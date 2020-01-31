 Медики пікетували засідання комітету ВР з питань охорони здоров'я в будівлі Чернігівської ОДА. ФОТО

У будівлі Чернігівської ОДА проходило виїзне засідання Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Наші вимоги - залишити протитуберкульозну службу України на фінансуванні за рахунок державного бюджету; не допустити різкого загострення епідемічної ситуації з туберкульозом; узгодити між собою такі нормативні акти, як державна стратегія розвитку системи протитуберкульозної медичної допомоги населенню України та закону "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення; включити до програми медичних гарантій 2020 року санаторне лікування дітей з туберкульозом та з груп ризику цього захворювання", - пояснив голова профспілки медичного центру Дмитро Курилов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 160 тисяч осіб на рік ми могли б урятувати, якби у нас була ефективніша система медичної допомоги, - Гончарук

За його словами, озвучені вимоги викладені у зверненні, яке передадуть народним депутатам.

Реалізація другого етапу медичної реформи вимагає звільнення близько 800 працівників протитуберкульозних закладів Чернігівщини. Це означає фактичну ліквідацію фтизіатричної служби в регіоні, сказав директор обласного центру соціально значущих та небезпечних хвороб Микола Дейкун.

Дейкун вніс до комітету свої пропозиції з фінансування таких закладів, але поки що вони не знайшли підтримки у присутніх народних депутатів.



