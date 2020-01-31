 Вісники апокаліпсису, кабмінівський цирульник, верховний правитель. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Не та хворма, не той центр тяжести...

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кабміні закрили перукарню, у звільненому приміщенні облаштують робочі місця для "інвестиційних нянь", - Дубілет

МЗС РФ уповноважений заявити...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це людина, яка заявляє про себе як про неонациста, - речниця МЗС РФ Захарова про Зеленського. ВIДЕО

Верховний правитель

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Конституцію Росії запропоновано ввести посаду "верховного правителя"

Нічого святого...

Какая разніца?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутат від СН Брагар написав заяву в поліцію на дівчат, які вимагали вимкнути російський серіал в автобусі

Вісники апокаліпсису

Коротко про рух в уряді

Навіщо вам це потрібно?

Кіна не буде...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новопризначена глава Держкіно Кудерчук була причетна до скасування показів фільмів "Петлюра" і "Червоний" у Запоріжжі. ФОТО

Украли ідею!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гетманцев предлагает Раде ввести 20% налог на услуги от Youtube, Google, Facebook и других международных корпораций

Ніяких уроків з історії Європа, схоже, не винесла...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіянина Толстого обрали віцепрезидентом ПАРЄ

Гроші - найвища європейська цінність....

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