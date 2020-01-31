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Все про:іслам (13) мечеть (20) нелегали (192) Нацполіція (8911) Чубаров (399) мусульмани (52) ДМС (14)

 Міграційна служба влаштувала облаву на нелегалів на виході з мечеті, - Чубаров. ФОТОрепортаж

На виході з ісламського культурного центру "Альраїд" мусульман чекали співробітники Державної міграційної служби та 2 автобуси озброєних поліцейських.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, інформує Цензор.НЕТ.

"Віруючі мусульмани, які вчинили п'ятничний намаз в мечеті Ісламського культурного центру "Альраїд", що міститься в Києві на вулиці Дегтярівській, зіткнулися з кричущим і масовим порушенням прав людини: по виходу з двору мечеті на них чекали співробітники державної міграційної служби (на фотографії у неоново-зелених жилетах) та екіпіровані спецзасобами і зброєю співробітники поліції, що приїхали на 2 автобусах", — написав Чубаров.

За його словами, мусульмани, які виходили з двору мечеті, змушені були пред'являти документи. Свої дії співробітники міграційної служби начебто пояснили рейдом з виявлення нелегальних мігрантів.

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Чубаров попросив усіх учасників того, що сталося написати про це на адресу Меджлісу.

"Також ми закликаємо всіх, хто молиться в суботу в синагогах, у неділю - в церквах або молитовних домах, інформувати нас про подібні приниження, якщо такі, не дай Всевишній, трапляться з ними..." — додав він.

Міграційна служба влаштувала облаву на нелегалів на виході з мечеті, - Чубаров 01
Міграційна служба влаштувала облаву на нелегалів на виході з мечеті, - Чубаров 02
Міграційна служба влаштувала облаву на нелегалів на виході з мечеті, - Чубаров 03
Міграційна служба влаштувала облаву на нелегалів на виході з мечеті, - Чубаров 04
Міграційна служба влаштувала облаву на нелегалів на виході з мечеті, - Чубаров 05
Міграційна служба влаштувала облаву на нелегалів на виході з мечеті, - Чубаров 06
Міграційна служба влаштувала облаву на нелегалів на виході з мечеті, - Чубаров 07
Міграційна служба влаштувала облаву на нелегалів на виході з мечеті, - Чубаров 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3173118
 
   
 Топ коментарі
 
Дмитро Корчинський
4 год ·

У Києві є дві головні мечеті. Одна, промосковська, на Татарці. Друга, проукраїнська (і промекканська) на Дехтярівській.
Перша в чудових стосунках з СБУ, колишнім і нинішнім і з керівництвом держави.
Друга, куди вчащають зокрема й північнокавказці, які воюють добровольцями на сході України, періодично піддається репресіям, обшукам, тиску.

В цю хвилину там триває черговий обшук. Шукають колишніх бійців північнокавказького спротиву, щоб видати їх московії.
Оцей хлопець керує репресіями на місці.

Миграционная служба устроила облаву на нелегалов на выходе из мечети, - Чубаров - Цензор.НЕТ 3371
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Ох ЗЕЛЯ доиграется Я что то не помню в Украине конфликтов на религиозной почве. Кому то хочется их устроить!
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Олег Анатолиевич - на колени встань...
поклона твоего мало...
и не вписывайся за народ Украины раб...
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Ох ЗЕЛЯ доиграется Я что то не помню в Украине конфликтов на религиозной почве. Кому то хочется их устроить!
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а ВАМ не кажется специально начинают стравливать по бес пределу полиция против волонтеров военнослужащих раскачивают ситуацию взрыва общества а эти дятлы СН этому способствуют
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Ты идиот и не лечишся,их что теперь проверять нельзя?
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мусульмане они к Богу пришли, между прочим, а не в полицию
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Ви сатаністи чи рашисти? Тільки перші і другі плюють на права людини в цілому.
Поліція в Україні не має геть чим зайнятися як татар по мечетях виловлювати?
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Ты в самом деле думаешь, что это Зеля отдал такой приказ? А может, ты начнешь смотреть дальше своего носа?
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Он не думает - сектанты-пепики не умеют думать, а лишь читают свои методички
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Дмитро Корчинський
4 год ·

У Києві є дві головні мечеті. Одна, промосковська, на Татарці. Друга, проукраїнська (і промекканська) на Дехтярівській.
Перша в чудових стосунках з СБУ, колишнім і нинішнім і з керівництвом держави.
Друга, куди вчащають зокрема й північнокавказці, які воюють добровольцями на сході України, періодично піддається репресіям, обшукам, тиску.

В цю хвилину там триває черговий обшук. Шукають колишніх бійців північнокавказького спротиву, щоб видати їх московії.
Оцей хлопець керує репресіями на місці.

