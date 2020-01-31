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Все про:протест (1061) Чернігів (159) туберкульоз (26) медреформа (8)

 Медики пікетували засідання комітету ВР з питань охорони здоров'я в будівлі Чернігівської ОДА. ФОТО

Працівники Чернігівського обласного медичного центру соціально значущих та небезпечних хвороб, його відділення в Ніжині та дитячого протитуберкульозного санаторію "Зелений гай" вимагали не допустити знищення фтизіатричної служби в регіоні.

У будівлі Чернігівської ОДА проходило виїзне засідання Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Наші вимоги - залишити протитуберкульозну службу України на фінансуванні за рахунок державного бюджету; не допустити різкого загострення епідемічної ситуації з туберкульозом; узгодити між собою такі нормативні акти, як державна стратегія розвитку системи протитуберкульозної медичної допомоги населенню України та закону "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення; включити до програми медичних гарантій 2020 року санаторне лікування дітей з туберкульозом та з груп ризику цього захворювання", - пояснив голова профспілки медичного центру Дмитро Курилов.

Медики пікетували засідання комітету ВР з питань охорони здоровя в будівлі Чернігівської ОДА 01Медики пікетували засідання комітету ВР з питань охорони здоровя в будівлі Чернігівської ОДА 02

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За його словами, озвучені вимоги викладені у зверненні, яке передадуть народним депутатам.

Реалізація другого етапу медичної реформи вимагає звільнення близько 800 працівників протитуберкульозних закладів Чернігівщини. Це  означає фактичну ліквідацію фтизіатричної служби в регіоні, сказав директор обласного центру соціально значущих та небезпечних хвороб Микола Дейкун.

Дейкун вніс до комітету свої пропозиції з фінансування таких закладів, але поки що вони не знайшли підтримки у присутніх народних депутатів.

Медики пікетували засідання комітету ВР з питань охорони здоровя в будівлі Чернігівської ОДА 03
Медики пікетували засідання комітету ВР з питань охорони здоровя в будівлі Чернігівської ОДА 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3173142
 
 
 Топ коментарі
 
Так вам же Супрун не подобалась?)))) Жрі-тє
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А при Порошенко хватало. Зепбобики говорят Порошенко крав. Теперь Порошенко не крадет но денег не хватает. Вопрос кто сейчас крадет больше чем Порошенко?!
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Дурные эти медики сами за бубочку голосовали а теперь скиглять!
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туберкулез как и кровь донорскую отдать частнику-просто "нет средств!"
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А при Порошенко хватало. Зепбобики говорят Порошенко крав. Теперь Порошенко не крадет но денег не хватает. Вопрос кто сейчас крадет больше чем Порошенко?!
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Владислав Носковский А що, повинна сподобатись Супрун, якщо ці не подобаються? Вони мені не подобаються, ні ці, ні ті.
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А конкретно розповісти за що тебі Супрун не подобалась можеш? Тільки агітки Г+Г мені не розповідай!
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Владимир Пономаренко 2f5552a6 Я не дивлюсь 1+1 і не фанат Зеленського і його "команди" і для мене світ не чорно-білий. Супрун мені не подобаєть тому, що при ній закрили сільську лікарню, на 15 місць хворих. тепер пенсіонери повинні їздити, по убитій дорозі, за 30 км, в районну лікарню.
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А мені медицина при Супрун подобалась. Хелсі, у поліклініці капремонт зробили, закупили нове обладнання для хірургії.
Основне, що закидали Супрун- що вона закінчила коледж. А в голові дрімучого ідіота коледж - це типу училища. Хоча в США коледж є ВНЗ. Більше нічого пред'явити їй не могли. А, ще до її зовнішності у ідіотів були претензії.
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ті сильно удивишься, но пока что продолжается начатое супрун. через год и ті начнешь спрашивать куда делись врачи из поликлинник в твоем городе, а потом начнут искать ответ на єто вопрос и окажется,что реформу зекоманда не резала и продолжила.
знаешь что такое деньги за пациентом по супрун? єто врачи в поликлинниках киева на минималку переводятся, а закаждого пациента платит врачу государство...врачу с вісшей категорией 23 грн за консультацию. чтобі заработать 20000грн надо принять соответственно 1000 человек, т.е. по 50человек на рабочий день 7ч42минуті . будь здоров и лучше не болей))))
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При Супрун у навколишніх селах почали будувати фельдшерські пункти, а фельдшерам виділили нові рено (паркетники якісь, напевно дастери). При новій команді програму згорнули. Автівки забрали, будівництво заморозили ...
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Снігу і морозу цього року не буде! І так 73% відморожених... куди ще!

