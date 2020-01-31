 Міграційна служба влаштувала облаву на нелегалів на виході з мечеті, - Чубаров. ФОТОрепортаж

Про це написав на своїй сторінці в Facebook глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, інформує Цензор.НЕТ.
"Віруючі мусульмани, які вчинили п'ятничний намаз в мечеті Ісламського культурного центру "Альраїд", що міститься в Києві на вулиці Дегтярівській, зіткнулися з кричущим і масовим порушенням прав людини: по виходу з двору мечеті на них чекали співробітники державної міграційної служби (на фотографії у неоново-зелених жилетах) та екіпіровані спецзасобами і зброєю співробітники поліції, що приїхали на 2 автобусах", — написав Чубаров.
За його словами, мусульмани, які виходили з двору мечеті, змушені були пред'являти документи. Свої дії співробітники міграційної служби начебто пояснили рейдом з виявлення нелегальних мігрантів.
Чубаров попросив усіх учасників того, що сталося написати про це на адресу Меджлісу.
"Також ми закликаємо всіх, хто молиться в суботу в синагогах, у неділю - в церквах або молитовних домах, інформувати нас про подібні приниження, якщо такі, не дай Всевишній, трапляться з ними..." — додав він.
Поліція в Україні не має геть чим зайнятися як татар по мечетях виловлювати?
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У Києві є дві головні мечеті. Одна, промосковська, на Татарці. Друга, проукраїнська (і промекканська) на Дехтярівській.
Перша в чудових стосунках з СБУ, колишнім і нинішнім і з керівництвом держави.
Друга, куди вчащають зокрема й північнокавказці, які воюють добровольцями на сході України, періодично піддається репресіям, обшукам, тиску.
В цю хвилину там триває черговий обшук. Шукають колишніх бійців північнокавказького спротиву, щоб видати їх московії.
Оцей хлопець керує репресіями на місці.
поклона твоего мало...
и не вписывайся за народ Украины раб...
Ти, "какая_разніца", "мишебратья", "пєрєстать стрєлять"?
Вписуйся за контингент психушок і інтернатів для дефективних. Цілішим будеш.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/03/18/7209478/
И шо? Аллах не предупредил? Косяк. Ну, наверное, отмажет. А если нет, то, значит, по его наводке.
Так что зрада 100%.
Есть идея, делать облаву у синогоги, да всех с добавленным особым гражданством к ответу по закону, есть подозрение, если по букве, то нарушителей будет в разы больше.
Можно и права показать, на крайняк менты могут пробить по месту жительства)
Кипиш то подняли из за того что нелегалов поймали) а как их еще ловить? На улице по одному вычислять?
Где скопление чурок, там и искали)
На рынке проверку еще на подходе срисуют и спрячутся)
Селяни з Дніпропетровщини взяли до рук зброю через розгул бандитизму і бездіяльність поліції
"17.01.2020 в Сорочанському клубі відбулися загальні збори мешканців с. Сорочине та с. Шульгівка з приводу загострення криміногенної ситуації на території Шульгівської сільської ради. З липня 2019 року село тероризує банда злочинців, які здійснюють пограбування та розбійні напади на мешканців, застосовуючи тортури та катування і вимагаючи гроші. Серед постраждалих звичайні господарі та пенсіонери, члени їх родин в тому числі діти. Останній напад відбувся 12.01.2020 року в проміжку з 17.00 до 18.00 години та закінчився для потерпілих вогнепальними пораненнями. Від нападу до нападу дії злочинців стають все більш зухвалими, а розслідування злочинів, попри впізнання бандитів сусідами потерпілих, йде вкрай повільно, перевищуючи всі розумні терміни. Відповідь очільників поліції "Ми тримаємо ситуацію на контролі" мешканців с. Сорочине наводить на думку, що правоохоронці теж "в долі", - йдеться у повідомленні.https://www.facebook.com/pelican.dp/posts/1440154152811401
По Лавре видимо нет данных о нелегалах, к тому же Лавра это наша святыня, история, символ. А мечеть это чуждое нам сооружение с чуждой религией, в которую ходят в основном чужие нам люди. Которые к тому же значительно (в разы) чаще, других нарушают закон