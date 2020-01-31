 У Києві виявлено мережу борделів, замаскованих під масажні салони, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Головний організатор - 38-річний уродженець Дніпропетровської області, який займався облаштуванням місць для надання сексуальних послуг - отримував 65% прибутку. Крім того, за допомогою прихованої відеокамери, вмонтованої в дзеркало, він організував незаконну відеозйомку клієнтів, які користувалися послугами повій. Година розваг із дівчатами коштувала від 650 до 10 тис. гривень, а прибуток за весь час діяльності салонів становив близько 17 млн ​​грн", - розповіли в поліції.

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Організатору допомагали мешканка м. Дніпро 1989 р.н., а також уродженки Запорізької області 1992 і 1995 р.н., які виконували роль адміністраторів. Двох фігурантів затримано.





Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.2 ст.303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України, вирішується питання про оголошення затриманим підозри та обрання запобіжного заходу.