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 Події, Київські новини
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Все про:Київ (6910) ртуть (17) кіберполіція (150)

 Кіберполіція вирахувала торговця ртуттю: його затримали в Києві під час спроби збути 8 кг речовини. ФОТОрепортаж

Столичні правоохоронці затримали в Києві жителя Миколаївщини, який намагався продати близько 8 кг ртуті.

Про це повідомив Департамент кіберполіції України, передає Цензор.НЕТ.

Зловмисник розмістив у DarkNet інформацію про збут ртуті у великій кількості. Правоохоронці затримали його під час спроби передати товар замовнику в порядку ст. 208 КПК України.

Встановлено, що зловмисник зберігав понад вісім кілограмів ртуті. Працівники кіберполіції встановили, що вартість кілограму цієї речовини на "чорному" ринку оцінюється у дві тисячі доларів США. Водночас у разі додавання хімічних реагентів можливо збільшити густину ртуті. Тож її вартість може оцінюватися у сотні тисяч доларів США.

Навіть більше, речовина може використовуватися для виготовлення наркотиків, а також бойових ракет. 

Кіберполіція вирахувала торговця ртуттю: його затримали в Києві під час спроби збути 8 кг речовини 01
Кіберполіція вирахувала торговця ртуттю: його затримали в Києві під час спроби збути 8 кг речовини 02
Кіберполіція вирахувала торговця ртуттю: його затримали в Києві під час спроби збути 8 кг речовини 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іноземець їздив Києвом із гранатою в кишені. Розпочато кримінальне провадження, - поліція. ФОТОрепортаж

Кримінальне провадження розслідується за ч. 4 ст. 321 (незаконний збут отруйних чи сильнодіючих лікарських речовин і засобів в особливо великих розмірах) КК України. Затриманому загрожує до десяти років ув'язнення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3173182
 
 
 Топ коментарі
 
В то же время в случае добавления химических реагентов, можно увеличить плотность
ртути. Поэтому ее стоимость может оцениваться в сотни тысяч долларов США. Более
того, вещество может использоваться для изготовления наркотиков, а также боевых
ракет. Источник: https://censor.net.ua/p3173182



Цензор, шо Вы мелете?! Это описание - образец рафинированного идиотизма вопиющей некомпетентности.
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Если полазить по развалинам завода (Радикал) в Киеве,- можно насобирать...
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А где он эту ртуть взял? Может ему фсб подкинуло для дестабилизации в Украине?
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Если полазить по развалинам завода (Радикал) в Киеве,- можно насобирать...
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И сразу к Шокину на опознание. Это тот, стопудово, который в него в Греции из ртутной пушки палил.
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не из пушки , а из тепловизора в котором сидел снайпер.. учи матчасть! Кіберполіція вирахувала торговця ртуттю: його затримали в Києві під час спроби збути 8 кг речовини - Цензор.НЕТ 4577
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Это же сколько тепер градусников можно будет склепать как раз шоб измерять температуру от коронавируса Киберполиция вычислила торговца ртутью: его задержали в Киеве при попытке сбыть 8 кг вещества - Цензор.НЕТ 2536
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шокин ,ты спасен доблестной палицией Киберполиция вычислила торговца ртутью: его задержали в Киеве при попытке сбыть 8 кг вещества - Цензор.НЕТ 8226
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Железо и медь гораздо чаще используют и для изг. наркотиков и для изг. ракет.
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Да этой ртути пруд пруди в старых приборах КИП и ртутных ЭВП! Это лет 40 тому назад .
А так толку с нее в домашней практике-0.
Один чел.говорил,что я ее руками гонял-и дожил до глубокой старости.
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Не, если у тещи разлить пару кило под плинтуса, то толк может быть. И еще - разве что "желтый ножка" обрабатывать. Но это опасно. Есть более подходящие методы. Хотя, если бомжам поручить или дурачкам безмозглым - какая разница? Видимо, в этом и есть смысл.
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В то же время в случае добавления химических реагентов, можно увеличить плотность
ртути. Поэтому ее стоимость может оцениваться в сотни тысяч долларов США. Более
того, вещество может использоваться для изготовления наркотиков, а также боевых
ракет. Источник: https://censor.net.ua/p3173182



Цензор, шо Вы мелете?! Это описание - образец рафинированного идиотизма вопиющей некомпетентности.
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"В то же время в случае добавления химических реагентов, можно увеличить плотность ртути. Источник:https://censor.net.ua/p3173182" Я валяюсь. Люди, вы хоть в школу ходили? Беда, брат, беда....
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Ну почему же, если к примеру взять и сделать амальгаму серебра или золота, то плотность этого химического соединения будет выше чем чистой ртути, да и стоимость подороже, тоже и с применением химических соединений, может быть...
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Это как, позвольте спросить, золотая или серебряная амальгамы могут быть плотнее ртути?
Ртуть имеет больший атомный вес и в обычных условиях не имеет кристаллической решетки.
Возможно есть и амальгамы с более тяжелыми элементами, но их растворимость в ртути очень мала и если такая амальгама и будет иметь больший вес, чем чистая ртуть - то на мизерные проценты.
Вопрос один: зачем вы повторяете глупость от Цензора и ментов?
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Плотность имеется ввиду не атомный вес, а плотность грамм на сантиметр кубический, а в этом случае плотность амальгамы золота и других соединений ртути и тяжёлых металлов выше чем чистой ртути, на вскидку амальгама золота более 15 грамм на см кубический. И стоимость соединений ртути с дорогими редкими металлами может быть гораздо выше ртути.
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А кто-нибудь красную ртуть помнит? Её все продавали, но никто не видел.
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Лохотрон после развала совка, когда аферистам можно было хорошо подлататься на остатках былой империи, что только не продавалось. В некоторых термометрах тоже красная ртуть)
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По 2000$ за килограмм эту дрянь только менты и могли "купить".
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экс-генпрокурора пшонку в греции тоже он травил? Кіберполіція вирахувала торговця ртуттю: його затримали в Києві під час спроби збути 8 кг речовини - Цензор.НЕТ 780
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Столичные правоохранители задержали в Киеве жителя Николаевщины, который пытался продать около более 8 кг ртути .
Интересное выражение ,,около болие,, надо где-то записать.
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