 Медики пікетували засідання комітету ВР з питань охорони здоров'я в будівлі Чернігівської ОДА. ФОТО

У будівлі Чернігівської ОДА проходило виїзне засідання Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Наші вимоги - залишити протитуберкульозну службу України на фінансуванні за рахунок державного бюджету; не допустити різкого загострення епідемічної ситуації з туберкульозом; узгодити між собою такі нормативні акти, як державна стратегія розвитку системи протитуберкульозної медичної допомоги населенню України та закону "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення; включити до програми медичних гарантій 2020 року санаторне лікування дітей з туберкульозом та з груп ризику цього захворювання", - пояснив голова профспілки медичного центру Дмитро Курилов.
За його словами, озвучені вимоги викладені у зверненні, яке передадуть народним депутатам.
Реалізація другого етапу медичної реформи вимагає звільнення близько 800 працівників протитуберкульозних закладів Чернігівщини. Це означає фактичну ліквідацію фтизіатричної служби в регіоні, сказав директор обласного центру соціально значущих та небезпечних хвороб Микола Дейкун.
Дейкун вніс до комітету свої пропозиції з фінансування таких закладів, але поки що вони не знайшли підтримки у присутніх народних депутатів.
Основне, що закидали Супрун- що вона закінчила коледж. А в голові дрімучого ідіота коледж - це типу училища. Хоча в США коледж є ВНЗ. Більше нічого пред'явити їй не могли. А, ще до її зовнішності у ідіотів були претензії.
знаешь что такое деньги за пациентом по супрун? єто врачи в поликлинниках киева на минималку переводятся, а закаждого пациента платит врачу государство...врачу с вісшей категорией 23 грн за консультацию. чтобі заработать 20000грн надо принять соответственно 1000 человек, т.е. по 50человек на рабочий день 7ч42минуті . будь здоров и лучше не болей))))
Вітання мєдікам, що вибрали пєдіків.