Миграционная служба устроила облаву на нелегалов на выходе из мечети, - Чубаров - Цензор.НЕТ 3371
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Совершенно правильно. Вот за это полиции от народа Украины земной поклон.
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Олег Анатолиевич - на колени встань...
поклона твоего мало...
и не вписывайся за народ Украины раб...
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Ти яким кінцем до Народу України?
Ти, "какая_разніца", "мишебратья", "пєрєстать стрєлять"?
Вписуйся за контингент психушок і інтернатів для дефективних. Цілішим будеш.
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И что,в чем проблема предъяви документы и иди ,не в мечети же бомбили, а возле....или у мусульман какието преференции ?
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Вам не здається дивним,що такі рейди не проводять біля московських мечетей рпц ? Адже там можна наловити не тільки нелегалів,але й контрабандистів,торговців наркотою,педофілів...А терористів і шпигунів,-так пачками ошиваються !
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А чорноротих, типу тебе, ще не шмонали? Чекай, усе попереду.
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Але це не вуличний шмон (мета якого-збити з чорного скількись баксів),а саме показова облава біля мечеті.Причому,як влучно помітив Корч,-саме біля мечеті класичних сунітів,що займають антиросійську позицію.Біля мечеті хабашитів на Татарці (з промосковською орієнтацією).цього не було.
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Я могу конечно ошибаться, но скорей всего там работает разведка. А она, как известно, любит тишину.
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Зелений - колір Ісламу. Слугам народу конкуренція не потрібна.
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нелегалов конечно паковать надо, но не так и не тех
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Мозги включить не пробовал? В порядке бесплатной консультации -
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/03/18/7209478/
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То есть нелегал это не нарушение закона?
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Миграционная служба устроила облаву на нелегалов на выходе из мечети, - Чубаров.

И шо? Аллах не предупредил? Косяк. Ну, наверное, отмажет. А если нет, то, значит, по его наводке.
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А что не так,это их работа,они проверяли в мечети или за пределами?
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В следующий раз ,устроят облаву под твоей синагогой, Боря.
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Мирослав, не важливо, де буде облава, але нелегалам нічого робити в Україні....
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А є вже оперативні дані скількох нелегалів виловили? І якщо не було жодного то як? Про право людини на віросповідання не чули?
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Ну трендец нашли место для борьбы с нелегалами , ментов орки по среди бела дня расстреливают и хоть бы какой мудак попытался выяснить как боевик да еще и разведчик из ДыРки в Киеве оказался и что тут готовил , но то ж мелочи . Ну так по той же схеме пусть под церковь кацапского сатаната подъедут и там у всех доки проверят , по тому что заехать на любой базар где нелегалов на эшелон грузить надо , а не в автобус им явно слабо.
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свобода віросповідання.... куди хочеш, туди й ідеш.... а нелегалів - нафіг з України
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желательно чеб они ( муслы ) молились там откуда приехали ( узбекистон ) , но там их немного ганяли , и первый гарант пригласил их в крым ( нах нужны ) , где они стали себя вести как захватчики на окупированных териториях
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згідний, за умови, що всі руцкіє також виїдуть нах...разом з мацковським ************
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Ну это были правильные негелалы, возможно они даже платили правильную мзду правильным покровителям.
Так что зрада 100%.
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если выявили хоть парачку нелегалов, то хорошо.
Есть идея, делать облаву у синогоги, да всех с добавленным особым гражданством к ответу по закону, есть подозрение, если по букве, то нарушителей будет в разы больше.
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За які кошти Янелох літав в Оман?! Ось де треба притягти закон! А то у вас закони використовують якось вибірково!
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Чому не влаштовують облави під верховную радою на депутатів з неукраїнським громадянством?!
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сволочам мєнтовскім нікакой пощади!!!
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прі любой возможності кончі мєнта! Полюцаям, прокурвам, судакам, дєпутанам, міністерам і гебешнікам - полний саботаж всєм вєтвям рєжима Зє!льоной плєсєні!!!
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Та не тебе - ти ж oboqo, а я кажу про обоку, яка закликає до вбивства співробітників правоохоронних органів України
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Не біля мечеті чи будь-якого іншого храму такі перевірки треба робити.Є якась моральна межа,яку перетинати не можна,бо почнеться хаос.Цей випадок або просто чиясь тупоголовість(це ще не так страшно),або продумана підлість
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Але у Криму чомусь "хаос" не розпочався: ходять чурбани як по струнці. А тут коли відчувають слабину, одразу нахабність.
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Завтра при виході з маршрутки будуть брати нелегалів, післязавтра на вході на екскалатор метро Міграційна служба влаштувала облаву на нелегалів на виході з мечеті, - Чубаров - Цензор.НЕТ 3565
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Нехай беруть.Є досить місць,де це можна зробити.То для чого лізти в релігійні приміщення і озлоблювати людей
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ты их всегда с собой носишь?или что у нас военное положение?может тебя потрусить немного?
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Если нет с собой значит отвезут домой и там найдут
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за чей счет покатушки,за твой?может кто то к примеру из другого города?у нас перепись населения по телефону,у нас государство в смартфоне,какие нах проверки в мечетях в церквях или возле них?может на границе таможенников и погранцов надо трусить,кто то ж их пропускает?
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Из другого города без документов не поедешь)
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сейчас смартфона достаточно если верить правительству,а пересекать границу значит без документов получается? Міграційна служба влаштувала облаву на нелегалів на виході з мечеті, - Чубаров - Цензор.НЕТ 5983 саакашвили,ты!??? Міграційна служба влаштувала облаву на нелегалів на виході з мечеті, - Чубаров - Цензор.НЕТ 5983
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Ну так документы разные бывают)
Можно и права показать, на крайняк менты могут пробить по месту жительства)
Кипиш то подняли из за того что нелегалов поймали) а как их еще ловить? На улице по одному вычислять?
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нет,в мечети! и они что все 100% верущие? на Барбашовку в Харькове сходи
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Не в, а под мечетью)
Где скопление чурок, там и искали)
На рынке проверку еще на подходе срисуют и спрячутся)
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Проблема в тому, що документи перевіряють тільки біля центральної мечеті на вул. Дегтярівській. Бо ця мечеть проукраїнська, сюди ходять мусульмани - ветерани АТО, добровольці і діючі військові. А мечеть що на Татарці - промосковська, там поліція документи ніколи не перевіряє і нелегалів не виловлює.
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Среди попов киевской и почаевской лавр надо облаву провести. Там нелегалов выше крыши.
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там тільки кацапські попи з фсбшними ксівами
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Вот тут 100% не промахнешься...Там, куда не плюнь ,в фсбешника попадешь.
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Ну так в чому проблема? Кишка тонка потрясти рабів Верховного вождя всієї кацапії?
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Це аксіома від початку діяльності цього підприємливого вірменчика.
Селяни з Дніпропетровщини взяли до рук зброю через розгул бандитизму і бездіяльність поліції

