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 Іноземець їздив Києвом із гранатою в кишені. Розпочато кримінальне провадження, - поліція. ФОТОрепортаж

У Києві поліція затримала іноземця з гранатою. Розпочато кримінальне провадження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Під час відпрацювання території на вулиці Олени Пчілки працівники полку поліції особливого призначення зупинили автомобіль. У ході поверхневої перевірки правоохоронці вилучили з кишені куртки пасажира предмет, схожий на гранату РГД-5 і запал до неї", - йдеться в повідомленні.

Іноземець їздив Києвом із гранатою в кишені. Розпочато кримінальне провадження, - поліція 01

Як повідомив начальник Дарницького управління поліції Володимир Ткаченко, власником вилучених предметів виявився 30-річний громадянин іншої держави: "Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Боєприпас направили на експертизу і встановлюємо його походження".

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Іноземець їздив Києвом із гранатою в кишені. Розпочато кримінальне провадження, - поліція 02

Інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Іноземець їздив Києвом із гранатою в кишені. Розпочато кримінальне провадження, - поліція 03
Фото: сайт поліції Києва

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3173040
 
 
 Топ коментарі
 
З якої країни цей іноземець?
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сувенирную крашенку купил на андреевском?
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Ну капец, иностранец с гранатой.
да почти каждый божий день в каком нибудь населённом пункте, кидают и взрывают гранаты...
Да и вообще, уже почти каждый добропорядочный гражданин должен иметь гранату в кармане для самообороны )), особенно в воющей стране.
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если "иносрацен" был бы не из рабсеи , страну "иносранца " озвучили б Іноземець їздив Києвом із гранатою в кишені. Розпочато кримінальне провадження, - поліція - Цензор.НЕТ 1633
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А щем отличается иностранец от жител другой государства?
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Так страна у нас такая. Не знаешь когда на тебя рашистская ДРГ нападет или мусора Авакова.
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Совсем британцы распоясались - с гранатами по Киеву разъезжают.
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зачем тратить время, деньги на экспертизу, выдернуть чеку, вставить ему в ...у, это лучшая экспердиза.
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судя по новостям - граната есть у каждого второго алкоголика под ларьком... а нормальным законопослушным гражданам приходится возить с собой громоздкое ружье в машине, потому что пистолет честно купить нельзя.
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