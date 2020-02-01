 Кіберполіція вирахувала торговця ртуттю: його затримали в Києві під час спроби збути 8 кг речовини. ФОТОрепортаж

Про це повідомив Департамент кіберполіції України, передає Цензор.НЕТ.

Зловмисник розмістив у DarkNet інформацію про збут ртуті у великій кількості. Правоохоронці затримали його під час спроби передати товар замовнику в порядку ст. 208 КПК України.

Встановлено, що зловмисник зберігав понад вісім кілограмів ртуті. Працівники кіберполіції встановили, що вартість кілограму цієї речовини на "чорному" ринку оцінюється у дві тисячі доларів США. Водночас у разі додавання хімічних реагентів можливо збільшити густину ртуті. Тож її вартість може оцінюватися у сотні тисяч доларів США.

Навіть більше, речовина може використовуватися для виготовлення наркотиків, а також бойових ракет.







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Кримінальне провадження розслідується за ч. 4 ст. 321 (незаконний збут отруйних чи сильнодіючих лікарських речовин і засобів в особливо великих розмірах) КК України. Затриманому загрожує до десяти років ув'язнення.