886

Насправді свіжі ренохи по безпеці не погані, на останньому краш-тесті в ЄС, якась (кліо здається) взяла 5 зірок в своєму класі.
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Гiмно - это то, шо гоняет как сумасшедшее по городу, и ваз с Рено тут явно не в лидерах рейтинга.
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Нічого нового, просто черговий дебілоїд!
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Да...
немец сломал француза полностью. Может себе ромбик на дверь рисовать.
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Соблюдайте правила дорожного движения и культуру поведения на дороге и горя будет гораздо меньше!
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Был бы "мотлох", после таких пируэтов, от госпитализации не отказался бы
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Урод купил себе фраерское битое корыто и вернул его в первоначальное состояние. Никогда не понимал быдло с мажорскими замашками. Можно было купить там же машину поскромнее, но в отличном состоянии. Так нет...понты важнее.
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Может принять закон, что бы на легковых автомобилях с двигателями больше 2,5 литра, при завозе в Украину, вынимать подушки и обрезать ремни безопасности? Чтобы они самовыпиливались.
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Щас такая тенденция, что литры не решают - сжирающие ресурс турбины на небольшие моторчики вполне дают возможность почувствовать себя Айртоном Сенной - иногда с таким же финишем. Лично я на своих 2,5 езжу как пионер не больше 50 по городу.
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а где всхрюки свиносои о том, что это проклятые евробляхеры?
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