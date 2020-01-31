 У Києві виявлено мережу борделів, замаскованих під масажні салони, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
"Головний організатор - 38-річний уродженець Дніпропетровської області, який займався облаштуванням місць для надання сексуальних послуг - отримував 65% прибутку. Крім того, за допомогою прихованої відеокамери, вмонтованої в дзеркало, він організував незаконну відеозйомку клієнтів, які користувалися послугами повій. Година розваг із дівчатами коштувала від 650 до 10 тис. гривень, а прибуток за весь час діяльності салонів становив близько 17 млн грн", - розповіли в поліції.
Організатору допомагали мешканка м. Дніпро 1989 р.н., а також уродженки Запорізької області 1992 і 1995 р.н., які виконували роль адміністраторів. Двох фігурантів затримано.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.2 ст.303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України, вирішується питання про оголошення затриманим підозри та обрання запобіжного заходу.
И шо? Тут один под Верховную Раду и один - под офис президента замаскировали.
надо брать пример с цивилизованных стран :Нидерланды,Германия!
хоть знать,за что люди деньги платили
Звернули увагу, шеврон "Поліція особливого призначення"? Наша служба и опасна и трудна.
дебильі млять, вьі бандитов ловить не пробовали?
Нардепы от ОПЗЖ подали представление в КС с целью вернуть неприкосновенность
А жаль что замазали лица девушек. На красивые лица всегда приятно смотреть.
Вот по пунктам, пожалуйста.