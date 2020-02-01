 Кіберполіція вирахувала торговця ртуттю: його затримали в Києві під час спроби збути 8 кг речовини. ФОТОрепортаж

Про це повідомив Департамент кіберполіції України, передає Цензор.НЕТ.
Зловмисник розмістив у DarkNet інформацію про збут ртуті у великій кількості. Правоохоронці затримали його під час спроби передати товар замовнику в порядку ст. 208 КПК України.
Встановлено, що зловмисник зберігав понад вісім кілограмів ртуті. Працівники кіберполіції встановили, що вартість кілограму цієї речовини на "чорному" ринку оцінюється у дві тисячі доларів США. Водночас у разі додавання хімічних реагентів можливо збільшити густину ртуті. Тож її вартість може оцінюватися у сотні тисяч доларів США.
Навіть більше, речовина може використовуватися для виготовлення наркотиків, а також бойових ракет.
Кримінальне провадження розслідується за ч. 4 ст. 321 (незаконний збут отруйних чи сильнодіючих лікарських речовин і засобів в особливо великих розмірах) КК України. Затриманому загрожує до десяти років ув'язнення.
А так толку с нее в домашней практике-0.
Один чел.говорил,что я ее руками гонял-и дожил до глубокой старости.
ртути. Поэтому ее стоимость может оцениваться в сотни тысяч долларов США. Более
того, вещество может использоваться для изготовления наркотиков, а также боевых
ракет. Источник: https://censor.net.ua/p3173182
Цензор, шо Вы мелете?! Это описание - образец
рафинированного идиотизмавопиющей некомпетентности.
Ртуть имеет больший атомный вес и в обычных условиях не имеет кристаллической решетки.
Возможно есть и амальгамы с более тяжелыми элементами, но их растворимость в ртути очень мала и если такая амальгама и будет иметь больший вес, чем чистая ртуть - то на мизерные проценты.
Вопрос один: зачем вы повторяете глупость от Цензора и ментов?
Интересное выражение ,,около болие,, надо где-то записать.