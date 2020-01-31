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 Вісники апокаліпсису, кабмінівський цирульник, верховний правитель. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Вісники апокаліпсису, кабмінівський цирульник, верховний правитель. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Не та хворма, не той центр тяжести...

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кабміні закрили перукарню, у звільненому приміщенні облаштують робочі місця для "інвестиційних нянь", - Дубілет

Вісники апокаліпсису, кабмінівський цирульник, верховний правитель. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

МЗС РФ уповноважений заявити...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це людина, яка заявляє про себе як про неонациста, - речниця МЗС РФ Захарова про Зеленського. ВIДЕО

Вісники апокаліпсису, кабмінівський цирульник, верховний правитель. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Верховний правитель

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Конституцію Росії запропоновано ввести посаду "верховного правителя"

Вісники апокаліпсису, кабмінівський цирульник, верховний правитель. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Нічого святого...

Вісники апокаліпсису, кабмінівський цирульник, верховний правитель. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Какая разніца?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутат від СН Брагар написав заяву в поліцію на дівчат, які вимагали вимкнути російський серіал в автобусі

Вісники апокаліпсису, кабмінівський цирульник, верховний правитель. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Вісники апокаліпсису

Вісники апокаліпсису, кабмінівський цирульник, верховний правитель. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Коротко про рух в уряді

Вісники апокаліпсису, кабмінівський цирульник, верховний правитель. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Навіщо вам це потрібно?

Вісники апокаліпсису, кабмінівський цирульник, верховний правитель. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Кіна не буде...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новопризначена глава Держкіно Кудерчук була причетна до скасування показів фільмів "Петлюра" і "Червоний" у Запоріжжі. ФОТО

Вісники апокаліпсису, кабмінівський цирульник, верховний правитель. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Украли ідею!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гетманцев предлагает Раде ввести 20% налог на услуги от Youtube, Google, Facebook и других международных корпораций

Вісники апокаліпсису, кабмінівський цирульник, верховний правитель. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Ніяких уроків з історії Європа, схоже, не винесла...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіянина Толстого обрали віцепрезидентом ПАРЄ

Вісники апокаліпсису, кабмінівський цирульник, верховний правитель. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

Гроші - найвища європейська цінність....

Більше фотошопів дивіться тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3173159
 
   
 Топ коментарі
 
Вава на лисапете войдёт в историю покруче вавы на бранивеке.
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Так собі. Перша нічого кажись. Інше вже затягано для розумних людей.
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Шо настоящего барыгу, янелоха оманского обижают?)
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Вава на лисапете войдёт в историю покруче вавы на бранивеке.
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Літом за доставку теж прийде 497грн? Мда... добре тому хто за пороха два раба заімєл, будуть дрова заготовляти, вони в тій справі майстри
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На Зеленского практически нет фотожаб, это радует.
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Ничего и тебя зебила, скоро вылечит янелох оманский)))
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Психолог ДалайЛамы

@DarkSoulsFan12

·36 мин

Ось ця кугуцька тварина, що досі поздоровляє українців з москальским різдвом, подала заяву на дівчат, що попросили вимкнути російський серіал. Бичара всрана.
Вісники апокаліпсису, кабмінівський цирульник, верховний правитель. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6850
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Что то с Цензором сегодня - не то Вісники апокаліпсису, кабмінівський цирульник, верховний правитель. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2298 . Удалили карикатуру на х.йла Вісники апокаліпсису, кабмінівський цирульник, верховний правитель. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2569 .....! За много лет такого не припомню ..
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