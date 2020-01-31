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 Російські окупанти встановили в Оріховому на Донбасі "пастку" для комунальників - 240 протипіхотних мін. ФОТО

Міни ПМН-2 ("чорна вдова") було встановлено ще влітку. Вони спрацьовують навіть якщо на них наступить маленька дитина, і в таких мін немає механізму самоліквідації і певедення з бойового положення в безпечне.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку оперативно-тактичного угруповання "Північ" у Facebook.

Міни було розміщено поруч із присадибними ділянками місцевих жителів і дороги загального призначення, якою весь час рухається цивільний транспорт.

"Знайдено 240 протипіхотних мін зразка ПМН-2, які було встановлено на площі 60м2, тобто, з щільністю по 4 міни на 1 метр. Окупанти навмисно створили непрохідну зону поблизу дороги саме на ділянці, де прокладено комунікаційні вузли", - сказано в повідомленні .

Російські окупанти встановили в Оріховому на Донбасі пастку для комунальників - 240 протипіхотних мін 01

Військовим сленгом міна ПМН-2 називається "Чорна вдова". У неї немає механізму самоліквідації і механізму переведення з бойового положення в безпечне.

Російські окупанти встановили в Оріховому на Донбасі пастку для комунальників - 240 протипіхотних мін 02

Дивіться також: Україна в ОБСЄ розповіла про російські протипіхотні міни на Донбасі. ФОТОрепортаж

"З огляду на стан мінної загорожі і стан зовнішнього трав'яного покриву - встановлено їх ще влітку. Дивом ніхто з мирного населення не зазнав пошкоджень і травм, адже щільність розташування мін, а це 30 сантиметрів одна від одної, не залишили б жодного шансу людині", - додали в оперативно-тактичному угрупованні.

Російські окупанти встановили в Оріховому на Донбасі пастку для комунальників - 240 протипіхотних мін 03

ПМН-2 - протипіхотна фугасна міна натискної дії. Такі міни виготовляли в СРСР і, до недавнього часу, в Росії, на Брянському хімічному заводі і на заводі імені Чапаєва в Чебоксарах. ПМН-2 заборонена Оттавською конвенцією 1997 року, підписаною, ратифікованою і виконаною в Україні. З 2005 року в Збройних Силах України відсутні міни цього зразка. Росія до Оттавської конвенції не приєдналася і з озброєння їх не зняла.

Російські окупанти встановили в Оріховому на Донбасі пастку для комунальників - 240 протипіхотних мін 04
Російські окупанти встановили в Оріховому на Донбасі пастку для комунальників - 240 протипіхотних мін 05
Російські окупанти встановили в Оріховому на Донбасі пастку для комунальників - 240 протипіхотних мін 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3173148
 
 
 Топ коментарі
 
Есть резерв для разминирования,это сепары и коррупционеры,а в заград отрядах должны быть только члены партии "Слуга Народа"
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Главное, никто из саперов не пострадал!
А мирным жителям Донбаса, хотелось бы посоветовать, начать задумываться над тем,
что они натворили.
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Нужно высадить десант вдоль открытой границы с Россией на оккупированной части Донбасса и таким ковром оперативно закрыть нашу границу
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Ты уже записался в десант?Или только в диванный спецназ?
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Ты уже на uainfo не серешь, забанили за тупость?
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От него несёт парашей, так может говорить только отставной сотрудник КГБ Російські окупанти встановили в Оріховому на Донбасі "пастку" для комунальників - 240 протипіхотних мін - Цензор.НЕТ 2703
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Відправити на "історіческую родіну"
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Есть резерв для разминирования,это сепары и коррупционеры,а в заград отрядах должны быть только члены партии "Слуга Народа"
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Кацапы, для такой черновой работы, используют местных аборигенов.
И почему только 21 века?
Они начали с 20 века.
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Главное, никто из саперов не пострадал!
А мирным жителям Донбаса, хотелось бы посоветовать, начать задумываться над тем,
что они натворили.
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с подобной миной немного знаком , на кой ляд их снимали и собирали , и чет не очень напоминает минное поле , площадь меньше 3ки и такая куча
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А чого зібрали? А в якому положенні були ці міни, коли їх знайшли?Якщо в транспортному, то треба зібрати.
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Ага, на другому фото присипані глиною якраз у транспортному положенні... 60м.кв, по 4 на квадрат - норм, одна стопи відриває, падаєш ще на дві-три... Хтось з переляку біжить допомагати і... те саме...
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Це точно не мінування, таке враження, що просто викинули щоб не заморочуватись.
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..собрать всех упоротых киевских синежопых и на разминирование отправить..прогуляются вдоль и поперек по окрестностях дамбаса раднога, выйдут как в той песне, в степь данецкую парниши мордатые и шалавы жопатые и проблема одна закроется...эти тварюки красноперые перекрасившиеся в синежопых, "качали" годами этих тупорылых даунбасят, расеюшку звать, только ни одна бл*дь не осталась со "сваим наротам", что порожняк не гонит, прелести расеюшки - асвабатительницы вкусить..все в кыив биндэравской сдрыснули мигом и жируют на Кончах , морды и жопы наедая..... Російські окупанти встановили в Оріховому на Донбасі "пастку" для комунальників - 240 протипіхотних мін - Цензор.НЕТ 5050...
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С такими ценами на коммуналку, с откровенным грабежом населения от теплоэнерго, боюсь что и у нас на коммунальщиков скоро мины будут ставить
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Кацапи воюють тільки з нацистами, мы же братья правда? Кобилу яка їхала з Італії в луцькому автобусі, водія автобуса, попа якии відмовився відспівувати ''кіборга'', всіх цих ''братьев'' в шеренгу і вперед, братські міни вибухають тільки під нацистами.
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Оккупанты не хотят платить за коммунальные услуги! Как это жестоко
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ну что, русское говно!
расскажите про "арсеналы, захваченные у отступавших ВСУ", если на вооружении Украины таких мин НЕТ ВООБЩЕ.
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