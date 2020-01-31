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Все про:Київ (6902) Нацполіція (8911) Правоохоронні органи (716) проституція (96)

 У Києві виявлено мережу борделів, замаскованих під масажні салони, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві правоохоронці припинили діяльність мережі борделів, замаскованих під масажні салони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Головний організатор - 38-річний уродженець Дніпропетровської області, який займався облаштуванням місць для надання сексуальних послуг - отримував 65% прибутку. Крім того, за допомогою прихованої відеокамери, вмонтованої в дзеркало, він організував незаконну відеозйомку клієнтів, які користувалися послугами повій. Година розваг із дівчатами коштувала від 650 до 10 тис. гривень, а прибуток за весь час діяльності салонів становив близько 17 млн ​​грн", - розповіли в поліції.

У Києві виявлено мережу борделів, замаскованих під масажні салони, - Нацполіція 01

Дивіться також: 23-річна дівчина організувала мережу "масажних салонів", які надавали інтимні послуги, в Києві, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Києві виявлено мережу борделів, замаскованих під масажні салони, - Нацполіція 02

Організатору допомагали мешканка м. Дніпро 1989 р.н., а також уродженки Запорізької області 1992 і 1995 р.н., які виконували роль адміністраторів. Двох фігурантів затримано.

У Києві виявлено мережу борделів, замаскованих під масажні салони, - Нацполіція 03
У Києві виявлено мережу борделів, замаскованих під масажні салони, - Нацполіція 04

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.2 ст.303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України, вирішується питання про оголошення затриманим підозри та обрання запобіжного заходу.

У Києві виявлено мережу борделів, замаскованих під масажні салони, - Нацполіція 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3173111
 
 
 Топ коментарі
 
В Киеве выявлена сеть борделей, замаскированных под массажные салоны, - Нацполиция.

И шо? Тут один под Верховную Раду и один - под офис президента замаскировали.
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Ограничивать человека в праве выбора недемократично !
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Тут скорее не выбор, а направление: вперёд или взад.
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В Киеве выявлена сеть борделей, замаскированных под массажные салоны, - Нацполиция.

И шо? Тут один под Верховную Раду и один - под офис президента замаскировали.
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Так ето офис Минстеця, переформатировался в связи с сокращением бюджетного финансирования.
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Странно, а почему Аваков от зЕлёных легализации казино добился, а "массажных" салонов неь? Или дело времени?
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таки да,пора уже легализовать! тогда и бюджет будет пополняться и криминальная "крыша" останется без дохода
надо брать пример с цивилизованных стран :Нидерланды,Германия!
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произошла чудовищная ошибка! это же инвест-няни!
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Зачем лица зарисовали? Хочется же всех посмотреть.
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и желательно в купальниках В Киеве выявлена сеть борделей, замаскированных под массажные салоны, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4403
хоть знать,за что люди деньги платили
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У всьому світі борделі \ масажними салонами, звикніть вже до того!!!
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Почему сразу бордель? Это такой массаж. Просто массируют не совсем то, и не совсем тем, как принято при обычном массаже.
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от якого хрєна боротися з проституцією??? Легалізувати!!! Вивести з-під криші управи та перевести в цивілізовану сферу
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тоді у ЗЕленіх піторасів путлера взагалі перемог не буде
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як що до пі.ди доберется податкова ,то ніяка пі.да не витримає!
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наоборот,если легализовать,то и расценки уменьшатся: не надо будет платить ментам за крышевание
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Обои "вырви глаз". Да и девушки не очень.
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а шо ты там разглядел? если бы девушки были хотя бы в белье
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Да такого во всех городах полно,не только в Киеве.
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А нужно было предоставлять ан_льные услуги. А они "низя" и "табу" . Вот и прикрыли.
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Скільки цього разу з бюджету на орал під прикриттям виділили?
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а сталічнийє апєратівніки не пробували ловити злочинців, а не дєвачєк. Ну, панятно - бандітів ловити опасно і трудно. А дєвачєк лєгко, уютно і пріятно
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Найстрашніше тут, що податків не платили. А тему треба було б давно цивілізовано закрити.
Звернули увагу, шеврон "Поліція особливого призначення"? Наша служба и опасна и трудна.
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ордена вьіявителям хоть вьіпишут?
дебильі млять, вьі бандитов ловить не пробовали?
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никто б не догадался шо такое может быть в салоне...молодці поліція
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А й дійсно... Де закінчується масаж, і починається "немасаж"?
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Ну конечто замаскированные под массажные салоны. Не под авторемонтные мастерские же!
А жаль что замазали лица девушек. На красивые лица всегда приятно смотреть.
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та и на фигуры можно было бы глянуть В Киеве выявлена сеть борделей, замаскированных под массажные салоны, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2211
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Таки-да. Но фигуры не замазали, правда могли бы их построить чтобы лучше видно было
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Хоть кто то в государстве хочет работать, так и им не дают.
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Девки-то жопастые больно )) Из села чтоль?
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самый смак! а что лучше когда попа-два кулочка?
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яки нах бордели...истинные слуги народа.
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пора провести референдум и легализовать бардели
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броню и корд привлекали ? нашли что постить , девок поганять много отваги не надо , а вот кто держал и крышевал тех бы на кичу ,
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При попередній владі було те саме,при зелених теж саме.Легалізація потрібна.Бо тоді хоча би наповнювався бюджет,а так наповнюються кармани,в декількох дядечок.
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наверное, агента под прикрытием отказались бесплатно обслуживать.
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При легализации всё равно останется теневая проституция и там расценки будут ниже, чем в легальных борделях.
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Так і зараз є легальний алкоголь в магазині, і галімий самогон на точці. Під кожен контингент буде своя пропозиція.
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Далеко не факт, что в борделях будут топ-модели, а в тени - сплошные замухрышки.
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Ну тут я вже не підкажу. Хай зірки борделям призначають, як готелям і ресторанам) All inclusive і все таке)
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неужели посетители этого заведения свои концы на помойке нашли ????
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Ты знаешь, кто до тебя был, даже если это касается твоей жены? Без обид, верит никому нельзя.
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этот секас..фу..там все в сперме..сжеч все киросином и покрестить
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А где пролегает формальная грань между массажным салоном и борделем ?
Вот по пунктам, пожалуйста.
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Легализовать надо это,пускай трудятся работницы секс-труда и жены меньше борзеть будут и криминал очень много потеряет на этом. Думай власть, вас для этого выбирали.
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