"17.01.2020 в Сорочанському клубі відбулися загальні збори мешканців с. Сорочине та с. Шульгівка з приводу загострення криміногенної ситуації на території Шульгівської сільської ради. З липня 2019 року село тероризує банда злочинців, які здійснюють пограбування та розбійні напади на мешканців, застосовуючи тортури та катування і вимагаючи гроші. Серед постраждалих звичайні господарі та пенсіонери, члени їх родин в тому числі діти. Останній напад відбувся 12.01.2020 року в проміжку з 17.00 до 18.00 години та закінчився для потерпілих вогнепальними пораненнями. Від нападу до нападу дії злочинців стають все більш зухвалими, а розслідування злочинів, попри впізнання бандитів сусідами потерпілих, йде вкрай повільно, перевищуючи всі розумні терміни. Відповідь очільників поліції "Ми тримаємо ситуацію на контролі" мешканців с. Сорочине наводить на думку, що правоохоронці теж "в долі", - йдеться у повідомленні.https://www.facebook.com/pelican.dp/posts/1440154152811401
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Наступна поїздка в Оман буде невдалою, бо не можна розпалювати релігійну ворожнечу.
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А как еще нелегалов отслеживать? Миграционная служба устроила облаву на нелегалов на выходе из мечети, - Чубаров - Цензор.НЕТ 8184 На квартирах они не регистрируются.
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Та перестаньте,в поліції добре все знають ,не без користі для себе.Було б бажання,то відслідкували б,для того в мечеть пертися не потрібно
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У 1945-му НКВД вривалося під час служб до німецьких храмів, де молилися втікачі з совка. Усіх - до вантажівок і везли до совкової окупаційної зони. Тепер рецидив від зелені.
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Провірка документів це порушення прав людини, взагалі вже дах потік у Чубарова?
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масово на виході із храму - підле блюзнірство
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Если кто не в курсе - Аль-раид это структура прикрытия "Братьев-мусульман".
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У нас муслимы уже выше закона ? Достала уже эта татарва, только гадит все Украине. Какой дурак их вообще пустил сюда ? Пусть к себе на родину, в узбекистаны всякие едут
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Мене кацапи дістали. нехай киздують в свою родіну - рашастан. чи рашисти вже над законом?
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Поліція діє московськими методами, каже що ловить нелегалів. Але документи перевіряти тільки біля центральної мечеті на вул. Дегтярівській. Ця мечеть проукраїнська, в цю мечеть ходять ветерани АТО, добровольці і діючі військові. А у мечеті на Татарці, яка промосковська, поліція документи ніколи не перевіряє і нелегалів не виловлює.
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Еслу у миграционной службы есть информация что в этой мечети собираются нелегалы то они и проводят проверку, и не важно какая там мечеть и кто ее посещает.
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Біля синагоги і біля Лаври де сидить московський патріархат документи не перевіряють.
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В синагоге нелегалы ? Зачем, они отсюда поуезжали половина в цивилизованные государства, для них весь мир открыт.
По Лавре видимо нет данных о нелегалах, к тому же Лавра это наша святыня, история, символ. А мечеть это чуждое нам сооружение с чуждой религией, в которую ходят в основном чужие нам люди. Которые к тому же значительно (в разы) чаще, других нарушают закон
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Так Лавра - це наша українська історія і святиня, яку треба очистити від московських попів-ФСБістів, які її окупували.
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ничего страшного, провели документы и отпустили.
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