Вітання мєдікам, що вибрали пєдіків.
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Почему министр с нянькой министра радутским ещё не там?
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Такие сокращения , прикрытые медреформой супрунихи, происходят по всей стране! Всё делается для прихватизации медицины! Психбольницы планируют перевести на самоокупаемость! В г. Сватово сокращают 255 человек в психиатрической больницы и 150 с районной! При этом уже 60 сокращено! И эта морда зеленая на стадионе кричала что реформа супрунши --это геноцид, сам проводит тотальное уничтожение всего!
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С твого высегра я понял что Супруниха гадит! А в штаны Зеленскому она тоже нагадила?
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Уже виден результат сокращения в психбольницах...,по твоему талантливому произведению....и хамству ....Не в курсе ,не встрявай в разговор!
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А поведение и хамство это психические заболевания? Походу у вас было самое лучшее Совковое образование вперемешку с бесплатным трудом! Ну да ладно если вате возразить нечего она переходит на личности типа "Сам дурак". А с тобой я разговариваю языком понятным тебе что-бы ты не напрягал свой скудный мозг да к тому-же отравленный пропагандой!
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Сокращают медработников на психбольнице, а места для пациентов есть, берут без направления, Пономаренко...По ходу ты без начального образования и маугли...
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Как могут брать без направления? И если сокращают медработников то сокращают и количество койкомест в больнице. Видно ты скуден умем ну ничего с етим живут! А некоторые например зеленский становятся даже президентом!
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там еще тюрьмы (тьфу!тфу!)частные на подходе Медики пикетировали заседание комитета ВР по вопросам здравоохранения в здании черниговской ОГА - Цензор.НЕТ 1294
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ШОК! В Україні масово зникають люди!Цілі родини! Їх розшукують- марно! Люди,які голосували за Зе і Слуг,відгукніться ! Де зникли?
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молча забились по щелям жрут кактус и плачут Медики пикетировали заседание комитета ВР по вопросам здравоохранения в здании черниговской ОГА - Цензор.НЕТ 8145
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Ага и не говори кого не встречаю из ЗЕбобиков все говорят или не ходили на выборы или голосовали за Порошенко Медики пикетировали заседание комитета ВР по вопросам здравоохранения в здании черниговской ОГА - Цензор.НЕТ 2565
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Сьогодні пікетували Міністерство освіти вчителі Олімпійського коледжу ім. Івана Піддубного через невиплату зарплат.
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Так їм і 4000₴ не виплачують. Але ваш пост наводить на певне відкриття. Тепер розуміло чого зелох говорив про 4 тисячі доларів. Бо легко маніпулювати, замінивши знак гривні ₴ на знак долара $ не змінюючи цифри.
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Ну вобщето правильно делают что не выплачивают. За что им платить? Тупые личности не могут никого ничему научить они бы сначала себя бы научили считать на калькуляторе!
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Заплатить только трудовикам и физкультурникам (может быт учителям мовы и литературы и то не факт должны бы книжки читать и учится на чужом опыте) а остальных гнать в три шеи за профнепригодность!
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У тебя все тупые и вата! Один ты талант непризнанный.Таки я прав , отправляя тебя к психиатру!
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Нет не прав. Если человек ведётся на тупой разводняк который можно тупо прощитать в столбик то он как учитель профнепригоден!
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Але вас такого розумного хтось все ж таки навчив.
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Повезло с учителями! Верней с директором школы который собрал коллектив, кстати встречап бывшую классную руководительницу так она Порохобот и крыла до выборов Зеленского!
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